Zwischen Druck und Vorteil

– Foto: Lorena Pietler

Während Davenstedt unter der Woche eine Niederlage hinnehmen musste, war Ramlingen zuletzt spielfrei. Nun trifft der Tabellenzweite auf einen Gegner aus dem unteren Mittelfeld – mit der Chance, im Aufstiegsrennen weiter Druck auszuüben.

Die Ausgangslage bleibt dabei eng. Tabellenführer SG 74 Hannover steht bei 66 Punkten aus 29 Spielen, Ramlingen folgt mit 65 Zählern aus lediglich 27 Partien. Jeder Spieltag verändert damit die Dynamik im Aufstiegskampf.

Für den SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II beginnt die Schlussphase der Saison mit einer besonderen Konstellation. Während die Konkurrenz zuletzt spielte, blieb die Mannschaft selbst zum Zuschauen gezwungen: Die Partie am Mittwoch wurde abgesagt. Dadurch reist Ramlingen nun mit einem weiteren Spiel weniger zum TuS Davenstedt – und mit der Möglichkeit, im engen Rennen an der Spitze weiter Boden gutzumachen.

Der Gegner aus Davenstedt befindet sich dagegen in anderen Tabellenregionen. Mit 36 Punkten rangiert die Mannschaft auf Platz zehn und musste unter der Woche eine 1:2-Niederlage gegen die SpVgg Niedersachsen Döhren hinnehmen.

Für Ramlingen bietet die Partie damit die Gelegenheit, die Tabellenkonstellation weiter zu verschieben. Gleichzeitig wartet mit Davenstedt ein Gegner, der sich im unteren Mittelfeld bewegt und den Abstand auf die Abstiegsplätze weiter vergrößern möchte.

So entsteht ein Duell mit unterschiedlichen Voraussetzungen – oben der Kampf um die Spitze, unten der Versuch, sich weiter von den unteren Tabellenregionen abzusetzen.