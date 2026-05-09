Zwischen Bierdusche und Glücksmoment

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SV Heidekraut Andervenne hat sich mit einem späten 3:1-Heimsieg gegen Ahlerstedt/Ottendorf durchgesetzt. Matchwinnerin war Nele Segger mit einem Doppelpack, ehe Theresa Degenhardt in der Nachspielzeit den Deckel draufmachte.
Torschützen in Reihenfolge:
1:0 Nele Segger
1:1 unbekannt
2:1 Nele Segger
3:1 Theresa Degenhardt
BW Papenburg III hat sich in einem torreichen Duell mit 5:2 gegen die SG Dörpen/Ahlen-Steinbild/Neubörger II durchgesetzt. Vor allem Ardenis Shahini drückte der Partie mit einem Doppelpack seinen Stempel auf.
Torschützen in Reihenfolge:
1:0 Ardenis Shahini
2:0 Mattes Deik Schepers
2:1 Christopher Prein
2:2 Christopher Prein
3:2 Ardenis Shahini
4:2 Thomas Venema
5:2 Milan Mersmann
Der SV Alemannia Salzbergen hat im wichtigen Kellerduell beim VfL Emslage einen wilden 4:3-Auswärtssieg gefeiert und damit wichtige Punkte im Kampf gegen das Abstiegsgespenst gesammelt. In einer abwechslungsreichen Partie schlugen die Gäste nach dem zwischenzeitlichen 2:2 eiskalt zurück.
Torschützen in Reihenfolge:
0:1 Lukas Niemeyer
1:1 Timo Lüken
1:2 Marius Matern
2:2 Kai Völlering
2:3 Nick Schulten
2:4 Lukas Niemeyer
3:4 Alexander Briegert
Die SG Osterbrock/Geeste hat mit einem deutlichen 5:1-Heimsieg gegen die SG Ahmsen-Vinnen-Herßum die Meisterschaft in der 1. Kreisklasse Mitte perfekt gemacht. Nach dem Ausgleich kurz vor der Pause drehte der Tabellenführer im zweiten Durchgang richtig auf und ließ keinen Zweifel mehr am Titelgewinn aufkommen.
Torschützen in Reihenfolge:
0:1 unbekannt
1:1 Philipp Babis
2:1 Manuel Eixler
3:1 Tim Sur
4:1 Simon Jansen
5:1 Tim Sur