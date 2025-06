Zwischen Krönung und Krisenkampf

Während Niersquelle Kuckum als Meister feststeht, wird im Rennen um Platz zwei sowie im Abstiegskampf weiter mit harten Bandagen gerungen. Der FC Dynamo Erkelenz will gegen den Primus ein Ausrufezeichen setzen, Schwanenberg kämpft in Oberbruch ums Überleben – und auch Rurich, Kempen und Breberen stehen unter Zugzwang. Acht Partien, viele offene Fragen.

Der Tabellendritte empfängt den frisch gebackenen Meister – und will nach dem gesicherten Klassenerhalt noch einmal ein sportliches Ausrufezeichen setzen. Kuckum reist befreit an, könnte aber dennoch ambitioniert aufspielen, um den Aufstieg mit einer makellosen Schlussphase zu krönen. Für Erkelenz ist Platz zwei noch erreichbar, jedoch nur bei Schützenhilfe. Beide Teams zählen zu den offensivstärksten der Liga. Ein offenes Duell ist zu erwarten – und zugleich ein emotionales Heimfinale für die Gastgeber.

Gleichzeitig steht das Heimspiel auch unter besonderen Vorzeichen für Dynamo: „Leider Gottes, gucken wir auch mit einem weinenden Auge auf das letzte Heimspiel. Da wir mit Artur Matern und Andy Haas zwei Gesichter von Dynamo mehr oder weniger verlieren. Arthur, der nochmal zu Kuckum wechselt, wo er seine Seniorenkarriere begonnen hat, und Andy Haas, der quasi aus der ersten Mannschaft zurücktritt und dann in der zweiten Mannschaft spielt – und weiterhin natürlich der Präsident ist von Dynamo Erkelenz. Natürlich nicht zu vergessen: Stani, der als Trainer aufhört und bei uns in den Vorstand wechselt. Das sind natürlich drei traurige Momente. Gerade für mich als Trainer, der noch bleibt, ist das für mich persönlich traurig.“

Trainer Thorsten Berg findet klare Worte zur Bedeutung des Spiels: „Wir freuen uns natürlich, dass wir den frischgebackenen Meister begrüßen dürfen – vor allem einen wohlverdienten Meister. Eine sehr gute Saison gespielt, konstant geblieben, nicht einmal in Bedrängnis gekommen, verdient durchmarschiert – vor allem die Rückrunde: beeindruckend. Das zu Kuckum.“

Zum sportlichen Anspruch bleibt Berg jedoch unmissverständlich: „Wir werden Kuckum nichts schenken, wollen selber noch so viele Punkte wie möglich holen und werden am Montag alles reinlegen, um das Spiel zu gewinnen!“

Schwanenberg mit letztem Strohhalm

Oberbruch will nach dem Auswärtssieg in Millich den positiven Trend bestätigen. Für Schwanenberg zählt im Überlebenskampf jeder Punkt – der Rückstand auf Platz 14 beträgt drei Zähler. Die Gäste kamen zuletzt zu einem wichtigen Sieg, müssen nun aber auch auswärts liefern. Oberbruch steht im gesicherten Mittelfeld, hat jedoch noch Chancen ein oder zwei Plätze in der Tabelle gut zu machen. Ein offener Schlagabtausch scheint wahrscheinlich.