Zwischen Heimstärke und Aufbruchsstimmung

„Das Spiel wurde auf Wunsch von Wilhelmshöhe bereits im Sommer auf diesen Termin gelegt“, erklärt Hertingshausens Co-Trainer Christian Krug. Auf eigenem Platz fühlt sich der TSV sichtlich wohl: „Wir haben zuletzt mit mannschaftlicher Geschlossenheit, taktischer Disziplin und Leidenschaft überzeugt. Die Kulisse hilft uns, den Ball konsequent zu verteidigen und Torgefahr auszustrahlen.“ Trotz des klaren Favoritenstatus warnt Krug vor der Offensive der Gäste: „Wilhelmshöhe hat gezeigt, dass sie mit Rückschlägen umgehen können. Wir müssen in jeder Minute hellwach sein.“

Auf der anderen Seite zeigt sich TSG-Trainer Manuel Viehmann dankbar für die Verlegung: „Ein großer Teil der Mannschaft hatte schon länger ein gemeinsames Event geplant. Hertingshausen hat sehr fair reagiert.“ Der jüngste Sieg sei vor allem „für den Kopf ein Befreiungsschlag“ gewesen, so Viehmann, der die defensive Anfälligkeit seines Teams offen anspricht: „Wir wissen genau, was besser werden muss. Aber offensiv gehören wir zu den gefährlichsten Teams im Tabellenkeller – das wollen wir in Hertingshausen wieder zeigen.“

Trotz der klaren Auswärtsaufgabe reist die TSG mit Mut an: „Wir wissen, was uns erwartet, und wollen mit Leidenschaft und Konsequenz auftreten“, sagt Viehmann. Für Hertingshausen geht es darum, die Heimserie auszubauen und den Sprung ins gesicherte Mittelfeld zu festigen. Wilhelmshöhe hingegen will den Aufwärtstrend bestätigen – und vielleicht für eine Flutlichtüberraschung sorgen.