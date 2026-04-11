Zwischen Hoffnung und Druck – Wolfsburg sucht den Wendepunkt Hecking-Elf empfängt Frankfurter im Abstiegskampf von RED · Heute, 09:06 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Manchmal trägt die Vergangenheit ein leises Versprechen in sich. Wenn der VfL Wolfsburg an diesem Wochenende auf Eintracht Frankfurt trifft, dann ist da genau dieses Gefühl – gespeist aus Zahlen, Erinnerungen, kleinen Gewissheiten. Doch die Gegenwart ist rauer, drängender, unbarmherziger.

Nach der spektakulären, aber schmerzhaften 3:6-Niederlage in Leverkusen steht Wolfsburg vor einem Spiel, das mehr ist als nur ein weiterer Spieltag. Es ist ein Moment der Selbstvergewisserung. Einer, in dem sich zeigen muss, ob diese Mannschaft die richtigen Lehren ziehen kann – und vor allem: ob sie bereit ist, sie umzusetzen. Zwischen Offensivkraft und defensiver Fragilität Es ist ein widersprüchliches Bild, das die Elf von Dieter Hecking derzeit abgibt. Offensiv blitzen immer wieder Qualität und Durchschlagskraft auf, fünf Tore aus den letzten fünf Spielen belegen das zumindest ansatzweise. Doch defensiv gerät das Fundament ins Wanken – 14 Gegentore im gleichen Zeitraum sprechen eine deutliche Sprache.

Der Blick auf die Tabelle verschärft die Lage: Mit 21 Punkten rangiert Wolfsburg auf Platz 17, die Rückrunde ist bislang eine einzige Durststrecke. Elf Spiele, kein Sieg, lediglich drei Punkte – ein Rhythmus, der kaum Raum für Interpretationen lässt. Sollte auch gegen Frankfurt kein Dreier gelingen, droht die Einstellung eines alten Negativrekords aus dem Jahr 1998: zwölf sieglose Spiele in Serie. Dabei ist es nicht allein die nackte Ergebnisbilanz, die Sorgen bereitet. Es sind die Muster dahinter. Führungen, die nicht halten. Spiele, die kippen. In Leverkusen war es bereits das zwölfte Mal in dieser Saison, dass Wolfsburg nach einer Führung Punkte aus der Hand gab – sieben dieser Partien gingen sogar komplett verloren. Insgesamt verspielte der VfL bereits 31 Zähler nach Führungen, ein Höchstwert in der Liga.