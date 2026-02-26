Zwischen Hoffnung und Realität Der SV Wacker Bad Salzungen steckt mitten im Abstiegskampf der Landesklasse 3 – und die Lage ist alles andere als komfortabel. von André Hofmann · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Philipp Konjevic - Keeper von Wacker Bad Salzungen - will am Wochenende im Derby nicht den Bällen hinterherschauen. – Foto: © Christian Heilwagen

Nach 16 Spielen stehen gerade einmal zwei Siege zu Buche. Einer davon war immerhin ein Derby-Erfolg gegen den FC Barchfeld 02. Doch Glanzlichter wie dieses sind in dieser Saison selten. Zu oft fehlt es den Kurstädtern an personellen Alternativen – und damit zwangsläufig auch an Konstanz und Qualität auf dem Platz.

Die dünne Spielerdecke ist das große Problem. Woche für Woche muss Trainer Mathias „Matze“ Weisheit improvisieren. Urlaub, Verletzungen, Arbeit – die Gründe für Ausfälle sind vielfältig. Und sie treffen Wacker ins Mark. „Ich brauch kein Gefühl und weiß, was kommt: fünf Mann arbeiten, zwei im Urlaub, drei Verletzte“, sagt Weisheit nüchtern vor dem Rückspiel gegen den SG-Partner und Lokalrivalen aus Barchfeld. Seine Prognose für das Derby? Realistisch statt romantisch: „Es wird sich sicherlich viel im Mittelfeld abspielen.“ Dabei hatte der Jahresauftakt die Sorgen nicht kleiner werden lassen. Beim 1:4 in Steinach offenbarte Wacker vor allem Abstimmungsprobleme. Für Weisheit wenig überraschend: „Es war vorauszusehen. Wir hatten nicht viele Testspiele, Steinach dagegen vier und sogar schon ein Punktspiel Vorsprung. Da konnte man klar sehen, dass bei uns noch nicht viel zusammengepasst hat und Steinach einfach schon sattelfest war.“ Klare Worte eines Trainers, der nichts beschönigt – aber auch nichts dramatisiert. Und doch: Wer Matze Weisheit kennt, weiß, dass er sich vom Gegenwind nicht unterkriegen lässt. Trotz der schwierigen sportlichen Lage spricht er von einer guten Stimmung im Team – „der ganz normale Wahnsinn“, wie er es nennt. Jammern hilft nicht, zusammenrücken schon eher.

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr SV Wacker 04 Bad Salzungen Salzungen FC 02 Barchfeld FC Barchfeld 14:00 PUSH