Zwischen Gefühl und Rechnung: Lehrte setzt auf freie Köpfe

Der SV 06 Lehrte steht vor einem Nachholspiel, das über die Haltung entschieden werden soll. Beim TuS Davenstedt tritt der Tabellenletzte mit einer veränderten Herangehensweise an – zumindest gedanklich.
„Morgen spielen wir ein Nachholspiel gegen Davenstedt und können befreit aufspielen, ohne jeglichen Druck“, sagt Trainer Dennis Spiegel. Die Zielsetzung ist klar formuliert: „Das ist unsere Marschroute: die Köpfe frei bekommen und nicht zu viel an den Abstiegskampf denken, weil rein rechnerisch noch alles möglich ist.“
Die Ausgangslage bleibt dennoch schwierig. Mit 13 Punkten liegt Lehrte weiterhin am Tabellenende der Bezirksliga Hannover Staffel 2, während Davenstedt sich mit 24 Punkten im unteren Mittelfeld bewegt. Beide Teams mussten zuletzt Niederlagen hinnehmen – Lehrte unterlag dem TSV Stelingen mit 1:4, Davenstedt verlor mit 1:3 bei SG 74 Hannover.
Spiegel spricht die Diskrepanz zwischen rechnerischer Chance und emotionaler Realität offen an: „Vom Gefühl her hat man es vielleicht schon abgeschrieben.“ Gleichzeitig betont er seinen eigenen Anspruch: „Wobei ich als Trainer nie etwas abschenke und bis zum Schluss alles gebe – und das vermittle ich auch meiner Mannschaft.“
Die Herausforderung liegt damit weniger im Gegner als im eigenen Kopf. „Aber es ist wahrscheinlich in den Köpfen doch schon drin“, sagt Spiegel.
Anstoß ist am Dienstag um 19:00 Uhr beim TuS Davenstedt.