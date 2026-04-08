Zwischen Dojo und Sechserraum – ein Wolfsburger mit drei Heimaten

Es gibt diese Geschichten, die nicht laut daherkommen, sondern sich fast beiläufig entfalten – zwischen Trainingsplätzen, Familiengeschichten und Fernreisen. Die von Estefano Garcia Noto ist eine solche. Eine, die von Disziplin und Leichtigkeit erzählt, von drei Kulturen und einem Zentrumsspieler, der seine Rolle versteht, ohne sie laut zu reklamieren.
Der 15-Jährige trägt das Trikot des VfL Wolfsburg bereits seit der U10, ist in der Autostadt geboren und aufgewachsen – und doch reicht sein Blick weit über die Grenzen Niedersachsens hinaus. Mexiko, Italien, Deutschland: Drei Wurzeln, die sich in seinem Spiel beinahe widerspiegeln – strukturiert, leidenschaftlich, vielseitig.
Als die Jungwölfe beim renommierten GA Cup in den USA antraten, war es für Garcia Noto mehr als nur ein Turnier. Es war ein erstes Eintauchen in eine größere Fußballwelt. „Ich war noch nie in den USA – das war schon eine richtig coole Erfahrung“, sagt er. „Es hat mega Spaß gemacht, mit der Mannschaft hier zu sein und uns mit starken internationalen Teams zu messen.“
Seine Leistung auf dem Platz blieb dabei keineswegs im Schatten des Erlebnisses. In sechs Spielen überzeugte der Sechser mit sauberem Passspiel, kluger Vororientierung und defensiver Stabilität. Kein Spektakelspieler, sondern einer, der das Spiel versteht – und ordnet. Einer, der auch im Zweikampf präsent ist, konsequent, klar, kompromisslos.
Dass er sich selbstkritisch zeigt, passt ins Bild. „Meinen schwächeren Fuß will ich weiter verbessern“, sagt Garcia Noto, fast nüchtern. Tore? Eher selten. „Wenn“, fügt er mit einem Lächeln hinzu, „dann mache ich aber eigentlich ganz schöne Tore.“ So wie im Achtelfinale gegen Minnesota United, als er mit einer Direktabnahme die Partie kippte – ein Moment, der hängen bleibt.
Seine Geschichte beginnt in Wolfsburg, beim SV Brackstedt, wo er mit vier Jahren erstmals gegen den Ball trat. Früh ging es zum VfL, später direkt von der U11 in die U13 – ein Sprung, der ihn forderte. „Im ersten Jahr haben eher die Älteren gespielt, da habe ich zumindest viel gelernt.“ Ein Satz, der viel über ihn verrät. Geduld statt Ungeduld, Entwicklung statt Anspruch.
Abseits des Platzes ist Garcia Noto geprägt von seiner Familie. Die Großeltern trainieren Karate, das Dojo ist Teil seines Lebens. „Wenn ich zu Besuch bin, zeigen sie mir manchmal ein, zwei Sachen“, erzählt er. Es ist diese Mischung aus Technik, Körpergefühl und Disziplin, die sich auch in seinem Spiel wiederfindet – ruhig, kontrolliert, mit klarem Fokus.
Seine Verbindung nach Mexiko ist eng geblieben. Puebla, die Heimat seines Vaters, ist für ihn kein ferner Ort. „In den Ferien bin ich oft bei meinen Großeltern“, sagt er. Die Straßen, die Essensstände, die Atmosphäre – all das gehört zu seiner Welt. „Das Essen dort ist unglaublich“, schwärmt er, um dann fast selbstverständlich nachzulegen: „Am liebsten esse ich Tacos de Pollo mit Guacamole und scharfer Soße.“
Dass er bereits für die mexikanische U15-Nationalmannschaft auflief, wirkt wie ein erster, leiser Fingerzeig. Und vielleicht auch wie ein Versprechen.
Sein Traum bleibt dabei bewusst vorsichtig formuliert. „Ich glaube, so gut wie jeder junge Fußballer hat den großen Traum, irgendwann Profi zu werden“, sagt Garcia Noto. Und dann, etwas konkreter: „Es wäre natürlich cool und eine große Ehre, der erste Bundesliga-Spieler des VfL mit mexikanischen Wurzeln zu sein.“
Es ist dieser Ton, der ihn besonders macht. Kein Pathos, keine großen Gesten – nur ein junger Spieler, der weiß, wo er herkommt. Und vielleicht schon eine Ahnung davon hat, wohin sein Weg führen kann.