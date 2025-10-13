Zwischen Deich und Dusel: Ein 1:1 zum Verlieben

Wenn der Aufstiegskandidat aus Emsbüren am Deich vorbeischaut, sind die Rollen eigentlich verteilt, dachte man zumindest. Doch der SV Ems Jemgum hatte andere Pläne: weniger Glanz, mehr Grasflecken.

Emsbüren begann, wie man’s von einem Spitzenteam erwartet, mit Druck, Tempo und einem Schuss Präzision. Lotta Spies traf in der 20. Minute aus 20 Metern ins lange Eck, so schön, dass selbst der Wind überm Dollart kurz inne hielt. Danach spielte fast nur noch Concordia, doch der Ball wollte nicht mehr rein. Latte, Keeperin, Dusel - Jemgum hatte von allem ein bisschen.

Und dann kam die 68. Minute, die Sorte Szene, bei der selbst der Schiri kurz durchschnauft. Eine Hereingabe, ein unglücklicher Kontakt, ein Handelfmeter. Nele Geyken nahm Maß, traf - 1:1. Der Jubel auf Jemgumer Seite klang, als sei gerade die Champions League erreicht.