Zwischen Druck und Ehrgeiz: Lehrte reist nach Kleefeld

– Foto: Volkhard Patten

Für Dennis Spiegel ist die Rollenverteilung vor dem vorletzten Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 klar. Während der TuS Kleefeld dringend Punkte benötigt, um die Chancen auf den Klassenerhalt beziehungsweise den Relegationsplatz zu wahren, kann der bereits abgestiegene SV 06 Lehrte vergleichsweise befreit aufspielen.

Gerade deshalb erwartet der Lehrter Trainer einen hochmotivierten Gegner. „Wir wissen genau, dass sie alles investieren werden, um die drei Punkte zu holen“, erklärt Spiegel. „Gerade Mannschaften, die gewinnen müssen und diesen Druck im Rücken haben, sind oft besonders gefährlich.“

„Sie müssen dieses Spiel unbedingt gewinnen, um ihre Chancen auf den Klassenerhalt beziehungsweise zumindest den Relegationsplatz zu wahren“, sagt Spiegel über die Gastgeber.

Der SV 06 Lehrte reist nach der 1:2-Niederlage beim TSV Bemerode nach Kleefeld. Die Gastgeber mussten zuletzt eine 1:3-Niederlage bei TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II hinnehmen und stehen mit 31 Punkten weiterhin unter Zugzwang.

Für Spiegel geht es trotz des bereits feststehenden Abstiegs nicht um ein bedeutungsloses Saisonende. „Trotzdem werden wir alles daran setzen, das Spiel für uns zu entscheiden“, sagt er. „Das ist für mich auch eine Frage des sportlichen Ehrgeizes und des Selbstverständnisses.“

Besonders deutlich wird der Trainer bei der Frage nach der Motivation seiner Mannschaft: „Kein Spieler möchte sich abschlachten lassen oder in irgendeiner Form Wettbewerbsverzerrung betreiben. Das kommt für uns ohnehin nicht infrage.“

Vielmehr richtet sich der Blick auf einen möglichst ordentlichen Abschluss der Spielzeit. „Wir wollen die letzten Spiele der Saison vernünftig bestreiten, möglichst erfolgreich gestalten und am Ende vielleicht sogar verhindern, als Tabellenletzter abzusteigen“, sagt Spiegel. Die Zielsetzung für die verbleibenden beiden Partien formuliert er klar: „Unser Ziel ist es, aus den letzten beiden Spielen möglichst noch sechs Punkte mitzunehmen und uns mit ordentlichen Leistungen aus dieser Saison zu verabschieden.“

Anstoß ist am Sonntag um 14 Uhr beim TuS Kleefeld.