Zwischen Hoffen und Hängen

Immer wieder gibt es trotz guter Leistung Rückschläge für Maciej Wolanski (mittig) und Heiligenstadt. Dennoch bleiben die Eichsfelder positiv. – Foto: © Marcel Junghanns

Genau dort steht aktuell ausgerechnet der kommende Gegner – der Bischofswerdaer FV 08. Mehr Brisanz geht kaum. Wenn die Eichsfelder in der Oberlausitz antreten, dann ist es wieder eines dieser Spiele, in denen es nicht nur um Punkte geht, sondern um Hoffnung, Glauben und vielleicht schon um die letzte echte Chance im Kampf um den Klassenerhalt.

Mit Rückenwind und Frust zugleich reist die Mannschaft von Benedikt Seipel zu diesem richtungsweisenden Duell. Über Ostern stand für die Heiligenstädter ein intensiver Doppelspieltag an: Am Ostersamstag wurde Rudolstadt mit 2:1 niedergerungen, am Ostermontag folgte in Auerbach der bittere späte Knock-out beim 0:1. Vor allem diese Niederlage schmerzt – auch, weil sie aus Sicht der Gäste kaum verdient war. „Ich denke, wir haben zwei sehr gute Spiele gemacht. Leider hatten wir in Auerbach Pech. Nach diesen beiden Spielen hätten wir eigentlich sechs Punkte haben müssen, weil wir die bessere Mannschaft waren. Aber wir geben nicht auf und arbeiten noch härter“, sagt Offensivspieler Maciej Wolanski. Es sind Worte, die den Charakter dieser Mannschaft treffend beschreiben: angeschlagen, aber nicht gebrochen.

Trotz personeller Verstärkung im Winter ist die erhoffte Siegesserie bislang ausgeblieben. Die Zeit läuft, die Spiele werden weniger – und mit jedem Spieltag schwindet die rechnerische Chance auf den Ligaverbleib ein Stück mehr. Trotzdem hat sich Heiligenstadt eine Sache bewahrt: den Mut. Während andere Teams im Tabellenkeller mauern, sucht der Aufsteiger weiter den Weg nach vorn. Genau dafür gibt es viel Anerkennung – auch wenn dieser Stil Risiken mit sich bringt. „Wir bekommen viel Lob, weil wir als Mannschaft vom Tabellenende trotzdem versuchen, offensiv zu spielen. Natürlich birgt so ein Spiel auch ein hohes Defensivrisiko. Aber die letzten beiden Spiele haben unsere Stärken gezeigt – und genau die müssen wir nutzen“, betont Wolanski.

Ein Sieg für den Glauben?!

Das Gastspiel beim Bischofswerdaer FV 08 ist nun das nächste Sechs-Punkte-Spiel – vielleicht sogar das bislang wichtigste. Ein Sieg würde Heiligenstadt bis auf vier Zähler an den direkten Konkurrenten heranbringen und das Rennen um den Klassenerhalt neu entfachen. Eine Niederlage dagegen wäre der nächste schwere Dämpfer. Entsprechend klar ist die Marschroute. „Das Spiel gegen Bischofswerda wird wieder eines, in dem es darum geht, gut zu spielen und drei Punkte zu holen. Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren und den Druck beim Gegner lassen“, sagt der 30-jährige Wolanski. Das Hinspiel endete torlos – ein Ergebnis, das diesmal niemandem in Heiligenstadt helfen würde. Stattdessen braucht es Entschlossenheit, Leidenschaft und den festen Glauben an die eigene Chance. „Es wird sicher ein schweres Auswärtsspiel. Aber wir wissen genau, wie wir spielen müssen, um zu gewinnen und die drei Punkte zu holen.“