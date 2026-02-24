Zwischen Frost und Zuversicht TuS Davenstedt startet mit personeller Entlastung und klarer Zielsetzung in die Rückrunde von ck · Heute, 05:44 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lorena Pietler

Die Wintervorbereitung beim TuS Davenstedt verlief – wie woanders auch – unter erschwerten Bedingungen. Trainer Fatih Yildizadoymaz berichtet von gefrorenen Plätzen und eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten. „Das Wetter hat uns oft einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt er. Statt intensiver Einheiten mit Ball standen häufig Lauftraining und Athletik auf dem Programm. Eine Situation, die laut Yildizadoymaz viele Vereine gleichermaßen betroffen habe.

Ein sportlicher Lichtblick war die überraschende Teilnahme am NP Masters Turnier. Eigentlich nicht eingeplant, qualifizierte sich Davenstedt über drei erfolgreiche Turniere für das Hallenhighlight. Für den Trainer ist das ein Beleg für die vorhandene Qualität und den ausgeprägten Teamgeist. Solche Erlebnisse stärkten den Zusammenhalt zusätzlich. Mit Blick auf die Hinrunde findet Yildizadoymaz klare Worte. Zufriedenheit herrsche nicht. Die Mannschaft steht auf einem Abstiegsplatz, den der Trainer als nicht leistungsgerecht einordnet. Allerdings verweist er auf die hohe Zahl an Ausfällen. Verletzungen und private Gründe hätten die personelle Situation stark belastet. Für die Rückrunde zeichnet sich nun Entspannung ab. Der Großteil des Kaders ist wieder fit, die Trainingsbeteiligung deutlich stabiler.

Für Yildizadoymaz ist die aktuelle Phase auch persönlich bedeutsam. Er hatte die Mannschaft kurzfristig in der Vorbereitung übernommen, es ist seine erste Station als Trainer. Entsprechend hebt er die Unterstützung innerhalb des Teams hervor. Die Spieler hätten ihn gut aufgenommen und ihm den Einstieg erleichtert. In der Winterpause gab es zwei Abgänge mit Umut Kutlay Tastan und Max Sträche. Neu im Kader sind Stanislaw Schkurin, Jendrik Krull, der studienbedingt nach Hannover gezogen ist, sowie Ufuk Yildizadoymaz, den der Trainer aus der Ü32 von TuS Wettbergen reaktivierte. Ein weiterer geplanter Neuzugang fällt nach einer schweren Knieverletzung für den Rest des Jahres aus. Die drei Verpflichtungen bewertet der Trainer positiv, sowohl sportlich als auch menschlich.