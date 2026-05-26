Zwischen Neuanfang und emotionalem Abschied beim SV Wilhelmshaven

Der SV Wilhelmshaven arbeitet nach dem Saisonende am Kader für die kommende Spielzeit. Während mit Marvin Eilerts ein erfahrener Defensivspieler verpflichtet wurde, verabschiedet der Verein gleich mehrere Akteure, die den SVW in den vergangenen Jahren sportlich und menschlich geprägt haben.
Der SV Wilhelmshaven hat erste personelle Entscheidungen für die kommende Saison bekanntgegeben. Mit Marvin Eilerts wechselt ein defensiv erfahrener Spieler von Kickers Emden an die Jade. Gleichzeitig endet für mehrere Akteure die Zeit beim SVW.
Mit Marvin Eilerts verpflichtet Wilhelmshaven einen Spieler, der über umfangreiche Erfahrung aus der Regionalliga verfügt. Mehr als 70 Einsätze auf höherem Niveau sprechen für die Konstanz des Defensivspielers, der künftig die Abwehr stabilisieren soll.
Der Verein betonte insbesondere die Erfahrung und die hohe Wertschätzung, die sich Eilerts in Emden erarbeitet habe. Beim SVW soll er nun eine wichtige Rolle im Defensivverbund übernehmen.
Parallel zum Neuzugang verabschiedet der Verein mehrere Spieler, die den Klub in den vergangenen Jahren mitgeprägt haben. Besonders emotional fiel der Abschied von Tim Rister aus. Der Offensivspieler galt nicht nur als zuverlässiger Torschütze, sondern auch als Identifikationsfigur innerhalb des Vereins.
Der SVW hob neben seinen sportlichen Qualitäten vor allem seine Persönlichkeit und seine Hilfsbereitschaft hervor. Private Gründe seien letztlich ausschlaggebend für seinen Abschied gewesen.
Auch Marlon Kuhlmann verlässt Wilhelmshaven, um den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung zu gehen. Der Verein würdigte insbesondere seine Professionalität, seine Zuverlässigkeit und seine ruhige Art innerhalb der Mannschaft.
Mit Nikolaos Koliofoukas verliert der SVW zudem einen emotionalen und kämpferischen Torhüter, der sich vor allem durch Einsatzbereitschaft und Leidenschaft auszeichnete.
Maurice Bank verabschiedet sich bereits nach einer Saison wieder aus Wilhelmshaven. Der Verein beschrieb ihn als ruhigen, verlässlichen Mannschaftsspieler, der intern hohes Ansehen genoss.
Auch „Mo“ Sultani wird künftig nicht mehr für den SVW auflaufen. Neben seinem sportlichen Potenzial hob der Verein besonders seine offene und unkonventionelle Art hervor, die innerhalb der Mannschaft für viele besondere Momente gesorgt habe.
Rhys Pufong hinterlässt nach Angaben des Vereins ebenfalls eine große Lücke. Der SVW würdigte den Mittelfeldspieler als bodenständigen und nahbaren Charakter, der sowohl sportlich als auch menschlich geschätzt wurde.
Mit Ervin Catic verliert Wilhelmshaven darüber hinaus einen Spieler, der innerhalb des Teams vor allem durch seine positive und kommunikative Art aufgefallen war.
Die Vielzahl an Abgängen deutet auf einen größeren personellen Umbruch hin. Gleichzeitig setzt der Verein mit der Verpflichtung von Marvin Eilerts früh ein Signal für die kommende Saison.
Nach Platz fünf in der abgelaufenen Oberliga-Spielzeit arbeitet der SV Wilhelmshaven damit bereits intensiv an der Neuausrichtung des Kaders – verbunden mit zahlreichen emotionalen Abschieden von prägenden Gesichtern der vergangenen Jahre.