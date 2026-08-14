Zwischen Befreiung und Fehlstart: Nordhessen vor drei Prüfungen

Beim CSC dürfte sich die Trainingswoche nach dem Derby-Erfolg deutlich angenehmer angefühlt haben. Nach insgesamt elf Gegentoren in den ersten beiden Spielen zeigten die Rothosen gegen Baunatal genau jene kämpferische Stabilität, die zuvor gefehlt hatte. Die Mannschaft verteidigte über weite Strecken tief und leidenschaftlich, Alban Meha gab dem Spiel mit seiner Erfahrung und Qualität Struktur – und am Ende stand der dringend benötigte erste Dreier.

Viel Zeit zum Genießen bleibt allerdings nicht. Am Sonntag um 15 Uhr kommt mit Türk Gücü Friedberg ein Team an den Kreisel, das mit sieben Punkten aus drei Spielen noch ungeschlagen ist. Die Gäste haben ihren Stamm weitgehend zusammengehalten und sich gezielt verstärkt, weshalb sie vor der Saison zum erweiterten Kreis der Titelkandidaten gezählt wurden. Für den CSC wird entscheidend sein, ob die im Derby gezeigte defensive Geschlossenheit erneut trägt. Der erste Sieg hat den Fehlstart korrigiert – gegen Friedberg muss sich nun zeigen, ob daraus bereits echte Stabilität erwächst.

Der erste Sieg wird dringlicher