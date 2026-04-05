Zwischen Hoffnung und Realität

Der Osterfahrplan des SV Weidenhausen hält noch einen schweren Brocken bereit. Am Ostermontag empfängt der Tabellen-17. den FC Eddersheim, der als Zweiter weiterhin berechtigte Hoffnungen auf die Aufstiegsrunde zur Regionalliga hegt. Die Konstellation ist eindeutig, die Aufgabe entsprechend anspruchsvoll.

Aus Sicht der Adler ist die Partie dennoch nicht nur ein Pflichttermin im Kalender, sondern auch eine Gelegenheit, an den jüngsten Heimauftritt anzuknüpfen. Trainer Dennis Schanze ordnet die Lage nüchtern ein: Weidenhausen müsse sich zuhause „so teuer wie möglich verkaufen“ und vor allem im letzten Drittel gefährlicher werden – genau dort habe es zuletzt gegen Hünfeld gefehlt. Personell muss der SVA wohl weiter auf Steinmetz und Engelhardt verzichten, ansonsten ist der Kader laut Schanze weitgehend komplett.

Dass Eddersheim in diesem Duell die Favoritenrolle trägt, steht außer Frage. Die Gäste spielen eine starke und konstante Saison, haben sich im oberen Tabellendrittel festgesetzt und reisen mit einem komfortablen Polster auf die Konkurrenz an. Gleichzeitig ging die „Staustufenelf“ nach den Winterabgängen von Wüst und Yilmaz sowie weiteren verletzungsbedingten Ausfällen nicht völlig sorgenfrei durch die vergangenen Wochen. Zuletzt nahm Eddersheim beim torlosen Spiel in Walldorf immerhin einen Punkt mit.

Hinzu kommt: Ganz fremd ist dieses Duell den Weidenhäusern nicht. Im Vorjahr trennte man sich am Osterwochenende 1:1, in der laufenden Saison setzte es im Hinspiel zwar eine knappe 0:1-Niederlage, doch auch damals war Weidenhausen nicht weit weg. Gerade daraus speist sich nun die Hoffnung, dass mit einem konzentrierten Heimauftritt mehr möglich sein könnte als die Tabelle zunächst vermuten lässt.