Zwischen Hoffnung und Abstiegsdruck

Ein weiteres Faustpfand sind Standardsituationen. Mit zwölf Treffern nach ruhenden Bällen stellt Bielefeld den ligaweiten Bestwert, drei der letzten fünf Tore fielen per Elfmeter. Damit trifft der DSC nach Standards dreimal so häufig wie die Eintracht.

In den vergangenen Wochen bewiesen die Ostwestfalen bemerkenswerte Comeback-Qualitäten. Sowohl gegen Holstein Kiel (2:2 nach 0:2) als auch zuletzt bei Dynamo Dresden (1:1 nach 0:1) holte die Arminia nach Rückständen noch Punkte. Insgesamt gelang dem DSC dies in der laufenden Saison bereits sechsmal – ligaweit ein Spitzenwert, den nur Preußen Münster noch übertrifft.

Kapitän Mael Corboz ist das Herzstück des Bielefelder Mittelfelds. Mit 257,4 gelaufenen Kilometern führt er die Laufdistanz-Statistik der 2. Bundesliga an und gehört zu den wenigen Spielern, die in dieser Saison noch keine Minute verpasst haben.

Sowohl Arminia Bielefeld als auch Eintracht Braunschweig zählen nicht zu den Mannschaften, die sich zahlreiche Großchancen erspielen. Während die Löwen ligaweit sogar den niedrigsten Wert aufweisen, liegt auch der DSC im unteren Bereich. Umso bemerkenswerter ist die Effizienz: Bielefeld verwertet 65 Prozent seiner Großchancen – der beste Wert der Liga. Die Eintracht rangiert in dieser Statistik ebenfalls unter den Top drei.

In der Offensive trägt Joel Grodowski die größte Torgefahr. Acht Treffer stehen für den Angreifer zu Buche, zudem ist er sowohl der abschlussfreudigste als auch der dribbelstärkste Spieler der Arminia. Die meisten seiner Abschlüsse sucht er konsequent im Strafraum.

Defensiv ragt Maximilian Großer heraus. Der 1,92 Meter große Innenverteidiger ist eine feste Größe in der Luft und überzeugt darüber hinaus mit hoher Passsicherheit. Neben zwei Saisontoren ist er der spielstärkste Aufbauspieler der Ostwestfalen.

Geduld trotz Ergebniskrise

Das 1:1 in Dresden war bereits das siebte sieglose Spiel in Folge, wurde intern jedoch als Schritt in die richtige Richtung gewertet. Cheftrainer Mitch Kniat sprach trotz verpasstem Dreier von einer dominanten Leistung, Sportdirektor Michael Mutzel stärkte ihm öffentlich den Rücken. Man wolle den Umschwung „natürlich mit Mitch“ schaffen.

Hoffnung macht auch die Wintertransferphase. Vier Neuzugänge standen zuletzt sofort in der Startelf. Während die defensiven Verstärkungen stabilisierten, blieb im Offensivspiel noch Luft nach oben. Der knappe Vorsprung auf die Abstiegsplätze bleibt damit allgegenwärtig – wie ein Damoklesschwert über der SchücoArena.

Statistik spricht für den DSC

Gegen Eintracht Braunschweig präsentierte sich die Arminia zuletzt stabil. Seit sechs direkten Duellen blieb Bielefeld ungeschlagen. Auch das Hinspiel war ein enges, taktisch geprägtes Duell, in dem die Löwen zwar lange führten, den Sieg aber in der Schlussphase noch aus der Hand gaben.

Ausgangslage vor dem Wiedersehen

Die Vorzeichen für das Rückspiel sind eindeutig: Arminia Bielefeld steht unter Druck, schöpft aber Mut aus Moral, Effizienz und personeller Stabilität. Die Eintracht wiederum reist mit dem Wissen an, dass Kleinigkeiten entscheiden werden. Für beide Teams ist die Partie mehr als ein normales Ligaspiel – sie ist ein weiterer Gradmesser im engen Kampf um den Klassenerhalt.