Zwischen Aufholjagd und Wiedergutmachung

– Foto: Wojciech Banaszkiewicz

Nach der deutlichen Niederlage zuletzt steht der MTV Engelbostel-Schulenburg unter Druck. Der TSV Bemerode reist hingegen mit Rückenwind an – und wittert die Chance, in der Tabelle weiter Boden gutzumachen.

Der Blick auf das Tableau zeigt: Engelbostel-Schulenburg rangiert mit 41 Punkten auf Platz sechs, der TSV Bemerode folgt mit 28 Zählern auf Rang zehn. Eine klare Rollenverteilung? Nicht zwingend. Denn die Formkurve erzählt eine andere Geschichte.

Es ist ein Nachholspiel, das die Tabelle in Bewegung bringen könnte. Wenn der MTV Engelbostel-Schulenburg am Dienstagabend den TSV Bemerode empfängt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die ihre jüngsten Eindrücke kaum unterschiedlicher hätten gestalten können.

Der MTV musste am vergangenen Spieltag eine empfindliche 2:5-Niederlage beim TSV Kirchrode hinnehmen. Ein Rückschlag, der nicht nur wegen der Höhe ins Gewicht fällt, sondern auch im Kampf um die oberen Tabellenplätze Spuren hinterlassen dürfte. Die Defensive, bislang mit 34 Gegentoren vergleichsweise stabil, geriet dabei gehörig ins Wanken.

Ganz anders der TSV Bemerode: Mit einem 2:0-Auswärtssieg bei der SG Blaues Wunder Hannover setzte die Mannschaft ein Zeichen. Drei Punkte, die im dicht gedrängten Mittelfeld nicht nur Luft verschaffen, sondern auch Selbstvertrauen liefern – gerade vor einem Auswärtsspiel bei einem höher platzierten Gegner.

So wird dieses Nachholspiel zu einer Begegnung der Gegensätze: hier der ambitionierte Tabellensechste, der nach einer deutlichen Niederlage Stabilität sucht; dort der Zehnte, der mit neuem Selbstvertrauen antritt und die Gelegenheit nutzen möchte, sich weiter nach oben zu orientieren.

Vieles deutet darauf hin, dass es weniger um Tabellenarithmetik geht als um Momentum. Und davon hat derzeit – zumindest auf dem Papier – der Gast ein wenig mehr.