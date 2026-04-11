Zwischen Hoffnung und Druck – Wolfsburg sucht den Wendepunkt

Manchmal trägt die Vergangenheit ein leises Versprechen in sich. Wenn der VfL Wolfsburg an diesem Wochenende auf Eintracht Frankfurt trifft, dann ist da genau dieses Gefühl – gespeist aus Zahlen, Erinnerungen, kleinen Gewissheiten. Doch die Gegenwart ist rauer, drängender, unbarmherziger.
Nach der spektakulären, aber schmerzhaften 3:6-Niederlage in Leverkusen steht Wolfsburg vor einem Spiel, das mehr ist als nur ein weiterer Spieltag. Es ist ein Moment der Selbstvergewisserung. Einer, in dem sich zeigen muss, ob diese Mannschaft die richtigen Lehren ziehen kann – und vor allem: ob sie bereit ist, sie umzusetzen.
Es ist ein widersprüchliches Bild, das die Elf von Dieter Hecking derzeit abgibt. Offensiv blitzen immer wieder Qualität und Durchschlagskraft auf, fünf Tore aus den letzten fünf Spielen belegen das zumindest ansatzweise. Doch defensiv gerät das Fundament ins Wanken – 14 Gegentore im gleichen Zeitraum sprechen eine deutliche Sprache.
Der Blick auf die Tabelle verschärft die Lage: Mit 21 Punkten rangiert Wolfsburg auf Platz 17, die Rückrunde ist bislang eine einzige Durststrecke. Elf Spiele, kein Sieg, lediglich drei Punkte – ein Rhythmus, der kaum Raum für Interpretationen lässt. Sollte auch gegen Frankfurt kein Dreier gelingen, droht die Einstellung eines alten Negativrekords aus dem Jahr 1998: zwölf sieglose Spiele in Serie.
Dabei ist es nicht allein die nackte Ergebnisbilanz, die Sorgen bereitet. Es sind die Muster dahinter. Führungen, die nicht halten. Spiele, die kippen. In Leverkusen war es bereits das zwölfte Mal in dieser Saison, dass Wolfsburg nach einer Führung Punkte aus der Hand gab – sieben dieser Partien gingen sogar komplett verloren. Insgesamt verspielte der VfL bereits 31 Zähler nach Führungen, ein Höchstwert in der Liga.
Auch die Disziplin im eigenen Strafraum bleibt ein wunder Punkt: 13 verursachte Elfmeter markieren einen weiteren Negativrekord – und erzählen von Unsicherheiten, die sich durchziehen.
Während Wolfsburg nach Halt sucht, reist Frankfurt mit einem deutlich gefestigteren Profil an. Vier der letzten fünf Spiele blieb die Eintracht ungeschlagen, defensiv präsentierte sie sich stabil und kassierte in drei dieser Partien kein Gegentor. 39 Punkte bedeuten Rang sieben – und damit die realistische Perspektive auf das internationale Geschäft.
Zwar ließen auch die Hessen zuletzt Federn und verspielten gegen Köln eine Zwei-Tore-Führung, doch insgesamt wirkt die Mannschaft von Albert Riera gefestigt, abgeklärter, konstanter. Gerade auswärts zeigte sie sich bislang solide, 15 Punkte in der Fremde unterstreichen diese Stabilität.
Und doch: Es gibt diese eine Zahl, die aus Wolfsburger Sicht Hoffnung nährt. 22 Siege aus 47 Bundesliga-Duellen – die Bilanz gegen Frankfurt spricht klar für den VfL. Nur neunmal gingen die Hessen als Sieger vom Platz.
Es ist ein Blick zurück, der Mut machen kann. Aber keiner, der Punkte garantiert. Denn in Wolfsburg zählt gerade vor allem das Hier und Jetzt – und die Frage, ob aus einer Mannschaft, die sich zu oft selbst um den Lohn bringt, endlich wieder eine wird, die Spiele zu Ende bringt.