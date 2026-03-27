Zwischen Hoffnung und Pflicht: Fetih-Kisdorf sucht Befreiungsschlag

Dabei schwingt zwischen den Zeilen nicht nur Hoffnung, sondern auch ein gewisser Druck mit. Jeder Punkt zählt im Tabellenkeller, jeder Fehler kann schwer wiegen. Und dennoch bleibt Brehm klar in seiner Haltung: „Gleichzeitig wissen wir um die Qualität des Gegners und gehen die Aufgabe mit dem nötigen Respekt und voller Konzentration an.“

Der FC Fetih-Kisdorf steckt als Tabellen-15. tief im Abstiegskampf. Nach der knappen 1:2-Niederlage gegen den Tabellendritten Eichholzer SV blieb erneut das Gefühl, eigentlich nah dran zu sein – und doch mit leeren Händen dazustehen. Trainer Nico Brehm setzt genau dort an und fordert mehr Konsequenz in den entscheidenden Momenten: „Am kommenden Wochenende empfangen wir Dornbreite bei uns zu Hause und wollen an die gute Einstellung aus der vergangenen Woche anknüpfen. Wenn wir im letzten Drittel zielstrebiger und entschlossener auftreten, ist mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung definitiv etwas drin.“

Auf der anderen Seite reist der FC Dornbreite Lübeck als Tabellen-Siebter an – mit Ambitionen, die über das bisher Erreichte hinausgehen. Das jüngste 1:1 gegen Bargteheide war aus Sicht von Trainer Sascha Strehlau zu wenig für den betriebenen Aufwand. Entsprechend deutlich formuliert er die Zielsetzung: „Am Samstag erwartet uns eine schwere Aufgabe gegen Fetih-Kisdorf. Wir wollen uns endlich mal für unseren Aufwand belohnen und werden voll auf Sieg spielen.“

Doch die Ausgangslage ist alles andere als ideal. Personelle Ausfälle erschweren die Vorbereitung erheblich, wie Strehlau offen einräumt: „Es fehlen uns Kalfa und Kalota verletzungsbedingt und die beiden gesperrten Nagel und Galley.“

So entsteht ein Spiel, in dem beide Mannschaften aus unterschiedlichen Gründen unter Zugzwang stehen. Während Fetih-Kisdorf um jeden Zähler im Kampf um den Klassenerhalt ringt, sucht Dornbreite nach der Konstanz, um sich im oberen Mittelfeld festzusetzen.

Auch das Hinspiel dürfte noch präsent sein: Ein knappes 3:2 für Dornbreite, ein Spiel, das zeigte, wie eng beide Teams beieinander liegen können – und wie schnell Spiele in dieser Liga kippen. Die Voraussetzungen sind damit klar: Emotionen, Intensität und zwei Trainer, die ihre Mannschaften mit klaren Worten in die Pflicht nehmen.