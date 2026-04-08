Zwischen Erfahrung und Aufbruch: Hansa Friesoythe ordnet das Tor neu

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Beim Bezirksligisten Hansa Friesoythe zeichnet sich zur Saison 2026/27 ein Umbruch zwischen den Pfosten ab. Der Verein stellt die Weichen im Torwartbereich neu – mit einem verdienten Abschied vom aktiven Dienst und einem vielversprechenden Neuzugang.

Tiberius Bosilca wird seine aktive Karriere als Torhüter beenden und künftig vollständig in die Rolle des Torwart-Trainers wechseln. Seit 2017 stand „Tibi“ im Dienst des SV Hansa und prägte über Jahre hinweg das Gesicht der Mannschaft. Dem Verein bleibt er erhalten – künftig als fester Bestandteil des Trainer-Teams.

Zeitgleich verpflichtet Hansa Friesoythe mit Finn Caspers einen jungen Torhüter für die kommende Spielzeit. Der 20-Jährige wechselt vom SV Gotano an die Soeste. Beim Kreisligisten kam der groß gewachsene Schlussmann in dieser Saison 15-mal in der Kreisliga sowie dreimal im Bezirkspokal zum Einsatz und überzeugte darüber hinaus mehrfach im Probetraining.