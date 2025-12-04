Zwischen Formstärke und Weihnachtsbäckerei

Mit 19 Punkten aus 14 Spielen steht der FC Thüringen Jena stabil im Mittelfeld der Landesklasse 1. Doch für Trainer Mario Oertel zählt weniger der Tabellenplatz als die Art, wie sein Team Rückschläge verkraftet hat. Er lobt: „Wir haben diese Durststrecke von sechs Spielen ohne Sieg ruhig und besonnen ertragen, immer weiter gearbeitet und sind dann in den letzten drei Spielen eindrucksvoll wieder in die Spur zurückgekommen.“ Zudem freut es ihn, dass die Sommerabgänge offensiv aufgefangen wurden: „Ich bin stolz, dass wir unsere Abgänge mittlerweile gut kompensiert haben – allen voran unser alter Haudegen Sören Bittner, Lukas Birkner und Neuzugang Karl Schöppe.“ Auch die Entwicklung der eigenen "Jenzig-DNA" und der jungen Spieler macht ihn zufrieden. Verbesserungspotenzial sieht er dennoch: „Luft nach oben sehe ich darin, dass wir neben unseren erfahrenen Spielern aus den jungen Wilden auch Anführer formen.“

Entwicklung schlägt Tabelle – Oertels Blick auf die Saisonziele

Die letzten beiden Spielzeiten endeten auf den Plätzen 10 und 13. Nun ist Jena im oberen Mittelfeld angekommen – doch Oertel bleibt bewusst auf dem Teppich: „Die Entwicklung des Umbruchs, der Qualität des Einzelnen und des gesamten Ganzen macht mich zufrieden. Erfolg und Entwicklung gehen nicht immer im Gleichschritt!“ Neben Ehrgeiz und guten Ergebnissen nennt er auch das Erreichen eines Meilensteins: „Die beste Hinrunde war unser erstes Etappenziel.“ Gleichzeitig betont er die enge Tabellenkonstellation: „Zwischen unserem aktuellen 7. Platz und den Abstiegsplätzen ist es verdammt knapp.“ Sein klares Bekenntnis: „Welcher Platz es wird, liegt nur an uns selbst – aber eines soll klar sein…Landesklassefußball am Jenzig auch in der kommenden Spielzeit.“

Aufsteiger im Fokus: Die Herausforderung Neustadt/Orla II

Am Wochenende wartet der Aufsteiger Neustadt/Orla II – ein Team, das laut Oertel keinesfalls zu unterschätzen ist. „Neustadt II und auch die beiden anderen Aufsteiger bereichern die Liga. Gerade offensiv haben sie Spieler, die ein Spiel alleine entscheiden können.“ Hinzu kommt die typische Unberechenbarkeit einer zweiten Mannschaft: „Man weiß nie, was einen am Ende auf dem Spielformular erwartet.“ Nach der deutlichen Niederlage gegen Bad Berka rechnet Oertel mit einem entschlossenen Gegner: „Sie werden alles daran setzen, ihr Spiel erfolgreich zu gestalten. Der Druck liegt daher für mich nicht zwingend bei uns.“ Auch die frühe Anstoßzeit stellt besondere Anforderungen: „Da die Anstoßzeit an ein Juniorenspiel erinnert, wird wohl auch die Spielvorbereitung jedes Einzelnen ein wichtiger Indikator sein.“ Wie man das Spiel gewinnt, verrät er mit einem Augenzwinkern: „Das Rezept zum Erfolg am Samstag ist wie in einer guten Adventsbäckerei… Zutaten streng geheim.“