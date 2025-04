Zwischen Frust, Forderung und Finalblick – Rehden vor Charaktertest

Nach dem Pokaltriumph in Hildesheim und der anschließenden 0:3-Heimpleite gegen Meppen II steht der BSV Schwarz-Weiß Rehden in der englischen Woche vor einem richtungsweisenden Auftritt. Im Nachholspiel des 20. Spieltags trifft die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic am Mittwochabend (19:00 Uhr) auswärts auf den MTV Eintracht Celle – einen Gegner mit bekanntem Profil, aber unberechenbarem Potenzial.

Doch genau darin liegt auch eine Gefahr: Schon im Hinspiel wurde Rehden vom damaligen Außenseiter überrascht. Trotz früher Führung drehte Celle das Spiel und siegte in Rehden mit 2:1 – ein Rückschlag, der sinnbildlich für den zähen Saisonstart stand.

Der BSV-Coach hat seine Lehren daraus gezogen: „Celle wird uns den Ball überlassen und über schnelle Gegenangriffe gefährlich werden. Darauf müssen wir vorbereitet sein und in der Defensive kompakt stehen.“ Besonders die Offensivreihe um van Eupen, Bakir und Cankor gilt es konsequent zu neutralisieren. „Celle beherrscht das Umschaltspiel par excellence – das mussten wir im Hinspiel am eigenen Leib erfahren“, warnt Arambasic.

Mit dem Fokuswechsel weg vom Aufstieg hin zur bestmöglichen Platzierung ändert sich auch die Herangehensweise des Trainers. „Unser klares Saisonziel nach dem wohl unerreichbaren Aufstieg ist es, die siebte Platzierung aus dem Vorjahr zu übertreffen.“ Dafür brauche es in den verbleibenden Spielen „eine leidenschaftliche Leistung, in der alle Abläufe stimmen.“

Besonders wichtig sei für Arambasic die Reaktion jener Spieler, die bislang weniger Einsatzzeit erhielten: „Für die kommenden Spiele werden wir personell rotieren und auch den bisher weniger eingesetzten Spielern die Chance geben, sich zu empfehlen.“ Dabei gehe es nicht nur um taktische Umsetzung, sondern vor allem um Haltung: „Neben taktischer Präzision zählt vor allem Mentalität und der unbedingte Wille, ein Spiel gewinnen zu wollen.“

Ein Spiel mit Charakter – und Bedeutung für die Struktur

Mit 20 einsatzbereiten Spielern hat Arambasic erneut die „Qual der Wahl“. Der gesperrte Elvir Maloku fehlt, ansonsten steht der gesamte Kader zur Verfügung. Doch es geht längst nicht nur um Personalien, sondern um Grundsätzliches. „Trotz des schönen Sieges im Pokal-Halbfinale sind alle von den drei Liga-Niederlagen genervt“, sagt der Trainer. „Ich erwarte nun eine spürbare positive Reaktion.“

Eine Reaktion, die auch zeigen soll, wie gefestigt das Team nach dem Einbruch zuletzt ist. Der Weg zum Pokalfinale führt über eine Rückkehr zur alten Stabilität – Celle könnte dabei als Wendepunkt fungieren.

Das Auswärtsspiel in Celle ist für Rehden kein Ligafinale – aber ein Charaktertest. Wer sich noch einmal zeigt, wer Haltung beweist, wer für den Rest der Saison ein Zeichen setzt – all das wird Arambasic genau beobachten. „Die Jungs brennen darauf, ihre Qualitäten abzurufen“, sagt er. Jetzt liegt es an ihnen, dieses Brennen auch auf den Platz zu bringen. Denn nach drei Liga-Niederlagen in Folge wird es Zeit für eine Antwort – mit Fußball, Wille und Überzeugung.