Zwischen Baustelle und Landesliga: Homburg-Nümbrecht ist bereit

Nümbrecht will auch in der kommenden Saison jubeln – Foto: Christoph Tiroux

Der SSV Homburg-Nümbrecht bereitet sich unter erschwerten Bedingungen auf die neue Landesliga-Saison vor. Teammanager Fabian Förster spricht über den Umbau der Platzanlage, die Neuzugänge, die Ziele des Vereins und einen besonderen Erfolg aus der vergangenen Spielzeit.

"Vorbereitungsstart war am 16. Juli. Unsere Platzanlage wird derzeit umgebaut, sodass wir auf fremde Plätze ausweichen müssen. Immerhin haben wir zwei feste Trainingstage in Ruppichteroth und Marienfeld, wofür wir sehr dankbar sind. Aber natürlich sind das keine optimalen Voraussetzungen für unsere Saisonvorbereitung“, erklärte Teammanager Förster.

Beim SSV Homburg-Nümbrecht läuft die Vorbereitung auf die neue Saison nicht unter optimalen Voraussetzungen. Seit dem 16. Juli arbeitet die Mannschaft an den Grundlagen für die kommende Spielzeit – allerdings nicht auf der heimischen Anlage.

Inhaltlich standen bislang vor allem zwei Bereiche im Vordergrund. Neben den konditionellen Grundlagen ging es darum, die zahlreichen Veränderungen im Umfeld der Mannschaft möglichst schnell zusammenzuführen. "Hauptfokus der bisherigen Vorbereitung lag auf der Integration der neuen Spieler und neuen Co-Trainern, sowie den konditionellen Basics“, sagte der Teammanager.

Trotz der erschwerten Bedingungen zieht die Mannschaft mit. "Unter diesen Umständen müssen wir mit der bisherigen Vorbereitung zufrieden sein. Die Jungs ziehen super mit und nehmen die Gegebenheiten an“, so Förster.

Platz sechs und historischer Pokalerfolg

Mit der vergangenen Saison kann der SSV trotz kleinerer Rückschläge zufrieden sein. In der Landesliga landete Homburg-Nümbrecht auf dem sechsten Tabellenplatz. Angesichts der Möglichkeiten des Vereins ist das für Förster ein Ergebnis, das entsprechend eingeordnet werden muss.

Auch in der vergangenen Saison sorgten Umbauarbeiten für erschwerte Bedingungen. "Auch zu Beginn der letzten Saison hatten wir Umbauarbeiten am Platz und mussten die ersten Spiele das Heimrecht tauschen und hatten dementsprechend keinen optimalen Start“, blickte Förster zurück.

Der sechste Rang war derweil ein zufriedenstellendes Saisonende für den Verein. "In der Liga waren wir nicht konstant genug um die ganz vorderen Plätze anzugreifen und dennoch ist Platz Sechs in der Landesliga für unseren Verein ein super Ergebnis“, erklärte Förster.

Besonders stolz ist man in Homburg-Nümbrecht allerdings auf einen historischen Erfolg: Erstmals in der Vereinsgeschichte konnte der SSV den Kreispokal gewinnen. "Auch wenn wir in den Jahren zuvor immer mal nah am Aufstieg waren, dürfen wir nie vergessen wo wir herkommen und welche Möglichkeiten wir im Vergleich zu anderen Vereinen haben“, betonte Förster. Er fügte hinzu: "Zudem konnten wir erstmalig in unserer Vereinsgeschichte den Kreispokal gewinnen - ein toller Erfolg für das Team und den Verein.“

Junge Talente und ein Ex-Profi

Auch personell hat sich beim SSV etwas getan.

"Die Zu- und Abgangliste ist bei uns gewohnt überschaubar. Die Abgänge tun uns menschlich und sportlich sehr weh, gleichzeitig haben wir uns sowohl in der Defensive, als auch in der Offensive mit jungen, hungrigen Talenten verstärkt“, sagt Förster. Ein bitterer Abgang ist beispielsweise Torjäger Robin Brummenbaum. Der 31-Jährige wird in der kommenden Spielzeit für die Zweitvertretung des SSV auflaufen.

Eine besondere Verstärkung ist derweil André Dej. Der ehemalige Profi bringt reichlich Erfahrung mit und soll diese künftig auf dem Platz an die Mannschaft weitergeben. Der 34-Jährige war unter anderem für den FC Viktoria Köln und auch die Sportfreunde Lotte in der dritten Liga aktiv. "Dazu haben wir mit André Dej einen erfahrenen Ex-Profi hinzugewinnen können, der der verlängerte Arm des Trainers auf dem Platz werden soll“, sagte der Teammanager über die Verpflichtung des Ex-Profis.

Mit dem neuen Personal sieht sich Homburg-Nümbrecht gut aufgestellt. "Wir haben einen guten und breiten Kader und halten dennoch immer unsere Augen und Ohren offen für echte Verstärkungen auf und neben dem Platz“, so Förster. Mit Michael Ojesanmi und Collins Emeka Ihekaire verpflichtete Nümbrecht beispielsweise gleich zwei junge und interessante Angreifer.

Eine Position ist allerdings weiterhin vakant – und zwar nicht auf dem Spielfeld. "Nachdem unser langjähriger Teambetreuer Sebastian Krieger uns leider verlassen hat, sind wir weiterhin auf der Suche nach einem Ersatz auf dieser Kernposition -egal ob Einzelkämpfer oder im Team“, erklärte Förster.

Drei Tests in kurzer Folge

Auch auf dem Platz sammelte der SSV zuletzt weitere Erkenntnisse. Innerhalb weniger Tage standen drei Testspiele auf dem Programm.

Am vergangenen Mittwoch setzte sich Homburg-Nümbrecht deutlich mit 5:1 gegen den BSV Viktoria Bielstein durch. Drei Tage später folgte ein weiterer Erfolg: Gegen den FC Borussia Derschlag gewann der Landesligist mit 2:0.

Am vergangenen Sonntag gab es dann allerdings einen Dämpfer. Gegen den FV Wiehl musste sich der SSV mit 1:2 geschlagen geben. Damit stehen aus den drei jüngsten Testspielen zwei Siege und eine Niederlage zu Buche.

Endenich für Förster der Topfavorit

Mit Blick auf die kommende Landesliga-Saison erwartet den SSV erneut ein ausgeglichenes Feld. Einen klaren Favoriten sieht Förster dennoch. "Aus unserer Sicht ist der Topfavorit auf den Aufstieg ganz klar Endenich“, sagt der Teammanager.

Dahinter sieht er mehrere Mannschaften, die ebenfalls um die vorderen Plätze kämpfen können: "Dahinter gibt es einige Teams in Lauerstellung wie Brauweiler, Bad Honnef oder Rheinbach. Auch dem Aufsteiger aus Deutz ist einiges zuzutrauen.“

Und Homburg-Nümbrecht selbst? Der Verein will sich bewusst keinen konkreten Tabellenplatz als Ziel setzen. "Wenn bei uns alles perfekt zusammenläuft, können wir uns auch wieder in dieser Region einordnen“, erklärte Förster. Priorität habe zunächst, die schwierige Situation rund um die Platzanlage gemeinsam zu meistern.

"Wir wollen aber in erster Linie die derzeitige Situation so gut es geht überstehen, als Team noch enger zusammenrücken, uns in allen Bereichen weiterentwickeln und in kleinen Etappen denken“, betonte der 35-Jährige. Eine konkrete Platzierung hält er angesichts der Konkurrenz für wenig sinnvoll: "Von einer konkreten Tabellenplatzierung zu sprechen wäre bei einer so ausgeglichenen Liga unseriös.“

Der SSV Homburg-Nümbrecht geht damit mit einer Mischung aus jungen Talenten, Erfahrung und viel Kontinuität in die neue Spielzeit. Trotz der derzeitigen Einschränkungen soll die Mannschaft weiter zusammenwachsen – und vielleicht erneut im oberen Tabellendrittel landen.