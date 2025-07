Zwischen Demut und Vorfreude: Ex-Hachiner Wagner startet beim FCA

Trainer Sandro Wagner startet mit dem FC Augsburg in die Bundesliga.

Ein paarmal schimmerte er durch, dieser Flachs, den man vor allem vom TV-Experten Sandro Wagner kennt. „Ich hoffe, dass ich am Ende der Saison nicht komplett weiß bin wie Schweini“, witzelte der Fußball-Trainer Sandro Wagner, als er über graue Haare sprach. Bei der Vorstellung als neuer Coach des FC Augsburg war er gefragt worden, ob er denn großen Druck spüre als vermeintlicher Heilsbringer. Also als der Mann, der die bayerischen Schwaben vom Image der Grauen Maus in der deutschen Fußball-Belétage befreien kann.

Dass der Plan der Augsburger aufgehen könnte, zeigte sich bei der Präsentation des 37-Jährigen im Stadion. Rund 40 Journalistinnen und Journalisten und ein Dutzend Kamerateams drängten sich zur Pressekonferenz. „Der Raum war selten so voll“, stellte Geschäftsführer Michael Ströll zufrieden fest. Etwas später tummelten sich gut 100 Fans beim ersten Training Wagners und trotzten dem aufziehenden Regenschauer.