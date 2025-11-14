Zwischen Jägermeister, Kampfgeist und klarer Mission

Am Samstag um 14 Uhr betritt der BSV Schwarz-Weiß Rehden erstmals die „Meesche“ – die traditionsreiche Heimspielstätte des MTV Wolfenbüttel. Ein Duell der unmittelbaren Tabellennachbarn (Platz elf gegen zwölf), aber auch ein Spiel, das zwei unterschiedliche Trendlinien zusammenführt: Rehden arbeitet nach dem 1:1 im Samtgemeindederby weiter an der Rückkehr zur Stabilität, während der Aufsteiger aus Wolfenbüttel nach fünf Niederlagen in Serie dringend nach Halt sucht.

Wenn der BSV Rehden an diesem Sonnabend erstmals in seiner Vereinsgeschichte ein Pflichtspiel auf der Wolfenbüttler Meesche bestreitet, trifft er nicht nur auf einen Aufsteiger, sondern auf eine Mannschaft, die sich in den vergangenen Wochen in einen gefährlichen Rhythmus aus knappen, aber schmerzhaften Niederlagen gespielt hat. Der MTV Wolfenbüttel, lange solide gestartet, rutschte zuletzt in eine Serie von fünf Pleiten und ist auf der Suche nach der verlorenen Leichtigkeit – und gerade darin liegt die sportliche Gefahr.

Rehden wird diese Schwachstellen kennen. Die Mannschaft von Kristian Arambasic hat in den vergangenen Wochen bewiesen, dass sie Ball und Gegner kontrollieren kann. Auch im Derby gegen Wetschen war der BSV über weite Strecken überlegen, ließ aber im letzten Drittel jene Konsequenz vermissen, die in der Oberliga über Punkte entscheidet. Fast 70 Prozent Ballbesitz, über 600 gespielte Pässe – und doch sprang am Ende nur ein 1:1 heraus. Es war ein Spiel, das die Qualität der Mannschaft zeigte, aber auch ihre offenen Baustellen.

Der Klub aus der Lessingstadt gilt auf seinem eigenen Platz als unbequem: viel Laufarbeit, ein hohes Maß an Emotionalität und der Wille, jeden Ball intensiver zu jagen als der Gegner. Trainer Deniz Dogan, ehemaliger Profi mit reichlich Erfahrung aus Osnabrück und Braunschweig, hat seiner Mannschaft eine klare Handschrift verpasst. Wolfenbüttel presst mutig, wagt frühe Vorstöße über die Flügel und versucht, aus den Umschaltsituationen Kapital zu schlagen. Doch die Realität der Oberliga ist härter geworden: Zu viele Gegentore, zu wenig Konstanz, dazu Momente, in denen die Defensive zu weit aufrückt – ein riskantes Auftreten, das den MTV zuletzt mehrfach teuer zu stehen kam.

Arambasic wirkte in dieser Woche trotzdem gelassen. Seine Analyse nach dem Derby war nüchtern und klar: Vieles sei gut gewesen, „nur in den entscheidenden Zonen“ müsse sein Team zwingender werden. Entsprechend intensiv arbeitete Rehden im Training an seiner Strafraumpräsenz, an Laufwegen und an Variabilität im letzten Drittel. Legt man die Eindrücke aus der Woche zugrunde, gibt es keinen Grund, warum Rehden nicht mit breiter Brust nach Wolfenbüttel fahren sollte.

Personell dagegen gibt es Einschränkungen. Kapitän Julian Wolff fällt mit einer Muskelverletzung sicher aus – ein Verlust, der nicht einfach zu kompensieren ist. Serkan Temin kehrt nach seiner Pause zurück, Paris ist weiterhin mit seiner Nationalelf unterwegs. Der Rest des Kaders ist einsatzbereit, und Arambasic betonte, dass die Mannschaft trotz der Ausfälle „mit Selbstvertrauen und klarem Plan“ in die Lessingstadt reist.

Auf der Meesche erwartet den BSV ein Gegner, der physisch robust auftritt und seine Stärken in der Emotionalität sucht. Wolfenbüttel lebt von Momenten, in denen das Publikum mitgeht und der Platz eng wird. Gleichzeitig sind die Zahlen eindeutig: Der Aufsteiger hat Probleme, konstante Chancen zu kreieren, und lässt sich in Druckphasen oft tief hinten hineindrängen. Genau dort sieht Rehden seine Ansätze: Kontrolle im Zentrum, geduldiges Aufbauen, dann schnelles Überspielen der letzten Kette.

Dass es die erste Pflichtspielbegegnung zwischen beiden Vereinen überhaupt ist, gibt der Partie einen zusätzlichen Reiz. Premiere hin oder her – für den BSV geht es um mehr als Symbolik. Nach zwei Spielen ohne Sieg soll in Wolfenbüttel der nächste Schritt gelingen: Stabilität, Effektivität und die klare Bestätigung, dass der Weg der vergangenen Wochen wieder nach oben führt.

Arambasic formulierte es zum Abschluss schlicht, aber unmissverständlich: „Wir wissen, wer wir sind. Und wir wissen, was wir können.“ Die Antwort darauf soll am Sonnabend auf der Meesche folgen.