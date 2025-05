Zwischen Auswärtssieg und Abiturprüfung

In den ersten 45 Minuten bot unsere Mannschaft die wohl bisher beste Halbzeit seit der Rückkehr von Volkan Uluc und ging durch zwei schöne Tore mit 2:0 in Führung. Während Erik Weinhauer in der neunten Minute nach einem schönen Flügellauf und einer guten flachen Hereingabe von Benny Zank noch am einschieben des Balles gehindert werden konnte, stand er nach einem wunderschönen Freistoß von Hamza Muqaj, der bilderbuchartig über die Mauer segelte, dann aber an den Pfosten klatschte, genau da wo er stehen musste und konnte völlig frei abstauben (21.). Sein 17. Saisontor lockte die Filmstädter im Anschluss etwas weiter aus der eigenen Hälfte. Dadurch entstand der nötige Platz für Nils Butzen, der in der gegnerischen Hälfte frei durchdribbeln kann und Tattermusch im Strafraum bedient. Ted lässt zunächst Bürger aussteigen, ehe er das Leder über Keeper Stein hinweg ins Kreuzeck zirkelte (29.). Sein 12. Saisontor, sicherlich eines seiner schönsten!

Als nur Minuten später Khalid Abu El Haija nach einem Eckball am langen Pfosten am höchsten steigt und der direkt dahinterliegende Gästeblock bereits den Torschrei auf den Lippen hat, scheint die Partie kurzzeitig entschieden. Doch aus dem Nichts kommt 03-Keeper Stein angesprungen und kratzt das Leder von der Linie (37.). Statt des wohl vorentscheidenden dritten Treffers für unsere Farben, kommt Babelsberg kurz vor dem Ende des ersten Durchgangs zu seiner ersten Ecke, welche die Hausherren zurück ins Spiel bringt. Silic bekommt das Leder im Strafraum an den Kopf, befördert den Ball an den Innenpfosten, ehe das Spielgerät den selbst überraschten Werbelow trifft und ins Tor rollt (43.). Anschließend bittet der unaufgeregt und unauffällig pfeiffende Schiedsrichter Silko Müke die Akteure in die Kabinen.



Die Halbzeitansprache von 03 Trainer Ronny Ermel schien in den richtigen Tönen angeschlagen worden zu sein, kamen seine Mannen doch mit erhobenen Köpfen und deutlich höherem Druck aus der Kabine. So gehörten die ersten 15 Minuten des zweiten Durcjgangs klar den Filmstädtern, ohne dass sie Liesegang dabei aber vor allzu große Herausforderungen stellen konnten. Als die Hausherren in Minute 65 zunächst eine Doppelchance nicht nutzen können und nur eine Zeigerumdgehung später auch Daniel Frahn von Paul Kampe am verwerten einer Großchance gehindert wird, lag der Ausgleich kurzzeitig in der Luft. Doch was folgte, war Traumtor Nummer drei des FCC am heutigen Tag. Maxim Hessel, heute erneut auf der Sechserposition aufgeboten, zieht aus 26 Metern einfach ab und stellt die alte zwei Tore Führung wieder her. Was für ein Tor des Eigengewächses, der zu einer Art Brandenburg Schreck wird. Seine drei Tore im Männerbereich erzielte er letzte Woche in Luckenwalde und je eins in Hin- und Rückspiel gegen Babelsberg (70.). Anschließend nahmen beide Trainer einige Wechsel vor, die Partie war durch den dritten Jenaer Treffer bereits entschieden. Ein letzter Treffer sollte dem FCC aber noch gelingen, als Weinhauer Silic den Ball wegspitzelt, mit Tempo den Strafraum der Babelsberger dribbelt und dort den eingewechselten Kay Seidemann bedient, der zum 4:1einschieben konnte. Damit war die Partie endgültig entschieden.