„Zwischen den Fronten“ – Ex-Profi will in Oberweikertshofen nur noch Spieler sein

Oberweikertshofens Dominik Widemann (in Blau) im Spiel gegen den TSV Schwabmünchen. – Foto: Dieter Metzler

Vor dem Spiel gegen den FC Stätzling hat sich beim SC Oberweikertshofen personell etwas getan: Sportleiter Dominik Widemann gab sein Amt ab.

Beim SC Oberweikertshofen gibt Dominik Widemann sein Amt als Sportlicher Leiter mit sofortiger Wirkung ab. Künftig wolle er sich ganz auf seine Rolle als Spieler konzentrieren, sagte der frühere Profifußballer am Dienstagabend. „Den Gedanken habe ich schon länger herumgetragen“, erklärte Widemann. Die Doppelbelastung habe ihn zunehmend zermürbt. Als Bindeglied zwischen Mannschaft und Vereinsführung habe er oft „zwischen den Fronten“ gestanden. Zudem sei er inzwischen wieder in einem Vollzeitjob tätig und habe für die organisatorischen Aufgaben immer weniger Zeit.

Fußballvorstand Martin Steininger zeigte Verständnis für den Schritt, auch wenn nun zusätzliche Arbeit auf ihn zukommt. Bis Saisonende will er die Aufgaben des Sportlichen Leiters kommissarisch mit übernehmen.