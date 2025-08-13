Zwischen Beer-Pong-Bundesliga und der Kreisliga B

Der Saisonstart rückt immer näher, auch für Jörg Kolbe und Fortuna Bredeney II. Seinen Kader sieht der Cheftrainer grundsätzlich etwas verstärkt und verrät im Zuge dessen auch ein ungewöhnliche Nebentätigkeit einer seiner Spieler.

Gibt es Veränderungen im Team? Kolbe: Wir konnten uns in der Breite verstärken und gleichzeitig eine Verjüngung des Kaders einleiten. Bei den Neuzugängen handelt es sich um Zugänge aus unserer 3. Mannschaft und unserer Jugend. Zudem konnten wir noch weitere Spieler reaktivieren, die in den letzten Jahren nicht mehr aktiv waren. Zudem freue ich mich, dass wir uns auch im Trainer- und Betreuerteam breiter aufgestellt haben. Christoph Meyer hat seine Schuhe an den Nagel gehängt und unterstützt die Mannschaft nun als Betreuer. Christian Treffer, unser Erfolgstrainer aus der Jugend, agiert in der kommenden Saison als Co-Trainer.

An welcher Baustelle müsst ihr konkret arbeiten? Kolbe: Wir können und müssen uns in allen Bereichen steigern. Insbesondere möchten wir weniger Gegentore bekommen, müssen uns also defensiv verbessern.

Wie lauten Eure Ziele für die neue Saison? Kolbe: Wir möchten eine stabilere Saison spielen, möglichst nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Dabei sollte nach Möglichkeit ein einstelliger Tabellenplatz herausspringen.

Welche Spieler sollte man kommende Saison besonders im Blick behalten – und warum?

Kolbe: Ich bin besonders auf unsere jungen Spieler gespannt und hoffe, dass sie schnell im Seniorenfußball Fuß fassen und eine Verstärkung sein können. In den ersten Testspielen haben insbesondere Yannik Pawlak und Theo Linck mit zahlreichen Treffern bleibenden Eindruck hinterlassen.

Was ist euer Erfolgsrezept für gute Stimmung in der Mannschaft – auch wenn’s mal sportlich nicht läuft?

Kolbe: Unser Zusammenhalt und unsere soziale Kompetenz in der Mannschaft.

Was war aus eurer Sicht die größte Herausforderung der vergangenen Saison – sportlich oder organisatorisch?

Kolbe: Spielermangel und immer wieder wechselnde Startformationen. Hierdurch war es schwierig, in einen Flow zu kommen, da immer wieder zahlreiche Spieler in die Startelf integriert werden mussten und uns auf der Bank Alternativen fehlten, um im Spiel nochmal neue Impulse setzen zu können.

Welche Unterstützung wünscht ihr euch aktuell am dringendsten – sei es vom Verband, der Gemeinde oder den Fans?

Kolbe: Da wir das Glück und Privileg haben, auf einer der schönsten Anlagen in Essen spielen zu dürfen, habe ich hier eigentlich nichts zu meckern. Leider wird bei uns jedoch viel Platz für außer-fußballerische Zwecke (z.B. Speerwurfanlage) verwendet, so dass wir lediglich ein Kunstrasenfeld zur Verfügung haben. Bei über 10 Jugendteams, 3 Seniorenmannschaften, 2 AH-Mannschaften und einem Walking-Football-Team ist die Verteilung der Trainingszeiten daher sehr herausfordernd. Ein zusätzliches Kleinspielfeld wäre sicherlich sehr hilfreich.

Wer ist bei euch der Kabinen-DJ – und wie oft gibt’s deswegen Diskussionen?

Kolbe: Ich glaube, das organisiert meist unser Kapitän Max Yano. Seine Musikauswahl ist sehr ausgewogen, so dass es selten zu Diskussionen kommt.

Gibt’s einen kuriosen Moment aus der vergangenen Saison, über den ihr heute noch lacht?

Kolbe: Kurios und lachen nicht, aber in Erinnerung bleibt eine Geste aller Seniorenmannschaften auf dem gemeinsamen Malle-Trip, mit der wir unserem erkrankten Torwart Philipp Genesungswünsche überbracht haben. In diesem Sinne: Kämpfen, Roggi!!!

Wenn es einen Preis für das schrägste Hobby im Team gäbe – wer würde ihn gewinnen und wofür?

Kolbe: Benny Lennermann spielt in der Beer-Pong-Bundesliga. Er muss regelmäßig zeitig vom Training nach Hause, da online (!) ein Ligaspiel ansteht

Vervollständigt bitte den Satz: „Unsere Saison wird erfolgreich, wenn …“

Kolbe: Wir seltener mit Personalproblemen zu kämpfen haben und wir durch regelmäßigere Trainingsbeteiligung mehr Automatismen erarbeiten können.

Beantworte den FuPa-Schnellcheck für Deine Mannschaft

