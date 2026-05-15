Zwischen Hoffnung und Abstiegsangst

Beim SV Gospenroda möchte man nach drei Heimspielen in Folge im besten Fall den Klassenerhalt bejubeln. – Foto: Carsten Zeich

Gospenroda könnte sich mit einem Heimsieg etwas Luft verschaffen, Erlau wiederum hätte mit einem Erfolgserlebnis einen enorm wichtigen Schritt im Kampf um den Ligaverbleib gemacht.

Auch die personelle Lage bereitet den Gästen weiterhin Sorgen. Verletzungen und berufliche Ausfälle ziehen sich bereits seit Wochen durch den Kader. „Wir werden erneut auf die Unterstützung unserer zweiten Mannschaft angewiesen sein“, erklärt Hartung mit Blick auf die angespannte Personalsituation.

Die Gäste aus Erlau reisen mit gemischten Gefühlen an. Angreifer Fabian Hartung macht deutlich, wie wichtig die Partie für seine Mannschaft ist: „Die drei Punkte würden uns mega guttun – nicht nur tabellarisch, sondern auch für die Mannschaft. Das wäre ein wichtiger Impuls für die letzten Spiele.“ Gleichzeitig weiß man beim ESV aber auch um die Schwierigkeit der Aufgabe: „Wir wissen, dass es alles andere als einfach wird und uns Gospenroda bestimmt nichts schenken wird.“

Beim Gastgeber aus Gospenroda ist die Ausgangslage ähnlich brisant. Nach zuletzt schwierigen Wochen will die Mannschaft nun endlich wieder ein anderes Gesicht zeigen. Mittelfeldspieler Robby Rothe beschreibt die aktuelle Stimmung dennoch positiv: „Wir wissen, dass wir gerade nicht die beste Phase durchleben, aber die Energie im Training hat in den letzten Wochen wieder spürbar zugenommen.“ Vor allem die beiden anstehenden Heimspiele gegen direkte Konkurrenten sieht Rothe als große Chance: „Wir haben alles selbst in der Hand.“

Das Hinspiel dürfte in Gospenroda noch bestens in Erinnerung sein. Damals setzte es für Grün-Weiß eine deutliche Niederlage. Für Rothe war es sogar „eine der schlechtesten Saisonleistungen“. Entsprechend klar sind diesmal die Forderungen innerhalb der Mannschaft: mehr Mut, mehr Eigeninitiative und vor allem eine andere Körpersprache. „Erlau hat uns damals mit einfachen Mitteln die Grenzen aufgezeigt. Wir müssen diesmal von Anfang an die richtige Einstellung auf den Platz bringen.“

Immerhin entspannt sich die personelle Situation beim SVG etwas. Bis auf einige Langzeitverletzte stehen voraussichtlich nahezu alle Spieler zur Verfügung, auch wenn sich laut Rothe mehrere Stammkräfte weiterhin mit Blessuren durch die Wochen schleppen.

Die tabellarische Konstellation verspricht jedenfalls maximale Spannung. Beide Teams kämpfen um jeden Zähler und wissen um die enorme Tragweite dieses direkten Duells im Abstiegskampf. Entsprechend dürfte am Sonntag nicht nur kämpferisch einiges geboten sein – es könnte bereits ein richtungsweisender Nachmittag im Rennen um den Klassenerhalt werden.