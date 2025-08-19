Zwischen Erholung und Belastung: Englische Wochen in der Südstaffel!

Am Dienstagabend geht es in der Bayernliga Süd mit dem 6. Spieltag weiter, und gleich mehrere spannende Duelle versprechen Brisanz. In Landsberg empfängt der TSV den Türkspor Augsburg. Nach dem Remis in Deisenhofen wollen die Hausherren mit einem Dreier oben dranbleiben. Türkspor dagegen steht nach der Niederlage gegen Kirchanschöring unter Zugzwang und benötigt dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren. Der TSV Nördlingen will die klare 1:5-Niederlage in Pipinsried vergessen machen. Mit Türkgücü München reist allerdings ein Gegner an, der zuletzt Selbstvertrauen tankte und beim 2:0 gegen Hauzenberg Stabilität zeigte. Nördlingen wird vor eigenem Publikum eine Reaktion zeigen müssen, um nicht weiter abzurutschen. Besonders im Blick steht die Partie zwischen dem FC Ismaning und dem FC Pipinsried. Während Ismaning am Wochenende beim 1:1 in Schalding nur teilweise überzeugen konnte, reisen die Pipinsrieder mit viel Rückenwind an – ihr Offensivfeuerwerk gegen Nördlingen unterstrich eindrucksvoll die Rolle als einer der gefährlichsten Angriffe der Liga. Spannend wird es auch im Duell zwischen Heimstetten und dem FC Gundelfingen. Beide Mannschaften suchen noch nach der nötigen Konstanz und wollen sich durch einen Sieg in der Tabelle nach oben arbeiten. Kleinigkeiten könnten hier über Sieg oder Niederlage entscheiden. Zum echten Topspiel kommt es in Kirchanschöring, wo der Spitzenreiter den starken SV Erlbach empfängt. Beide Teams zählen zu den positiven Erscheinungen der bisherigen Saison und mischen in der Spitzengruppe mit. Kirchanschöring geht mit breiter Brust nach dem Auswärtssieg in Augsburg ins Duell, doch auch Erlbach hat gezeigt, dass es mit jedem Gegner in dieser Liga mithalten kann. Hier dürfte die Tagesform entscheiden.

Heute, 18:30 Uhr FC Ismaning FC Pipinsried

Xhevat Muriqui (Trainer FC Ismaning): "Wir wollen natürlich, wenn möglich, drei Punkte holen, auch wenn die Aufgabe sehr schwierig ist. Am Freitag waren wir in Schalding sehr nah dran am Auswärtserfolg und hatten am Ende einfach viel Pech.“ Personalsituation FC Ismaning: Jeremie Zehetbauer sah im letzten Spiel die rote Karte und wird deshalb nicht im Kader sein. Josef Steinberger (Trainer FC Pipinsried): "Es erwartet uns ein unangenehmer Gegner, der gegen Schalding die bessere Mannschaft war und knapp vor einem Auswärtssieg stand - deswegen erwarten wir gewissermaßen ein Geduldspiel. In den letzten Wochen haben wir große Schritte nach vorne gemacht und sind guter Dinge, dass wir die Leistungen aus den vergangenen Spielen bestätigen können. Wir wissen was uns erwartet und werden uns dementsprechend gut darauf vorbereiten. Personalsituation FC Pipinsried: Nico Karger ist beruflich verhindert und wird dementsprechend nicht dabei sein - außerdem fehlt Felix Popp urlaubsbedingt.

Heute, 18:30 Uhr TSV Nördlingen Türkgücü München

Andreas Langer (Teammanager TSV Nördlingen): "Ein brutal wichtiges Heimspiel gegen einen Gegner, der nach einem Sieg am vergangenen Spieltag mit Selbstvertrauen zu uns kommen wird. Auch wenn es noch relativ früh in der Saison ist, kristallisiert sich ein 6-Punkte-Spiel für uns heraus, das wir unbedingt gewinnen wollen. Nach der klaren Niederlage gegen Pipinsried haben wir einige angeschlagene Spieler - vielleicht werden wir ein paar frische Kräfte aufs Feld bringen." Personalsituation TSV Nördlingen: voraussichtlich keine Änderung des Kaders. Emre Yilmaz (Türkgücü München): "Uns erwartet in Nördlingen eine robuste, homogene Mannschaft, die vor allem in der Offensive gut besetzt ist. Ich rechne mit einem intensiven Spiel auf Augenhöhe. Nach unserem ersten Heimsieg wollen wir jetzt auch auswärts den nächsten Schritt machen und den ersten Auswärtssieg einfahren." Personalsituation Türkgücü München: Mo Awata und Fernando Herodes sind rot-gesperrt. Spielertrainer Ünal Torsun ist auf Geschäftsreise in den USA (ihn vertritt interimsweise an der Seitenlinie Emre Yilmaz).

Heute, 19:00 Uhr SV Kirchanschöring SV Erlbach