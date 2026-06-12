Zwischen Freude und Verantwortung: TSV Havelse plant für die 3. Liga Nach erteilter Lizenz richtet sich der Blick auf die Herausforderungen der kommenden Wochen von red · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Julien Christ / sportfotografi

Der TSV Havelse wird auch in der Saison 2026/27 in der 3. Liga an den Start gehen. Mit der Erteilung der Lizenz durch den DFB steht fest, dass der Klub weiterhin im deutschen Profifußball vertreten sein wird. Für den Verein ist es bereits die dritte Drittligasaison innerhalb von sechs Jahren – ein bemerkenswerter Erfolg für einen Klub, der seit Jahren mit vergleichsweise bescheidenen Mitteln arbeitet.

Während die Freude über den Klassenerhalt groß ist, richtet sich der Blick in Havelse bereits auf die umfangreichen Aufgaben der kommenden Wochen. Zahlreiche sportliche, personelle und organisatorische Entscheidungen müssen nun unter hohem Zeitdruck getroffen werden. Planungen, die zuvor auf andere Szenarien ausgerichtet waren, müssen überarbeitet oder vollständig neu aufgesetzt werden. Riedel: „Diese Chance haben wir uns erarbeitet“ Für Geschäftsführer und Sportdirektor Florian Riedel ist die Lizenzerteilung die Bestätigung eines langen und schwierigen Weges. Der Verbleib in der 3. Liga sei keineswegs selbstverständlich gewesen, sondern das Ergebnis harter Arbeit und eines unerschütterlichen Glaubens an die eigene Chance.

„Die Freude über den Klassenerhalt ist genauso groß wie die damit verbundenen Herausforderungen“, erklärt Riedel auf der Vereinshomepage. Über Monate hinweg habe sich der TSV eine minimale Möglichkeit auf den Ligaverbleib erarbeitet und diese bis zum Ende am Leben gehalten. Dass daraus nun Realität geworden sei, führe er vor allem auf eine Eigenschaft zurück, die im Sport häufig bemüht werde, aber entscheidend sein könne: niemals aufzugeben. Mit der gesicherten Drittligazugehörigkeit verändern sich zahlreiche Rahmenbedingungen. Personalentscheidungen, Kaderplanung, wirtschaftliche Prozesse und organisatorische Strukturen müssen kurzfristig an die Anforderungen des Profifußballs angepasst werden. Deshalb bittet der Verein um Geduld bei Fragen zu einzelnen Personalien oder künftigen Planungen.