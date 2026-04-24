Zwischen Ausfällen und Anspruch

– Foto: Lorena Pietler

Der 28. Spieltag führt zwei Teams aus dem oberen Mittelfeld zusammen: Der Tabellenfünfte TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II empfängt den Achten TSV Burgdorf.

Die Ausgangslage wirkt ausgeglichen. Krähenwinkel steht mit 43 Punkten im oberen Mittelfeld, Burgdorf folgt mit 36 Zählern. Der Blick auf das Hinspiel liefert jedoch Argumente für Selbstvertrauen: Damals setzte sich Krähenwinkel mit 3:1 durch.

Doch die Vorbereitung auf das Rückspiel verlief alles andere als optimal. „Die Trainingswoche war leider durch Krankheit geprägt bei uns. Sehr viele krankheitsbedingte Ausfälle, was sich natürlich auch auf das Spiel am Wochenende auswirkt“, sagt Kai Schmidt. Die personelle Situation bleibt angespannt: „Da müssen wir schauen, ob kurzfristig noch Spieler in den Kader rücken können. Ansonsten werden wir einen sehr schmalen Kader zur Verfügung haben.“