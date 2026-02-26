Zwischen Hoffnung und Realität

Nach 16 Spielen stehen gerade einmal zwei Siege zu Buche. Einer davon war immerhin ein Derby-Erfolg gegen den FC Barchfeld 02. Doch Glanzlichter wie dieses sind in dieser Saison selten. Zu oft fehlt es den Kurstädtern an personellen Alternativen – und damit zwangsläufig auch an Konstanz und Qualität auf dem Platz.
Die dünne Spielerdecke ist das große Problem. Woche für Woche muss Trainer Mathias „Matze“ Weisheit improvisieren. Urlaub, Verletzungen, Arbeit – die Gründe für Ausfälle sind vielfältig. Und sie treffen Wacker ins Mark. „Ich brauch kein Gefühl und weiß, was kommt: fünf Mann arbeiten, zwei im Urlaub, drei Verletzte“, sagt Weisheit nüchtern vor dem Rückspiel gegen den SG-Partner und Lokalrivalen aus Barchfeld. Seine Prognose für das Derby? Realistisch statt romantisch: „Es wird sich sicherlich viel im Mittelfeld abspielen.“
Dabei hatte der Jahresauftakt die Sorgen nicht kleiner werden lassen. Beim 1:4 in Steinach offenbarte Wacker vor allem Abstimmungsprobleme. Für Weisheit wenig überraschend: „Es war vorauszusehen. Wir hatten nicht viele Testspiele, Steinach dagegen vier und sogar schon ein Punktspiel Vorsprung. Da konnte man klar sehen, dass bei uns noch nicht viel zusammengepasst hat und Steinach einfach schon sattelfest war.“ Klare Worte eines Trainers, der nichts beschönigt – aber auch nichts dramatisiert. Und doch: Wer Matze Weisheit kennt, weiß, dass er sich vom Gegenwind nicht unterkriegen lässt. Trotz der schwierigen sportlichen Lage spricht er von einer guten Stimmung im Team – „der ganz normale Wahnsinn“, wie er es nennt. Jammern hilft nicht, zusammenrücken schon eher.
Gerade das Derby gibt Anlass zu diesem Zweckoptimismus. „Für uns als Verein ist es immer schön, so ein Derby zu haben. Das Stadion ist voll, die Stimmung wird wieder hervorragend sein – das puscht nochmal jeden Einzelnen.“ Weisheit glaubt an den besonderen Charakter solcher Spiele, an die Energie von außen, die Kräfte freisetzen kann. „Ich bin dennoch guter Dinge“, sagt er – und man spürt, dass dieser Glaube ehrlich gemeint ist.
Allerdings erwartet er keine plötzliche Wunderheilung. Eine Trendwende „mal eben so“? Eher nicht. Zu groß sind die strukturellen Probleme, zu angespannt die Personalsituation. Wacker kämpft nicht nur gegen den Gegner, sondern gegen die eigenen Grenzen. Der FC Barchfeld 02 reist mit etwas mehr Rückenwind an. Fünf Punkte und drei Plätze trennen beide Teams – Barchfeld steht damit aktuell über dem ominösen Strich. Das 2:2 in Sonneberg zum Jahresauftakt deutet an, dass die Mannschaft von Stephan Anschütz stabiler ins neue Jahr gekommen ist. Doch auch dort ist nichts entschieden.
Weisheit bleibt kämpferisch: „Ich glaube an die Jungs. Wir machen gutes Training und jeder ist willig, spielen zu wollen. Sobald der Knoten platzt, denke ich, dass wir es schaffen können.“ Es ist dieser Glaube, der Wacker trägt – vielleicht aktuell mehr als alles andere.