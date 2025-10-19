Zwischen Freude und Frust im Verbandsliga-Derby

Hüffelsheim. Hinterher waren alle zufrieden. Mit dem Spiel, mit dem Auftreten beider Mannschaften, mit den äußeren Bedingungen. Nur mit einem nicht: dem Endstand. Sowohl die Anhänger der SG Hüffelsheim als auch die von Gast Alemannia Waldalgesheim hatten ihr Team im Vorteil gesehen und haderten deshalb mit dem am Ende gerechten 2:2 (1:2)-Endstand. Das Schöne: Damit hatten beide recht. Das Derby war vor gut 300 Zuschauern spannend und fair, dazu spielerisch und kämpferisch auf hohem Verbandsliga-Niveau, und es bot eine Vielzahl an Torchancen.

In der ersten halben Stunde spielte nur die Alemannia, ließ die SG mit frühem Pressing und schnellem Umschalten kaum zu Luft kommen. Die Führung war nur eine Frage der Zeit. Marlon Pira war es schließlich, der nach einer Kombination den Ball über die Linie drückte (17.). Es begann eine Zeit, in der sich die SG-Defensive einen Aussetzer nach dem nächsten leistete. Die Alemannia war präsent. Nils Gräff scheiterte an Keeper Jan-Niklas König (19.), Justin Padbergs Kopfball verfehlte den Kasten um Zentimeter (20.). Mahdi Mehnatgir machte es besser, traf nach Ballgewinn von Sturmpartner „JP“ Houngbedji zum hochverdienten 0:2 (21.).

Nach einer halben Stunde ließ der Druck der Alemannia nach. Ein Fernschuss von Tim Reidenbach, der Andrej Juric vor keine Probleme stellte, war die erste Annäherung. Völlig unnötig aus Gästesicht der Anschluss. Mehrmals hätte der Ball geklärt werden können, doch schließlich gab es Ecke für die SG. Die zirkelte Nik Rosenbaum genau auf den Kopf von Thierno Keita, der sich für die ihm zugestandenen Freiheiten bedankte (37.). An der Gesamtrichtung änderte das nichts. Nach einem König-Fauxpas schaltete Mehnatgir schnell, doch sein Schuss aus gut 30 Metern flog knapp am verwaisten Tor vorbei (44.). Zwei Minuten später machte der Keeper seinen Lapsus wett, parierte klasse gegen Pira.

Einer, der den Spielfilm mitbestimmte, war Schiedsrichter Timon Sitzenstuhl (Landau), der nicht seinen besten Tag erwischt hatte. Nach klarem Foul von Philipp Gänz an Rosenbaum (32.) zeigte er zur Überraschung aller, auch der von Gänz, nicht für die SG auf den Punkt. Dafür schickte er kurz vor der Halbzeit Pira für zehn Minuten vom Feld. Spieler beider Vereine hatten nach eigenem Bekunden auch lange nach Abpfiff Mühe, eine Linie in den Entscheidungen des Gespanns zu finden.

Zwei unterschiedliche Halbzeiten am Palmenstein

„Abgesehen von den zehn Minuten und der unnötigen Unterzahl bin ich sehr zufrieden.“ Alemannia-Coach Elvir Melunovic wusste, dass seine Mannschaft eine sehr gute Partie abgeliefert hatte. „Dass sie die Überzahl brutal gut ausgenutzt haben, spricht für die Qualität von Hüffelsheim.“ Der 54-Jährige hob taktische Disziplin sowie die Art und Weise heraus, wie seine Mannschaft agiert hatte. „Nur die Chancenverwertung und das Ergebnis stimmen nicht.“ Diesen Satz sollte später auch Pendant André Weingärtner bemühen.

Mit der ersten richtigen Aktion in Durchgang zwei fiel der Ausgleich. Einen Steckpass nahm Reidenbach auf und legte unter dem Lob seines Coaches uneigennützig in die Mitte, wo Simon Scherer knapp vor Mitspieler Keita ans Gerät kam und einnetzte (48.). Alles auf Null, ein neues Spiel der Phasen begann. Erst Ben Grünewald (61.) und Mehnatgir (67.) für die Alemannia, dann Keita und Rosenbaum (70.), Mosti El-Haiwan per Fernschuss (72.) und Kopfball (73.) sowie Reidenbach per Volley (76.) und Tim Müller aus 16 Metern (77.) für die SG, danach Freistöße auf beiden Seiten. Die Chance, die alles hätte entscheiden können, hatten die Grün-Weißen in der Nachspielzeit. König konnte den Schuss von Tobias Lauterbach aber mit den Fingerspitzen an den Pfosten lenken.

Melunovic: "In bestimmten Situationen fehlen uns Führungsqualität, Stürmer und Wille"

Zuletzt dreimal auswärts 2:0 geführt und doch nur zwei Punkte geholt. „In bestimmten Situationen fehlen uns Führungsqualität, ein Stürmer und der unbedingte Wille von allen, das eigene Tor zu verteidigen“, so Melunovic. Weingärtner betonte die Entwicklung im Spiel seiner Mannschaft, auch wenn diese zu Beginn lange ihre Pressing-Resistenz vermissen ließ. Spielerisch zeigte die Elf vom Palmenstein nach der Pause, dass sie Ligaspitze ist. „Insgesamt war es ein sehr verdienter Punkt für uns“, so Weingärtner. Nik Rosenbaum, früher selbst im grün-weißen Dress unterwegs, sprach denn auch von einem „gerechten Ergebnis“. Und: „Ich freue mich jetzt schon aufs Rückspiel.“

SG Hüffelsheim: König – Keita (74. Ludwig), Müller, Hermann, Scheick – Schmidt (74. Lind), Rosenbaum, El-Haiwan (90.+5 Dayton), Balzer (46. Scherer) – Krafft (88. Frisch), Reidenbach

Alemannia Waldalgesheim: Juric – Gänz, Padberg, Braun, Goncalves, Pira – Atanley (81. Lauterbach) – Grünewald, Gräff Houngbedji (90. Kurtagic), Mehnnatgir





