Zwischen Ernüchterung und letzter Hoffnung

Der SV 06 Lehrte steht vor einem richtungsweisenden Spiel. Nach der deutlichen Niederlage bei der SpVgg Niedersachsen Döhren, die intern für klare Worte sorgte, richtet sich der Blick nun auf das Nachholspiel beim TSV Kirchrode – und damit auf eine der letzten Gelegenheiten, im Abstiegskampf noch einmal Boden gutzumachen.
Trainer Dennis Spiegel hatte den Auftritt zuletzt unmissverständlich eingeordnet, die Konsequenzen angedeutet – und lenkt den Fokus nun bewusst nach vorn: „Jetzt schauen wir auf das Spiel gegen Kirchrode. Wir wollen alles reinhauen und die kleine Chance wahren.“
Die Ausgangslage ist klar. Lehrte liegt mit 12 Punkten am Tabellenende der Bezirksliga Hannover Staffel 2, während TSV Kirchrode mit 16 Punkten ebenfalls im Tabellenkeller steht, zuletzt jedoch ein Ausrufezeichen setzte. „Kirchrode hat mit einem 5:2 gegen Engelbostel wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt“, sagt Spiegel.
Auch in der Vorbereitung auf das Spiel sucht der Trainer nach möglichen Ansatzpunkten. „Wir hatten einen Tag mehr Pause und hoffen, etwas frischer zu sein“, erklärt er – wohl wissend, dass körperliche Vorteile allein nicht entscheidend sein werden.
Vielmehr rückt Spiegel die Verantwortung seiner Spieler in den Mittelpunkt: „Ich werde die Mannschaft vorbereiten, aber am Ende müssen es die Spieler auf dem Platz umsetzen.“ Nach dem enttäuschenden Auftritt zuletzt ist das zugleich eine Forderung wie eine Erwartung.
Die Lage bleibt angespannt, die Perspektive unsicher. Doch noch ist die Saison nicht entschieden. „Wir hoffen, etwas Zählbares mitzunehmen“, sagt Spiegel – und beschreibt damit die schmale Linie, auf der sich der SV 06 Lehrte derzeit bewegt: zwischen ernüchternder Realität und der letzten verbliebenen Chance.