Zwischen Langeweile und Aufreger – KFC Uerdingen gewinnt im Derby

Vor dem Oberliga-Derby zwischen dem SC St. Tönis und dem KFC Uerdingen haben sich auf beiden Seiten ähnliche Frage aufgetan. Welches Team schafft es, den Schwung durch den Sieg im Pokal mit in die Liga zu nehmen und wichtige Punkte zu sammeln, um in der Tabelle den Anschluss an die oberen Plätze nicht zu verlieren? Nach den 90 Minuten am Samstagnachmittag lässt sich diese zumindest in Teilen beantworten: der KFC Uerdingen. Der gewann beim SC St. Tönis nämlich mit 2:1 (0:0). Bis dahin war es allerdings ein harter Weg.
KFC-Trainer Julian Stöhr hatte nicht nur Leistungsträger Alexander Lipinski ersetzen müssen, auch Nedzhib Hadzha, der im Pokal noch in der Startformation stand, fiel wegen einer Kopfverletzung aus. Rafael Hester war im Tor ebenfalls noch keine Alternative. Auf Seite des SC St. Tönis war der Ausfall von Leistungsträger Mario Knops befürchtet worden, doch er konnte nach leichten Blessuren aus dem Pokalspiel auch am Samstag mitwirken.
Die ersten 15 Sekunden des Spiels waren verheißungsvoll, vom Anpfiff weg stürmte der KFC nach vorne und die Hereingabe von rechts segelte durch den Strafraum, ohne echte Gefahr auszustrahlen. Ungefährlich war dann auch das, was folgte. Und zwar unfassbar lange. Beide Mannschaften waren nicht in der Lage, zwingende Tormöglichkeiten herauszuspielen. So waren weder Jonas Holzum im Tor der Gäste als auch sein Gegenüber Tim Schrick bis kurz vor Ende der ersten Halbzeit mit ihren Händen gefordert, ihr Arbeitsnachweis bestand lediglich darin, Rückpässe aus den eigenen Reihen mit dem Fuß wieder nach vorne zu befördern, und verunglückte weite Bälle, die im Toraus gelandet waren, auf den Fünfmeterraum zu legen.
Im Umkehrschluss bedeute das auch, dass beide Defensivreihen recht sicher standen und den Stürmern wenig Raum zur Entfaltung ließen. Vor allem Ex-Zweitliga-Kicker Jannis Nikolaou, der in der Innenverteidigung begonnen hatte, hatte den Laden im Griff. Nach einem verletzungsbedingten Wechsel von Kapitän Dominik Dohmen rückte Nikolaou eine Reihe nach vorne - und prompt wurde es gefährlich. Der eingewechselte Ephraim Kalonji fing einen Querpass ab, lief alleine auf das Tor der Hausherren zu, schob den Ball aber am Kasten vorbei (36.). Anschließend war aber etwas mehr Zug im Spiel der Gäste, auch wenn ein Distanzschuss von Batuhan Özden kurz vor der Pause, der einen Meter vorbeiging, die einzig weitere Chance war.
Nach dem Seitenwechsel gelang es den Gästen, an die verhältnismäßig gute Phase vor der Pause anzuknüpfen. Es brauchte schließlich nicht viel Zeit, um das Spiel endgültig auf die eigene Seite zu ziehen. Mit einem Doppelschlag nach einer knappen Stunde hatte der KFC das Spiel entschieden, davon erholte sich der SC St. Tönis nicht mehr. Wie so oft wurde die Führung über die rechte Seite eingeleitet. Wo allerdings sonst Alexander Lipinski wirbelt, war es an diesem Tag Batuhan Özden, der mit seiner Hereingabe den einlaufenden Mohamed Benslaiman Benktib fand. Der drückte den Ball zur nicht vollends unverdienten Führung über die Linie (58.). Von diesem Treffer beflügelt, marschierten die Uerdinger weiter nach vorne. Der Torschütze trat dieses Mal als Vorbereiter in Erscheinung. Benktib spielte den Ball in den Lauf des gestarteten Mittelfeldspielers Dave Fotso Youmssi, der aus spitzem Winkel den Ball direkt unter die Latte zimmerte (60.).
Beide Tore fielen in der Spielhälfte, an der sich die Fans des KFC Uerdingen positioniert hatten. Die Spieler drehten also schnell ab und feierten mit den zahlreich angereisten Fans zunächst die Tore – und nach dem Spiel auch den Derbysieg.
Von den Gastgebern kam auch in der zweiten Halbzeit zu wenig, um etwas Zählbares mitzunehmen. Mal gingen die Schüsse aus der Distanz am Tor vorbei, mal verhinderte ein Abseitspfiff, dass es für Jonas Holzum richtig gefährlich wurde. Erst in der Nachspielzeit stocherten die Gastgeber nach einem Freistoß den Ball über die Linie. Julian Suaterna Florez war der Torschütze. Die Chance zum Ausgleich gab es allerdings nicht mehr.