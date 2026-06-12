Zwischen Freude und Verantwortung: TSV Havelse plant für die 3. Liga

Der TSV Havelse wird auch in der Saison 2026/27 in der 3. Liga an den Start gehen. Mit der Erteilung der Lizenz durch den DFB steht fest, dass der Klub weiterhin im deutschen Profifußball vertreten sein wird. Für den Verein ist es bereits die dritte Drittligasaison innerhalb von sechs Jahren – ein bemerkenswerter Erfolg für einen Klub, der seit Jahren mit vergleichsweise bescheidenen Mitteln arbeitet.
Während die Freude über den Klassenerhalt groß ist, richtet sich der Blick in Havelse bereits auf die umfangreichen Aufgaben der kommenden Wochen. Zahlreiche sportliche, personelle und organisatorische Entscheidungen müssen nun unter hohem Zeitdruck getroffen werden. Planungen, die zuvor auf andere Szenarien ausgerichtet waren, müssen überarbeitet oder vollständig neu aufgesetzt werden.
Für Geschäftsführer und Sportdirektor Florian Riedel ist die Lizenzerteilung die Bestätigung eines langen und schwierigen Weges. Der Verbleib in der 3. Liga sei keineswegs selbstverständlich gewesen, sondern das Ergebnis harter Arbeit und eines unerschütterlichen Glaubens an die eigene Chance.
„Die Freude über den Klassenerhalt ist genauso groß wie die damit verbundenen Herausforderungen“, erklärt Riedel auf der Vereinshomepage. Über Monate hinweg habe sich der TSV eine minimale Möglichkeit auf den Ligaverbleib erarbeitet und diese bis zum Ende am Leben gehalten. Dass daraus nun Realität geworden sei, führe er vor allem auf eine Eigenschaft zurück, die im Sport häufig bemüht werde, aber entscheidend sein könne: niemals aufzugeben.
Mit der gesicherten Drittligazugehörigkeit verändern sich zahlreiche Rahmenbedingungen. Personalentscheidungen, Kaderplanung, wirtschaftliche Prozesse und organisatorische Strukturen müssen kurzfristig an die Anforderungen des Profifußballs angepasst werden. Deshalb bittet der Verein um Geduld bei Fragen zu einzelnen Personalien oder künftigen Planungen.
In den kommenden Tagen und Wochen sollen die notwendigen Entscheidungen gemeinsam mit den Vereinsgremien, Mitarbeitern und Partnern vorbereitet und anschließend schrittweise kommuniziert werden.
Auch Vorstandsvorsitzender Daniel Wolter blickt mit Zuversicht auf die bevorstehenden Aufgaben. Für ihn ist die neue Situation eine Herausforderung, die zum Selbstverständnis des Vereins passt.
„Wer diesen Verein kennt, weiß, dass wir Herausforderungen nicht ausweichen“, betont Wolter auf der Vereinshomepage. Der TSV werde die bevorstehenden Aufgaben mit Leidenschaft, Überzeugung und Vorfreude angehen. Gemeinsam mit Mitgliedern, Fans, Sponsoren, Partnern und Ehrenamtlichen wolle der Klub erneut versuchen, Grenzen zu verschieben und scheinbar Unmögliches möglich zu machen.
Die Verantwortlichen wissen um die Besonderheit der vergangenen Jahre. Gleichzeitig betonen sie, dass die Freude über den eigenen Erfolg stets mit Respekt gegenüber den Vereinen verbunden sei, deren sportliche Ziele sich nicht erfüllt haben.
Für den TSV Havelse beginnt nun die Vorbereitung auf eine weitere Spielzeit im Profifußball. Das Märchen des kleinen Klubs, der sich immer wieder gegen größere Konkurrenten behauptet, geht damit in die nächste Runde. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie das nächste Kapitel dieser außergewöhnlichen Geschichte aussehen wird.