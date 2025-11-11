Zwischen Dreßler und dem VfL Ecknach passt es

Der VfL Ecknach kann weiter auf Sören Dreßler setzen. Der Cheftrainer hat seinen Vertrag über die Saison hinaus verlängert und wird auch im kommenden Jahr die Kommandos beim Nord-Bezirksligisten geben.

„Es ist ein schönes Zeichen, dass er schon jetzt bereit dazu war und ein ganz wichtiger Schritt für den Verein, wir möchten langfristig mit ihm zusammenarbeiten“, zeigt sich Teammanager Jochen Selig glücklich über die erneuerte Vereinbarung.

Auch Dreßler ist zufrieden, dass seine Zukunft geklärt ist. Vom Zeitpunkt war er angenehm überrascht: „So früh in einer Saison kam noch kein Verein auf mich zu, um den Vertrag zu verlängern. Das freut mich natürlich sehr, dass mir so großes Vertrauen entgegengebracht wird. Dementsprechend kurz waren die Gespräche“, so der 49-Jährige.