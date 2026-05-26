Zwischen Neuanfang und emotionalem Abschied beim SV Wilhelmshaven Mit Marvin Eilerts kommt Erfahrung aus der Regionalliga – gleichzeitig verabschiedet der Verein mehrere prägende Spieler von red · Heute, 12:56 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der SV Wilhelmshaven arbeitet nach dem Saisonende am Kader für die kommende Spielzeit. Während mit Marvin Eilerts ein erfahrener Defensivspieler verpflichtet wurde, verabschiedet der Verein gleich mehrere Akteure, die den SVW in den vergangenen Jahren sportlich und menschlich geprägt haben.

Der SV Wilhelmshaven hat erste personelle Entscheidungen für die kommende Saison bekanntgegeben. Mit Marvin Eilerts wechselt ein defensiv erfahrener Spieler von Kickers Emden an die Jade. Gleichzeitig endet für mehrere Akteure die Zeit beim SVW. Eilerts soll Stabilität bringen Mit Marvin Eilerts verpflichtet Wilhelmshaven einen Spieler, der über umfangreiche Erfahrung aus der Regionalliga verfügt. Mehr als 70 Einsätze auf höherem Niveau sprechen für die Konstanz des Defensivspielers, der künftig die Abwehr stabilisieren soll.

Der Verein betonte insbesondere die Erfahrung und die hohe Wertschätzung, die sich Eilerts in Emden erarbeitet habe. Beim SVW soll er nun eine wichtige Rolle im Defensivverbund übernehmen. Parallel zum Neuzugang verabschiedet der Verein mehrere Spieler, die den Klub in den vergangenen Jahren mitgeprägt haben. Besonders emotional fiel der Abschied von Tim Rister aus. Der Offensivspieler galt nicht nur als zuverlässiger Torschütze, sondern auch als Identifikationsfigur innerhalb des Vereins.