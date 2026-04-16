Zwischen Aufschwung und Abstiegskampf

Dass der VfR nach der Winterpause deutlich stabiler auftritt, kommt für Aust nicht von ungefähr. Vor allem die Entwicklung innerhalb der Mannschaft sei ausschlaggebend für die Leistungssteigerung gewesen. „In der Hinrunde waren wir noch in einer Findungsphase und nicht clever genug“, erklärt der Coach rückblickend. Entscheidend sei dann die Wintervorbereitung gewesen: „Was sich mit Beginn der Rückrundenvorbereitung geändert hat – es waren zwar nicht immer die besten Voraussetzungen, aber wir haben alle das Beste daraus gemacht, egal wie die Wetterlage war.“ Der Einsatz seiner Mannschaft habe sich bezahlt gemacht. „Jeder wusste und weiß, um was es geht und ist voll dabei. Die Vorbereitung hat uns als Mannschaft nochmals wachsen lassen, egal in welchem Bereich und das spiegelt sich in der Rückrunde auch wieder.“

Punktgewinn in Jena als weiterer Schritt nach vorn

Nach dem starken Start ins neue Jahr und zuletzt einem Remis bei Schott Jena blickt Riccardo Aust insgesamt positiv auf die bisherige Rückrunde – auch wenn aus seiner Sicht noch mehr drin gewesen wäre. „Bisher bin ich mit der Rückrunde zufrieden, auch wenn man die Spiele gegen Weimar und Jena-Zwätzen nicht unbedingt hätte verlieren müssen“, so der Trainer. Gleichzeitig mahnt er, den bisherigen Erfolg richtig einzuordnen. „Wir dürfen nur nicht in ein Gefühl der Selbstsicherheit verfallen und weiter von Woche zu Woche an uns und unseren Schwächen arbeiten, dann sollten wir auch den Ligaverbleib schaffen.“ Drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze verschaffen zwar etwas Luft, entschieden ist im Tabellenkeller jedoch noch nichts. Zumal mit mehreren direkten Duellen gegen Konkurrenten noch wichtige Wochen bevorstehen. Aust weiß deshalb, dass weiterhin volle Konzentration gefragt ist, wenn der Klassenerhalt gelingen soll.

„Wir müssen uns die drei Punkte erkämpfen“

Mit dem FC Einheit Rudolstadt II wartet am Wochenende nun ein direkter Konkurrent auf die Bad Lobensteiner. Riccardo Aust erwartet eine intensive Partie gegen einen unangenehmen Gegner. „Rudolstadt sehe ich als kämpferisch starke und eingespielte Mannschaft“, beschreibt er den kommenden Gegner. „Sie haben es bisher jeder Mannschaft schwer gemacht und wir werden uns sicherlich die drei Punkte erkämpfen müssen.“ Für den VfR werde es vor allem darauf ankommen, mit der richtigen Mentalität in die Partie zu gehen. „In der Liga kann jeder jeden schlagen, oft ist es tagesformabhängig und ich hoffe, dass wir als Mannschaft die richtige Einstellung finden, um Rudolstadt besiegen zu können.“ Mit einem Heimsieg könnte Bad Lobenstein einen weiteren großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen und gleichzeitig einen direkten Konkurrenten auf Distanz halten.