Zwischen Erholung und Belastung: Englische Woche in der Südstaffel!

Am Dienstagabend geht es in der Bayernliga Süd mit dem 6. Spieltag weiter, und gleich mehrere spannende Duelle versprechen Brisanz. In Landsberg empfängt der TSV den Türkspor Augsburg. Nach dem Remis in Deisenhofen wollen die Hausherren mit einem Dreier oben dranbleiben. Türkspor dagegen steht nach der Niederlage gegen Kirchanschöring unter Zugzwang und benötigt dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren. Der TSV Nördlingen will die klare 1:5-Niederlage in Pipinsried vergessen machen. Mit Türkgücü München reist allerdings ein Gegner an, der zuletzt Selbstvertrauen tankte und beim 2:0 gegen Hauzenberg Stabilität zeigte. Nördlingen wird vor eigenem Publikum eine Reaktion zeigen müssen, um nicht weiter abzurutschen. Besonders im Blick steht die Partie zwischen dem FC Ismaning und dem FC Pipinsried. Während Ismaning am Wochenende beim 1:1 in Schalding nur teilweise überzeugen konnte, reisen die Pipinsrieder mit viel Rückenwind an – ihr Offensivfeuerwerk gegen Nördlingen unterstrich eindrucksvoll die Rolle als einer der gefährlichsten Angriffe der Liga. Spannend wird es auch im Duell zwischen Heimstetten und dem FC Gundelfingen. Beide Mannschaften suchen noch nach der nötigen Konstanz und wollen sich durch einen Sieg in der Tabelle nach oben arbeiten. Kleinigkeiten könnten hier über Sieg oder Niederlage entscheiden. Zum echten Topspiel kommt es in Kirchanschöring, wo der Spitzenreiter den starken SV Erlbach empfängt. Beide Teams zählen zu den positiven Erscheinungen der bisherigen Saison und mischen in der Spitzengruppe mit. Kirchanschöring geht mit breiter Brust nach dem Auswärtssieg in Augsburg ins Duell, doch auch Erlbach hat gezeigt, dass es mit jedem Gegner in dieser Liga mithalten kann. Hier dürfte die Tagesform entscheiden.
Xhevat Muriqui (Trainer FC Ismaning): "Wir wollen natürlich, wenn möglich, drei Punkte holen, auch wenn die Aufgabe sehr schwierig ist. Am Freitag waren wir in Schalding sehr nah dran am Auswärtserfolg und hatten am Ende einfach viel Pech.“
Personalsituation FC Ismaning: Jeremie Zehetbauer sah im letzten Spiel die rote Karte und wird deshalb nicht im Kader sein.
Josef Steinberger (Trainer FC Pipinsried): "Es erwartet uns ein unangenehmer Gegner, der gegen Schalding die bessere Mannschaft war und knapp vor einem Auswärtssieg stand - deswegen erwarten wir gewissermaßen ein Geduldspiel. In den letzten Wochen haben wir große Schritte nach vorne gemacht und sind guter Dinge, dass wir die Leistungen aus den vergangenen Spielen bestätigen können. Wir wissen was uns erwartet und werden uns dementsprechend gut darauf vorbereiten.
Personalsituation FC Pipinsried: Nico Karger ist beruflich verhindert und wird dementsprechend nicht dabei sein - außerdem fehlt Felix Popp urlaubsbedingt.
Andreas Langer (Teammanager TSV Nördlingen): "Ein brutal wichtiges Heimspiel gegen einen Gegner, der nach einem Sieg am vergangenen Spieltag mit Selbstvertrauen zu uns kommen wird. Auch wenn es noch relativ früh in der Saison ist, kristallisiert sich ein 6-Punkte-Spiel für uns heraus, das wir unbedingt gewinnen wollen. Nach der klaren Niederlage gegen Pipinsried haben wir einige angeschlagene Spieler - vielleicht werden wir ein paar frische Kräfte aufs Feld bringen."
Personalsituation TSV Nördlingen: voraussichtlich keine Änderung des Kaders.
Emre Yilmaz (Türkgücü München): "Uns erwartet in Nördlingen eine robuste, homogene Mannschaft, die vor allem in der Offensive gut besetzt ist. Ich rechne mit einem intensiven Spiel auf Augenhöhe. Nach unserem ersten Heimsieg wollen wir jetzt auch auswärts den nächsten Schritt machen und den ersten Auswärtssieg einfahren."
Personalsituation Türkgücü München: Mo Awata und Fernando Herodes sind rot-gesperrt. Spielertrainer Ünal Torsun ist auf Geschäftsreise in den USA (ihn vertritt interimsweise an der Seitenlinie Emre Yilmaz).
Christoph Dinkelbach (Spielertrainer SV Kirchanschöring): "Nach dem Spiel gegen Türkspor Augsburg lag unser Fokus stark auf Erholung und Regeneration. Mit Erlbach erwartet uns ein Gegner, der individuell hervorragend besetzt ist und sich im Sommer an einigen Positionen noch mehr verstärken konnte. Deshalb erwarten wir ein intensives Derby, das hoffentlich den ein oder anderen Zuschauer an unser Gelände lotst. Wir möchten natürlich alles raushauen und an die bisher sehr guten Leistungen anknüpfen - ein Blick auf die Tabelle macht nach sechs Spieltagen in unserer Augen wenig Sinn und daher gehen wir ohne Druck in dieses Topspiel.
Personalsituation SV Kirchanschöring: Luca Obirei ist nach überstandener Erkältung wieder fit und wird im Kader stehen. Marco Schmitzberger schreibt in dieser Woche seine letzten Prüfungen und wird erst nächste Woche wieder zur Verfügung stehen.
Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach): "Wir freuen uns sehr auf das kommende Derby und auf eine hoffentlich tolle Kulisse. Die Schwierigkeit dieser Aufgabe ist uns durchaus bewusst, da Kirchanschöring eine tolle Mannschaft hat, die nicht aus Zufall so gut in diese Saison gestartet ist. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich auch gut drauf und möchten mindestens einfach punkten.
Personalsituation SV Erlbach: Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Mann an Bord.
Servet Bozdag (Trainer Türkspor Augsburg): „Da wir leider noch ohne Punkte dastehen, müssen wir versuchen, die Null hinten zu halten und gegen die spielerisch wie auch läuferisch starken Landsberger dagegenzuhalten. Uns ist bewusst, dass es ein schweres Spiel wird, da Landsberg immer noch ungeschlagen ist – trotzdem ist im Fußball immer alles möglich.“
Personalsituation: Mert Akkurt fehlt aufgrund einer roten Karte.
Sarah Romert (Trainerin SV Heimstetten): "Wir erwarten einen sehr körperlichen Gegner - wollen ihnen körperlich von Anfang an die Stirn bieten und wie zuletzt spielerische Lösungen finden - und natürlich wollen wir diese Woche mit Heimunterstützung die ersten drei Punkte einfahren.
Personalsituation SV Heimstetten: Daniel Steimel kehrt in das Aufgebot zurück.
Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "Wir erwarten eine sehr spielstarke Mannschaft, die wir im weiteren Saisonverlauf in den höheren Tabellenregionen sehen. Wir werden versuchen, unsere Leistung auf den Platz zu bringen und nicht mit leeren Händen die Heimreise anzutreten.“
Personalsituation FC Gundelfingen: Niklas Fink ist zum letzten Mal gesperrt - Neo Fähnle ist aus seinem Urlaub zurück, wird jedoch genau wie Fatjon Maliqi nicht dem Kader angehören. Langzeitverletzt fehlt weiterhin Michael Singer.