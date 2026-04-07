Zwischen Moral und Baustellen

– Foto: Harald Klipp

Nur wenige Tage nach dem turbulenten 3:3 gegen den TuS Hartenholm steht für den SSC Hagen Ahrensburg bereits das nächste Nachholspiel an. Am Mittwochabend (19:30 Uhr) geht es auswärts gegen den Tabellenletzten SV Eichede II – eine Partie, in der die Gäste ihre starke Moral bestätigen, aber vor allem defensiv zulegen wollen.

Dabei hebt er besonders die Art und Weise hervor: „Nicht nur der Kampf, sondern wirklich auch konstruktiv mit Köpfchen, mit allem, was dazugehört, sich nicht zu verlieren – das war sehr positiv zu sehen.“

Trainer Aydin Taneli blickt mit gemischten Gefühlen auf das jüngste Spiel zurück – stolz auf die Comeback-Qualitäten, aber auch mit klarer Analyse: „Letzte Woche spielen wir zu Hause 3:3. Was sehr positiv war, ist, dass wir jeweils einen Rückstand wieder aufgeholt haben – dass wir wieder zurückgekommen sind.“

„Mit Köpfchen – aber weniger Gegentore“

Genau diesen Ansatz will Taneli auch in Eichede sehen: „Wir nehmen das mit für uns – nicht nur, dass wir Rückstände wieder gerade biegen können, sondern dass wir mit Köpfchen an das Spiel gehen wollen.“

Gleichzeitig bleibt ein klarer Kritikpunkt: „Natürlich bleibt auch unser Fokus, wieder nicht so viele Gegentreffer zu kassieren. Das ist uns in den letzten Wochen zu oft passiert – dabei war das eigentlich unsere größte Stärke.“

Die Lösung sieht der Coach vor allem im Detail: „Da werden wir Abstimmungen innerhalb des Teams besprechen, das noch mal koordinieren in den Trainingsinhalten.“ Dass die Grundlage stimmt, betont er dennoch ausdrücklich: „Die Jungs sind weiterhin gut im Training dabei. Wir werden weiter so arbeiten.“

Mit Blick auf die Partie gegen den Tabellen-16. ist die Zielsetzung eindeutig – auch mit Blick auf das klare 4:0 im Hinspiel: „Ich hoffe, dass wir das Ganze dann auch wieder mitnehmen – jetzt erst recht für morgen fürs Spiel.“