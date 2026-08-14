Zwischen Befreiung und Fehlstart: Nordhessen vor drei Prüfungen

Nur wenige Tage nach der englischen Woche wartet auf die drei nordhessischen Hessenligisten bereits die nächste Bewährungsprobe. Die Ausgangslagen könnten unterschiedlicher kaum sein: Der CSC 03 Kassel hat sich mit dem 3:1-Derbysieg gegen Baunatal nach zwei deutlichen Niederlagen Luft verschafft, die Baunis stehen dagegen mit nur einem Punkt aus drei Spielen unter Zugzwang. KSV Hessen Kassel II hat nach seinem Auftaktcoup in Gießen inzwischen zweimal verloren, dabei aber gerade gegen Hünfeld deutlich mehr Möglichkeiten gehabt, als das 0:2 vermuten lässt.
Bereits am Samstag um 14 Uhr geht es für die Junglöwen beim VfB Marburg weiter. Nach dem 2:0 in Gießen folgten zwei 0:2-Niederlagen gegen Hanau und Hünfeld, wobei vor allem die jüngste Partie reichlich Anlass zum Hadern bot. Kassel erspielte sich ein klares Chancenplus, Jon Mogge tauchte mehrfach gefährlich vor dem Tor auf und Finn Bindbeutel traf den Pfosten – einzig der Ball wollte nicht über die Linie.
Genau dort liegt vor dem Gastspiel in Marburg die wichtigste Stellschraube. Die junge Mannschaft von Danny Overkamp zeigt bislang, dass sie auf Hessenliga-Niveau mithalten kann, muss ihren Aufwand aber konsequenter in Tore ummünzen. Der VfB ist dagegen mit sieben Punkten aus den ersten drei Partien ungeschlagen gestartet und gehört damit zur Spitzengruppe der noch jungen Tabelle. Für die Junglöwen wird die Partie zur nächsten Prüfung, ob sie ihre guten spielerischen Phasen auch wieder mit einem Ergebnis belohnen können.
Beim CSC dürfte sich die Trainingswoche nach dem Derby-Erfolg deutlich angenehmer angefühlt haben. Nach insgesamt elf Gegentoren in den ersten beiden Spielen zeigten die Rothosen gegen Baunatal genau jene kämpferische Stabilität, die zuvor gefehlt hatte. Die Mannschaft verteidigte über weite Strecken tief und leidenschaftlich, Alban Meha gab dem Spiel mit seiner Erfahrung und Qualität Struktur – und am Ende stand der dringend benötigte erste Dreier.
Viel Zeit zum Genießen bleibt allerdings nicht. Am Sonntag um 15 Uhr kommt mit Türk Gücü Friedberg ein Team an den Kreisel, das mit sieben Punkten aus drei Spielen noch ungeschlagen ist. Die Gäste haben ihren Stamm weitgehend zusammengehalten und sich gezielt verstärkt, weshalb sie vor der Saison zum erweiterten Kreis der Titelkandidaten gezählt wurden. Für den CSC wird entscheidend sein, ob die im Derby gezeigte defensive Geschlossenheit erneut trägt. Der erste Sieg hat den Fehlstart korrigiert – gegen Friedberg muss sich nun zeigen, ob daraus bereits echte Stabilität erwächst.
Am größten ist der Ergebnisdruck derzeit beim KSV Baunatal. Nach der Niederlage in Hadamar, dem äußerst unglücklichen 0:0 gegen Gießen und dem 1:3 im Derby steht die Mannschaft von Tobias Nebe mit nur einem Punkt da. Das ist für Baunatal zwar kein völlig unbekannter Saisonstart, zufrieden sein kann am Baunsberg damit dennoch niemand. Spielerisch waren vor allem gegen Gießen gute Ansätze zu erkennen, im Derby folgte jedoch eine schwache erste Hälfte, die letztlich nicht mehr zu reparieren war.
Nun kommt am Sonntag um 17 Uhr ausgerechnet die U21 des SV Darmstadt 98 ins Parkstadion. Die Lilien sind mit sieben Punkten stark gestartet und haben bereits beim 5:1 gegen den CSC ihre offensive Qualität demonstriert. Baunatal wird deshalb nicht nur effizienter vor dem gegnerischen Tor werden müssen, sondern auch jene Fehler vermeiden müssen, die in den ersten Wochen immer wieder Punkte gekostet haben. Nach drei sieglosen Spielen wäre ein Erfolg gegen eines der bislang stärksten Teams der Liga zugleich sportliche Antwort und Befreiungsschlag.