Zwischen Aufstieg und Anreise - Derby an der Vechte

Manchmal sind es nicht Taktiktafel, Tabellenplatz oder Tribünengesänge, die einem Spiel den gewissen Reiz verleihen. Manchmal reicht ein Fluss. In diesem Fall: die Vechte. Sie trennt nicht nur zwei Nachbargemeinden in der Grafschaft Bentheim, sie stellt auch eine ganz reale Herausforderung für den SV Borussia 08 Neuenhaus dar. Genauer gesagt: für dessen Erste Mannschaft.

Denn wenn am Freitag das Derby gegen den SV Veldhausen 07 in der Bezirksliga steigt - übrigens das erste überhaupt in dieser Spielklasse - , dann stellt sich dem geneigten Beobachter nicht etwa die Frage: Wer gewinnt?, sondern: Wie sind die Jungs aus Neuenhaus rübergekommen?