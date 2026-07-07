Zwischen Kölner Dom und Dorfstraße: Sur ist zurück

Die Sportfreunde Schwefingen dürfen sich über die Rückkehr von Hendrik Sur freuen. Der Offensivspieler prägte einst den Bezirksliga-Aufstieg entscheidend mit und wird den Verein künftig trotz seines Wohnorts Köln unterstützen, wann immer es Beruf und Zeit zulassen.
Rückkehr mit besonderer Geschichte
Die Sportfreunde Schwefingen können zur neuen Saison einen prominenten Rückkehrer begrüßen. Hendrik Sur kehrt zu seinem Heimatverein zurück und verstärkt die Blau-Weißen künftig immer dann, wenn es seine beruflichen Verpflichtungen zulassen.
Bereits in der Saison 2018/2019 gehörte Sur zu den prägenden Gesichtern der Mannschaft. Mit seinen Toren und Vorlagen hatte der Offensivspieler maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Bezirksliga. Seit diesem Erfolg sind die Sportfreunde ununterbrochen in der Bezirksliga vertreten.
Im Jahr 2021 führte ihn der Beruf nach Köln. Dort lief Sur für die DJK Südwest Köln auf und ging weiterhin auf Torejagd. Trotz seines Lebensmittelpunkts in Köln bleibt die Verbindung zu seinem Heimatverein bestehen. Künftig möchte er die Mannschaft unterstützen, wann immer es sein Beruf und die Zeit erlauben.
"Ich habe einfach nochmal Bock, mit meinen Jungs zu zocken", begründet Sur seine Rückkehr. Besonders freut ihn, dass mit Patrick Vehring, Simon Rensing und Alexander Kuhl noch drei Mitspieler aus der damaligen Aufstiegsmannschaft Teil des Teams sind. Das habe ihm die Entscheidung zusätzlich erleichtert.
Auch Teammanager Patrick Vehring blickt der erneuten Zusammenarbeit positiv entgegen. Er bezeichnet Sur als guten Freund und ist überzeugt, dass dessen Erfahrung und Qualität der Mannschaft weiterhelfen werden.
Die Zahlen zur Rückkehr
In der Aufstiegssaison 2018/2019 erzielte Hendrik Sur 23 Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Damit gehörte er zu den entscheidenden Leistungsträgern auf dem Weg in die Bezirksliga.
Fazit
Mit der Rückkehr von Hendrik Sur erweitern die Sportfreunde Schwefingen ihren Kader um einen Offensivspieler, der den Verein bestens kennt. Auch wenn er weiterhin in Köln lebt, soll er die Mannschaft in der neuen Saison regelmäßig unterstützen, sobald es seine berufliche Situation zulässt.