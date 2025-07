Zwischen Kings League, Selbstständigkeit und auch Landesliga-Fußball

Von Paris nach Mallorca und zurück nach Uevekoven – die vergangenen Wochen werden Fußballspieler Nico Czichi wohl lange in Erinnerung bleiben. Schließlich hat der 30-Jährige am berüchtigten Ballermann nicht nur den Aufstieg in die Landesliga mit den Sportfreunden Uevekoven gefeiert, sondern zuvor mit dem „Futbolistas Locos FC“ den „Kings World Cup Clubs“ bestritten, das Finale der Kings League, die 2022 von Ex-Barcelona-Profi Gerard Piqué gegründet wurde

Immer auf Achse

Auch beruflich ist Czichi im Fußball unterwegs. Seit 2016 betreibt er zusammen mit dem Trainer Chris Reimer die „NCCR“- Fußballschule in Brachelen, die Kinder und Jugendliche in ihrer fußballerischen Entwicklung unterstützen soll. Doch wie bringt man Amateur-Fußball, Kings League und die Selbstständigkeit unter einen Hut? „Ich bin voll im Saft und habe Lust auf alles, was ich mache“, sagt Czichi, der an einem Tag auch schon für beide Klubs gespielt habe: „Im Mai haben wir mit Uevekoven in Roetgen gespielt, von dort aus bin ich dann direkt nach Köln gefahren zum letzten Matchday der Saison“, erklärt er – immer unterwegs für den Fußball.