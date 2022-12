Zwischen Aufstiegslust und "oben angreifen"-Wollen Die beiden Trainer Karsten Kranzer (TV Köndringen) und Maxhun Haxhija (SG Wasser-Kollmarsreute) ziehen zu Beginn der Winterpause ein Zwischenfazit zur bisherigen Saison ihrer Mannschaften

Nach 17 Spieltagen in der Kreisliga A I liegt der TV Köndringen mit 38 Punkten voll im Soll und nur drei Zähler hinter Spitzenreiter Glottertal auf Rang Zwei. Dementsprechend zufrieden geht Trainer Karsten Kranzer in die Winterpause. Auch bei der SG Wasser-Kollmarsreute ist Übungsleiter Maxhun Haxhija einverstanden mit den bisher gezeigten Leistungen seiner Mannschaft. Mit 28 Zählern steht der Absteiger in der Tabelle auf Platz Sieben.

Wo die Reise für Wasser-Kollmarsreute noch hingeht? "Wir werden natürlich noch mal versuchen, oben anzugreifen. Dafür sind wir Sportler und ehrgeizig genug", sagt Haxhija. Dass der Tabellensiebte dafür seine Effektivität im Abschluss hochschrauben muss, ist dem Trainer bewusst. Ebenso wie die Tatsache, dass es auch Spiele geben kann, in denen seine Akteure Lehrgeld zahlen müssen. In der zweiten Saisonhälfte hofft der Trainer auch wieder auf seine Lebensversicherung: Angreifer Artjom Gordijenko, mit 14 Toren und 6 Assists der Topscorer im Team. Beim 4:0-Sieg gegen den TV Köndringen etwa traf Gordijenko doppelt - in einem Spiel, "in dem wir den Gegner vorgeführt und gezeigt haben, was wir können", so Haxhija.

Dass die Zwangsversetzung in die Kreisliga A die Spieler in ihrer Darbietung auf dem Feld in irgendeiner Form hemmt, ist nicht zu erkennen. Wenn man mit Maxhun Haxhija spricht, wird schnell klar: hinten einigeln und auf Konter lauern, das ist nicht nach dem Geschmack des SG-Trainers. "Wir wollen den Zuschauern Offensivfußball bieten", sagt der 37-jährige. Die Maxime laute: Agieren statt reagieren, "weil die Jungs viel mehr lernen, wenn sie offensiv spielen." Den riskanten Spielstil, bei dem die Verteidigungsreihe häufig bis auf die Höhe der Mittellinie vorrückt, will der Coach in der Rückrunde beibehalten. Auch wenn er weiß, "dass man nicht über 90 Minuten gut pressen kann." Der ein oder andere Konter des gegnerischen Teams lasse sich auf dem Niveau kaum verhindern.

Allerdings dürften es auch ruhig ein paar Zähler mehr auf dem Punktekonto sein, wie Haxhija im Gespräch mit der BZ betont. "Für den betriebenen Aufwand haben wir eigentlich sechs Punkte zu wenig eingefahren." Das Problem des Bezirksligaabsteigers sieht der Coach in der Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Gehäuse. "Wir schießen einfach zu wenig Tore und legen in den entscheidenden Momenten zu oft den Ball quer", sagt Haxhija, dessen Team mit nur 16 Gegentreffern zwar die beste Abwehr der Liga stellt, aber eben auch nur dreißig Mal getroffen hat. Bei der 0:2-Niederlage am dritten Spieltag etwa habe seine Elf eine Chance nach der anderen vergeben, sodass "sich der gegnerische Trainer fast für den Sieg entschuldigt hat."

Eben jenes Köndringen steht in der Tabelle fünf Plätze vor Wasser-Kollmarsreute auf Platz Zwei, der zur Teilnahme an der Relegation berechtigt. Und wenn es nach Karsten Kranzer geht, verteidigt der TV diesen Rang bis zum Saisonende. Oder geht sogar noch mehr? "Wir sind absolut gewillt, auch Glottertal noch abzufangen", sagt der TV-Trainer, dessen Team drei Zähler hinter dem Spitzenreiter rangiert. Wenn der Primus stolpere, müsse man da sein, meint Kranzer, der bei Köndringen in den letzten Jahren stets eine Platzierung unter den Top Fünf als Saisonziel ausgerufen hat. "Aber wenn ich bei der jetzigen Ausgangsposition sage, dass wir nicht oben angreifen wollen, würden die Leute mich doch für verrückt halten."

Kranzer und sein Team haben in der Hinrunde konstant gepunktet und sich keine Schwächephase erlaubt. Von den vergangenen neun Partien wurden sieben gewonnen, dazu gab es zwei Remis. "Die Mannschaft ist stabil, ich bin sehr zufrieden", sagt Kranzer. Ob das ohne sein Mitwirken anders aussehe, darüber will der Coach nicht spekulieren. Doch dass der 36-jährige Spielertrainer mit seinen 15 Toren maßgeblichen Anteil am Köndringer Erfolg besitzt, ist unbestritten. Der Goalgetter selbst will sich nicht in den Mittelpunkt rücken, beschwört vielmehr den Teamspirit als Erfolgsrezept. "Wir haben viele Spieler aus der eigenen Jugend, der Stamm spielt seit Jahren zusammen", sagt er. "Die Jungs wissen, was wir von ihnen wollen. Und wir wissen, was die Jungs brauchen."

Mit denselben "Jungs" will Kranzer nach der dreimonatigen Winterpause die Rückrunde angehen. Abgänge wird es beim TV Stand jetzt keine geben, zudem freut sich der Trainer auf die Rückkehr von zwei Langzeitverletzten. Ab Anfang März wollen Kranzer und Co. dann wieder im Wochenrhythmus punkten, am besten dreifach. Und am besten auf die Art und Weise, die der Spielertrainer präferiert, heißt: aus einer stabilen Defensive heraus zahlreiche Offensivszenen kreieren. Der Blick in die Statistik dürfte Karsten Kranzer bezüglich dieses Vorhabens freuen. Satte 55 Mal hat der Tabellenzweite in der laufenden Saison bereits den gegnerischen Torwart überwunden - häufiger als jedes andere Team in der Kreisliga A I.