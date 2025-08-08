Die Winterbacher Sebastian Fett und Efe Görlek verteidigen hier intensiv gegen den FC Schmittweiler. Foto: Mario Luge

Zwischen Lehrgeld und Veredelung Winterbacher wollen Entwicklung fortsetzen, Hackenheim Freut sich auf einen Traditionsklub

Hackenheim/Winterbach. Die einen sind gut in ihr viertes Landesliga-Jahr gekommen, die anderen haben in ihrer ersten Begegnung auf diesem Parkett zu Saisonbeginn Lehrgeld gezahlt. Am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) geht es für den TuS Hackenheim darum, den Auftakt-Dreier zuhause am Felseneck gegen den SC Hauenstein zu bestätigen. Der SV Winterbach will auswärts beim SV Hermersberg (Anpfiff 15.30 Uhr) zeigen, dass er in die Liga gehört.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Leistungssteigerung

0:3 gegen Schmittweiler-Callbach am Felsen, dann im Pokal mit klarer Leistungssteigerung 1:4 gegen den VfR Baumholder. „Da haben wir aber deutlich mehr Wille gezeigt und uns reingekämpft.“ Trainer Torben Scherer hatte genauso wie die Zuschauer innerhalb von zwei Tagen eine klare Leistungssteigerung ausgemacht. Und er hat am Mittwoch den Weg an den Westrand des Pfälzer Waldes auf sich genommen, um den Gegner vom Sonntag bei dessen 4:1-Pokalsieg gegen den SV Rodenbach unter die Lupe zu nehmen. „Wir müssen die Balance finden, defensiv extrem gut umschalten und auch immer wieder schnell nach vorne spielen“, sagt er. Vom Auftritt der Hermersberger war er beeindruckt, sowohl von deren körperlichem Spiel, als auch von der Atmosphäre und der Lautstärke dort. Heute, 15:30 Uhr SV Hermersberg Hermersberg SV Winterbach SV Winterbach 2 0 Abpfiff

Gegen Baumholder habe man dazugelernt, ist Scherer überzeugt. Und anderes als zum Ligaauftakt hatte seine Truppe auch die Chance, in Führung zu gehen. „Danach hat mich nicht geärgert, dass, sondern wie die Tore gefallen sind.“ Drei individuelle Fehler in der Viertelstunde vor der Pause sorgten für einen 0:3-Rückstand. Danach nutzte es nichts mehr, dass sich der SV ebenbürtig präsentierte. Am Sonntag droht Elias Pfenning wegen einer im Pokal erlittenen Blessur an der Hand auszufallen. Gewissheit besteht bei Luis Becker, der gegen Schmittweiler früh ausgewechselt werden musste. „Er hatte Glück im Unglück. Statt der befürchteten Frakturen hat er ‚nur‘ einen doppelten Außenbandriss im Sprunggelenk“, so der Coach. Für Hermersberg gibt er eine klare Devise aus: „Wir haben nichts zu verlieren!“ Positive Erinnerungen Der TuS Hackenheim hatte sich schon in der vergangenen Woche aus dem Pokal verabschiedet. Am Sonntag kommt nun Verbandsliga-Absteiger SC Hauenstein, bei dem einst Weltmeister Jürgen Kohler als Trainer agierte und den Club 2016 zum Gewinn des Südwestpokal geführt hatte, ans Felseneck. Die Erinnerungen des TuS sind insgesamt positiv. Allerdings steht nach vier Partien gegeneinander noch immer der erste Heimsieg aus. Während die Truppe von Spielertrainer Tim Hulsey bislang auswärts 6:2 und 3:0 gewinnen konnte, gab es auf dem Hackenheimer Kunstrasen ein 2:2-Remis und eine 0:3-Niederlage.