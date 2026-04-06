Zwischen den Boxen offene Partie 3:0 für VfR Neumünster gegen Reinfeld

Bereits Ostermontag 2024 gab es dieses Spiel. Wie vor genau zwei Jahren siegte Rasensport auch heute mit 3:0.

Bei Rasensport rotierten heute Keeper José Aguirre Dardon anstelle von Christopher Newe, Jonas Schomaker sowie die beiden Spieler mit den meisten Saisoneinsätzen, die Dauerbrenner Nick Neca und Kastriot Alija, zurück in die Startelf. Alle vier machten heute genauso wie der erstmals in der Frühjahrsserie eingesetzte, zur Pause eingewechselte Berk Akcicek ein starkes Spiel.

Preußen mit starkem Beginn

Gut organisiert bestimmte zunächst die Truppe von Gästetrainer Axel Junker die Partie. Mehrmals verhinderte noch ein lila-weißes Verteidigerkörperteil gefährliche Flanken oder Abschlüsse. Hohes Pressing und gut zugestellte Räume oder auch verspringende Bälle stellten Rasensport vor einige Probleme.

Kastriot Alija nutzt erste Chance

Als Ola Adesanya einen eigentlich etwas zu weiten Ball auf den heute auf dem rechten statt wie sonst auf dem linken Flügel agierenden Rafael Krause spielt, kann der ihn mit letztem Einsatz nur noch irgendwie von der Grundlinie nach innen bringen. Am zweiten Pfosten springt einem Preußen-Akteur der tückisch aufsetzende Ball über den Schlappen, hinter ihm ist Alija frei, und es heißt 1:0 (20.). "Ein typisches Kasi-Tor halt", so Trainer Danny Cornelius nach Spielschluss.

Der VfR ist danach dann auch gleichwertig im Spiel. Beide Teams neutralisieren sich nun weitgehend. Felix Kaben ist nach 34 Minuten nach schöner Preußen-Kombination halblinks frei, hart bedrängt von Neca trifft er aber nur das Außennetz.

5 starke Minuten vor der Pause:

Nach 40 Minuten sendet Ilir Serifi einen Freistoß nach Foul an ihm selbst aus spitzem Winkel genauestens ins Eck. Der Ball berührte dabei sowohl den Innenpfosten sowie die Lattenunterkante – 2:0.