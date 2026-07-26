Zwischen Buchholz-Spitze und Tesla-Überraschung: Oberliga macht Spaß

Paloma hat das erste Spiel gewonnen. – Foto: Oliver Utesch

Die Oberliga Hamburg ist zurück - und liefert direkt Gesprächsstoff. Nach dem ersten Spieltag stehen mehrere Teams weit oben, mit denen vor dem Auftakt nicht zwingend zu rechnen war. TSV Buchholz 08 setzt mit neuem Trainer ein klares Zeichen, FK Nikola Tesla bleibt die Wundertüte der Liga, SC Victoria dreht ein Spiel in irrer Manier, und Altona 93 gewinnt das erste Topspiel.

Zwei Treffer der Gäste wurden ohne Torschützen übermittelt, der dritte ging auf das Konto von Mohamed Abdelhamid Youssef Abdelhamid Sabah. Billstedt kam durch Yannik Nuxoll noch auf 1:3 heran, mehr aber nicht. Ob dieses Ergebnis nur ein echter Startschocker war oder schon ein Hinweis darauf, dass Tesla mehr Stabilität in die Saison bringt, werden die kommenden Wochen zeigen.

Ebenfalls auffällig: FK Nikola Tesla. Der Klub war schon vor dem ersten Spieltag schwer einzuschätzen, und genau daran hat das 3:1 beim stark verstärkten SC Vorwärts/Wacker Billstedt wenig geändert. Tesla bleibt die Wundertüte der Liga - nur eben zunächst mit drei Punkten im Gepäck.

Das bitterste Ergebnis des Spieltags kassierte FC Eintracht Norderstedt II. Der Aufsteiger lag beim SC Victoria bis zur 88. Minute mit 2:0 vorne und stand kurz vor einem perfekten Start. Lenny Kufrin und Aduramane Mané hatten die Gäste in Führung gebracht, doch dann kippte das Spiel komplett.

Auch der Niendorfer TSV gehört nach dem 3:0 bei HEBC Hamburg zur frühen Spitzengruppe. Leandro De Los Santos Korth traf doppelt, Tim Spieckermann erzielte das zwischenzeitliche 2:0. Begünstigt wurde der Auswärtssieg auch durch die frühe Rote Karte gegen Niklas Onnen. Der FC Teutonia 05 Ottensen startete mit einem 2:0 gegen Concordia Hamburg ebenfalls erfolgreich und komplettiert die Spitzengruppe nach dem ersten Wochenende.

Enrique Alarcon Stark verkürzte in der 88. Minute, Simon Siegfried glich in der Nachspielzeit aus, und Richard Arndt erzielte nur eine Minute später tatsächlich noch das 3:2. Für Victoria war es ein spektakulärer Auftaktsieg, für Norderstedt ein extrem bitterer erster Oberliga-Abend.

Von den Aufsteigern gewann damit nur TBS Pinneberg. Der TBS setzte sich gegen TuRa Harksheide mit 2:1 durch und bestätigte damit zumindest zum Start den Eindruck, gut aufgestellt zu sein. Harksheide war bislang auf dem Transfermarkt kaum spürbar, wie die FuPa-Analyse vor der Saison gezeigt hatte, und muss nach dem Auftakt direkt einem Rückschlag hinterherlaufen.

Altona gewinnt das erste Topspiel

Bei den Topteams setzte Altona 93 das erste klare Zeichen. Der Top-Favorit gewann beim FC Süderelbe mit 2:1, musste dafür aber früh einen Rückstand verarbeiten. Can Kömürcü brachte den FCS schon in der achten Minute in Führung, doch Luis Jahraus antwortete nur zwei Minuten später mit dem Ausgleich.

Nach der Pause traf Michael Kobert zum 2:1 für Altona. Entscheidend war dabei erneut Jahraus, der neben seinem eigenen Treffer auch die Vorlage zum Siegtreffer lieferte und damit zum Mann des Spiels wurde. Süderelbe drängte in der Schlussphase noch auf den Ausgleich, wurde aber nicht mehr belohnt. Trotzdem zeigte der FCS, dass er mit einem Topteam dieser Liga mithalten kann.

Dassendorf und ETSV liefern das spannendste Signal

Das interessanteste Ergebnis war vielleicht nicht das spektakulärste, sondern das 1:1 zwischen der TuS Dassendorf und ETSV Hamburg. Dassendorf hat sich unter Oliver Zapel neu aufgestellt und setzt auf professionelle Strukturen. Der Meister aus Hamburg-Rothenburgsort musste im Sommer ebenfalls einen großen Umbruch moderieren, hatte aber schon in der Vorbereitung überzeugt - und nahm nun auch aus Dassendorf einen Punkt mit.

Yannick Siemsen brachte den ETSV kurz vor der Pause in Führung. In der Schlussphase sah Elia Boachie Boakye nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot, doch nur zwei Minuten später traf Kristian Bako zum 1:1. Für Dassendorf ist es mit Blick auf die eigenen Ansprüche nur ein Punkt. Für den ETSV ist es ein weiterer Hinweis, dass die neu zusammengestellte Mannschaft sofort konkurrenzfähig sein kann.

So viel ist klar: Diese Liga ist sofort da

Der erste Spieltag hat noch keine Wahrheiten für eine ganze Saison geliefert. Dafür ist es viel zu früh. Aber er hat Themen gesetzt. Buchholz steht oben, Tesla überrascht, Norderstedt erlebt eine späte Lehrstunde, TBS ist der erste siegreiche Aufsteiger, Altona gewinnt das Topspiel, und Dassendorf sowie der ETSV liefern direkt ein Ergebnis mit Deutungspotenzial.

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