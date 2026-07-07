Zwischen Kölner Dom und Dorfstraße: Sur ist zurück von ReDi · Heute, 05:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: SF Schwefingen

Die Sportfreunde Schwefingen dürfen sich über die Rückkehr von Hendrik Sur freuen. Der Offensivspieler prägte einst den Bezirksliga-Aufstieg entscheidend mit und wird den Verein künftig trotz seines Wohnorts Köln unterstützen, wann immer es Beruf und Zeit zulassen.

Rückkehr mit besonderer Geschichte Die Sportfreunde Schwefingen können zur neuen Saison einen prominenten Rückkehrer begrüßen. Hendrik Sur kehrt zu seinem Heimatverein zurück und verstärkt die Blau-Weißen künftig immer dann, wenn es seine beruflichen Verpflichtungen zulassen.

Bereits in der Saison 2018/2019 gehörte Sur zu den prägenden Gesichtern der Mannschaft. Mit seinen Toren und Vorlagen hatte der Offensivspieler maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Bezirksliga. Seit diesem Erfolg sind die Sportfreunde ununterbrochen in der Bezirksliga vertreten. Im Jahr 2021 führte ihn der Beruf nach Köln. Dort lief Sur für die DJK Südwest Köln auf und ging weiterhin auf Torejagd. Trotz seines Lebensmittelpunkts in Köln bleibt die Verbindung zu seinem Heimatverein bestehen. Künftig möchte er die Mannschaft unterstützen, wann immer es sein Beruf und die Zeit erlauben.