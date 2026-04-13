Zwischen Ernüchterung und letzter Hoffnung Nach dem enttäuschenden Auftritt in Döhren sucht der SV 06 Lehrte im Kellerduell mit dem TSV Kirchrode nach einer Reaktionrn von red · Heute, 18:33 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der SV 06 Lehrte steht vor einem richtungsweisenden Spiel. Nach der deutlichen Niederlage bei der SpVgg Niedersachsen Döhren, die intern für klare Worte sorgte, richtet sich der Blick nun auf das Nachholspiel beim TSV Kirchrode – und damit auf eine der letzten Gelegenheiten, im Abstiegskampf noch einmal Boden gutzumachen.

Trainer Dennis Spiegel hatte den Auftritt zuletzt unmissverständlich eingeordnet, die Konsequenzen angedeutet – und lenkt den Fokus nun bewusst nach vorn: „Jetzt schauen wir auf das Spiel gegen Kirchrode. Wir wollen alles reinhauen und die kleine Chance wahren.“ Die Ausgangslage ist klar. Lehrte liegt mit 12 Punkten am Tabellenende der Bezirksliga Hannover Staffel 2, während TSV Kirchrode mit 16 Punkten ebenfalls im Tabellenkeller steht, zuletzt jedoch ein Ausrufezeichen setzte. „Kirchrode hat mit einem 5:2 gegen Engelbostel wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt“, sagt Spiegel.

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