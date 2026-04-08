Zwischen Dojo und Sechserraum – ein Wolfsburger mit drei Heimaten Estefano Garcia Noto verbindet Kampfkunst, Kultur und Fußballtalent. Der U16-Spieler der Jungwölfe träumt leise – und spielt schon erstaunlich reif. von RED · Heute, 08:34 Uhr · 0 Leser

– Foto: Axel Kammerer/KI

Es gibt diese Geschichten, die nicht laut daherkommen, sondern sich fast beiläufig entfalten – zwischen Trainingsplätzen, Familiengeschichten und Fernreisen. Die von Estefano Garcia Noto ist eine solche. Eine, die von Disziplin und Leichtigkeit erzählt, von drei Kulturen und einem Zentrumsspieler, der seine Rolle versteht, ohne sie laut zu reklamieren.

Der 15-Jährige trägt das Trikot des VfL Wolfsburg bereits seit der U10, ist in der Autostadt geboren und aufgewachsen – und doch reicht sein Blick weit über die Grenzen Niedersachsens hinaus. Mexiko, Italien, Deutschland: Drei Wurzeln, die sich in seinem Spiel beinahe widerspiegeln – strukturiert, leidenschaftlich, vielseitig. Reife auf internationalem Parkett Als die Jungwölfe beim renommierten GA Cup in den USA antraten, war es für Garcia Noto mehr als nur ein Turnier. Es war ein erstes Eintauchen in eine größere Fußballwelt. „Ich war noch nie in den USA – das war schon eine richtig coole Erfahrung“, sagt er. „Es hat mega Spaß gemacht, mit der Mannschaft hier zu sein und uns mit starken internationalen Teams zu messen.“

Seine Leistung auf dem Platz blieb dabei keineswegs im Schatten des Erlebnisses. In sechs Spielen überzeugte der Sechser mit sauberem Passspiel, kluger Vororientierung und defensiver Stabilität. Kein Spektakelspieler, sondern einer, der das Spiel versteht – und ordnet. Einer, der auch im Zweikampf präsent ist, konsequent, klar, kompromisslos. Dass er sich selbstkritisch zeigt, passt ins Bild. „Meinen schwächeren Fuß will ich weiter verbessern“, sagt Garcia Noto, fast nüchtern. Tore? Eher selten. „Wenn“, fügt er mit einem Lächeln hinzu, „dann mache ich aber eigentlich ganz schöne Tore.“ So wie im Achtelfinale gegen Minnesota United, als er mit einer Direktabnahme die Partie kippte – ein Moment, der hängen bleibt.