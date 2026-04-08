Zwischen Erfahrung und Aufbruch: Hansa Friesoythe ordnet das Tor neu

Beim Bezirksligisten Hansa Friesoythe zeichnet sich zur Saison 2026/27 ein Umbruch zwischen den Pfosten ab. Der Verein stellt die Weichen im Torwartbereich neu – mit einem verdienten Abschied vom aktiven Dienst und einem vielversprechenden Neuzugang.
Tiberius Bosilca wird seine aktive Karriere als Torhüter beenden und künftig vollständig in die Rolle des Torwart-Trainers wechseln. Seit 2017 stand „Tibi“ im Dienst des SV Hansa und prägte über Jahre hinweg das Gesicht der Mannschaft. Dem Verein bleibt er erhalten – künftig als fester Bestandteil des Trainer-Teams.
Zeitgleich verpflichtet Hansa Friesoythe mit Finn Caspers einen jungen Torhüter für die kommende Spielzeit. Der 20-Jährige wechselt vom SV Gotano an die Soeste. Beim Kreisligisten kam der groß gewachsene Schlussmann in dieser Saison 15-mal in der Kreisliga sowie dreimal im Bezirkspokal zum Einsatz und überzeugte darüber hinaus mehrfach im Probetraining.
Tobias Millhahn, sportlicher Leiter des SV Hansa, beschreibt die Beweggründe für den Wechsel auf der Torwartposition:
„Finn ist ein sehr ehrgeiziger und talentierter Torwart, der großes Potential hat und uns sicherlich weiterhelfen wird. In mehreren Trainingseinheiten konnte er sowohl als Torhüter, aber auch als Typ überzeugen. Zudem sind wir natürlich sehr froh, dass Tibi uns weiterhin als Torwart-Trainer zur Verfügung steht.“
Hansa Friesoythe setzt damit auf Kontinuität und Entwicklung zugleich – Erfahrung bleibt im Trainerstab, frischer Ehrgeiz rückt zwischen die Pfosten nach.