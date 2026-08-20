Zwischen Neustart und Anspruch: Lengede empfängt Lamme

– Foto: Nückel/Steinmann

Der SV Lengede wartet nach zwei Spieltagen der Bezirksliga Braunschweig 2 noch auf den ersten Punkt. Nach der 0:6-Niederlage bei Tabellenführer TuS Fortuna Oberg soll gegen den TSV Germania Lamme eine Reaktion folgen. Der Gast reist mit einem deutlichen 7:2-Erfolg im Rücken an und will seine Position in der oberen Tabellenhälfte bestätigen.

Trainer Murat Güzel erwartet deshalb eine andere Mannschaft als zuletzt. „Wir wollen und werden definitiv anders auftreten als zuletzt. Entscheidend ist für mich dabei nicht nur das Ergebnis, sondern vor allem unsere Haltung und unser Auftreten über 90 Minuten.“

Der Saisonstart des SV Lengede ist bislang ohne Erfolgserlebnis geblieben. Nach zwei Spieltagen steht der Absteiger mit 0 Punkten und einem Torverhältnis von 3:11 auf dem 16. und damit letzten Tabellenplatz. Auf das 3:5 gegen den VfB Rot-Weiß Braunschweig folgte am vergangenen Wochenende eine deutliche 0:6-Niederlage beim Tabellenführer TuS Fortuna Oberg.

Die Trainingswoche stimmt den Trainer zuversichtlich. „Die Trainingswoche war sehr gut, die Jungs haben richtig gut mitgezogen. Freitag im Abschlusstraining geht es dann nochmal um Details.“ Für das Spiel gegen Lamme fordert Güzel vor allem körperliche und mentale Präsenz: „Jetzt erwarte ich Widerstandsfähigkeit, Anstrengungsbereitschaft, Lauf- und Zweikampfbereitschaft sowie eine konsequente Einstellung.“

Lamme kommt mit Selbstvertrauen

Der TSV Germania Lamme steht nach zwei Spieltagen auf Rang fünf. Drei Punkte aus zwei Partien und ein Torverhältnis von 8:4 stehen für die Mannschaft zu Buche. Nach einer 1:2-Niederlage gegen BSC Acosta zum Auftakt folgte am vergangenen Wochenende ein deutlicher Auswärtssieg: Beim VfB Rot-Weiß Braunschweig gewann Lamme mit 7:2.

Kapitän Grazian Borucki will aus den bisherigen Tabellenständen allerdings keine großen Schlüsse ziehen. „Lengede hat natürlich eine neu formierte Mannschaft. Das heißt, wir wissen noch gar nicht so richtig, was auf uns zukommt.“

Auch die Tabellensituation spielt für ihn vor dem direkten Duell keine entscheidende Rolle. „Die Ergebnisse in der Liga sind jetzt erstmal für uns zweitrangig, weil eine neu formierte Mannschaft sich auch erstmal finden muss. Und deswegen schauen wir auch gar nicht auf die Tabelle.“

Lamme will stattdessen an den eigenen Stärken festhalten. „Wir werden den Gegner genauso analysieren bzw. das Spiel genauso angehen wie jedes andere auch. Und wollen unsere Stärken wieder auf den Platz bringen.“

Beide Mannschaften setzen auf den eigenen Ansatz

Güzel erwartet einen Gegner mit klaren Ambitionen. „Mit Lamme erwartet uns ein eingespieltes Team, das den Anspruch hat, um den Titel mitzuspielen.“ Entsprechend rechnet er mit einer Mannschaft, die „mit viel Qualität, Selbstvertrauen und Intensität auftreten wird“.

Lengede müsse darauf die passende Antwort finden. „Wir müssen dagegenhalten, auch in schwierigen Phasen geschlossen bleiben und unsere Prinzipien konsequent umsetzen. Genau diese Mentalität möchte ich von meiner Mannschaft sehen.“

Auch Lamme hat aus dem vergangenen Spiel einen konkreten Ansatz mitgenommen. Borucki verweist auf die Anfangsphase beim 7:2 gegen Rot-Weiß: „Wir wollen gerade auch, was die ersten 15 Minuten angeht, was wir im letzten Spiel gegen Rot-Weiß nicht hinbekommen haben, dort schon direkt wach sein.“

Der Kapitän reist mit einem klaren Ziel nach Lengede: „Und dann sind wir guter Dinge, dass wir mit drei Punkten wieder nach Hause fahren.“