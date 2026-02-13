Zwischen Europa und Liga: Wolfsburg empfängt Essen

Trotz zweier ausstehender Spiele belegt der VfL Rang zwei. Mit einem Heimsieg könnte bereits am 16. Spieltag die Marke von 40 Punkten erreicht werden – ein deutliches Signal im Titelrennen.

Innerhalb von elf Tagen bestreitet Wolfsburg vier richtungsweisende Partien. Den Auftakt bildete das Remis gegen Juventus, das dank eines späten Traumtors von Sarai Linder eine vielversprechende Ausgangslage für das Rückspiel in Turin hinterließ. Bevor jedoch auf internationaler Bühne um den Einzug ins Viertelfinale gekämpft wird, zählt in der Liga jeder Punkt.

Torhungrige Bilanz gegen Essen

Die jüngere Statistik spricht klar für die Gastgeberinnen. Das Hinspiel entschieden die Grün-Weißen mit 8:0 für sich. Auch zuhause präsentierte sich Wolfsburg gegen Essen zuletzt treffsicher: In drei Pflichtspielen der vergangenen zwei Jahre erzielte der VfL jeweils mindestens fünf Tore.

Doch Trainer Stephan Lerch warnt vor falscher Sicherheit. Die Liga sei ausgeglichen, einfache Aufgaben gebe es nicht. Essen stehe unter Druck und habe unter der neuen Trainerin Heleen Jaques Anpassungen vorgenommen. Flexibilität, Effizienz und Konzentration seien entscheidend.

Essen im Kampf um den Klassenerhalt

Für Essen verläuft die Saison bislang wechselhaft. Während im DFB-Pokal das Viertelfinale erreicht wurde, steckt das Team in der Liga im Abstiegskampf. Punktgleich mit dem Hamburger SV rangiert die SGS knapp über dem Strich, der FC Carl Zeiss Jena lauert mit einem Nachholspiel.

Zuletzt gelang jedoch ein Achtungserfolg: Ein 0:0 beim 1. FC Köln brachte den ersten Punktgewinn unter der neuen Trainerin. Zudem kommt es im AOK Stadion zu einem Wiedersehen mit den ehemaligen Wolfsburgerinnen Paula Flach und Natasha Kowalski.

Personal und Rotation im Blick

Personell gibt es kleinere Fragezeichen: Alexandra Popp dürfte trotz leichter Blessur einsatzfähig sein. Thea Bjelde fällt nach einem Nasenbein-Treffer vorerst aus, eine Rückkehr mit Maske in der kommenden Woche gilt als wahrscheinlich. Bei Cora Zicai entscheidet sich ein Einsatz kurzfristig.

Angesichts der hohen Belastung kündigte Lerch Rotationen an. Ziel sei es, Rhythmus und Stabilität zu entwickeln, ohne die Frische zu verlieren. Der breite Kader ermögliche es, gezielt zu wechseln und dennoch konkurrenzfähig zu bleiben.

Fokus auf das Hier und Jetzt

So sehr das Rückspiel in Turin bereits am Horizont erscheint, gilt die volle Konzentration dem Liga-Alltag. Wolfsburg will die Favoritenrolle annehmen, die Serie im AOK Stadion ausbauen und mit einem überzeugenden Auftritt Selbstvertrauen für die internationale Aufgabe tanken.