Zwischen Langeweile und Aufreger – KFC Uerdingen gewinnt im Derby

Beide Tore fielen in der Spielhälfte, an der sich die Fans des KFC Uerdingen positioniert hatten. Die Spieler drehten also schnell ab und feierten mit den zahlreich angereisten Fans zunächst die Tore – und nach dem Spiel auch den Derbysieg.

Von den Gastgebern kam auch in der zweiten Halbzeit zu wenig, um etwas Zählbares mitzunehmen. Mal gingen die Schüsse aus der Distanz am Tor vorbei, mal verhinderte ein Abseitspfiff, dass es für Jonas Holzum richtig gefährlich wurde. Erst in der Nachspielzeit stocherten die Gastgeber nach einem Freistoß den Ball über die Linie. Julian Suaterna Florez war der Torschütze. Die Chance zum Ausgleich gab es allerdings nicht mehr.