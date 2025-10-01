– Foto: Imago Images, Pressefoto-Bildr

Zwischen Aufholjagd und Enttäuschung TSV Havelse verliert 2:3 gegen Waldhof Mannheim – trotz erneutem Comeback bleibt der Lohn aus Verlinkte Inhalte 3. Liga SV Waldhof TSV Havelse

Der TSV Havelse bleibt weiter sieglos – und das auf denkbar bittere Weise. Nach großem Kampf und einer leidenschaftlichen Aufholjagd unterlag das Team von Samir Ferchichi am Dienstagabend dem SV Waldhof Mannheim mit 2:3. Es war bereits das zweite Heimspiel binnen weniger Wochen, in dem der TSV nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch einmal zurückkam – und am Ende dennoch ohne Zählbares dasteht.

Dabei war die Ausgangslage schon vor dem Anpfiff alles andere als günstig. Kapitän Julius Düker und Mittelfeldspieler Nassim Boujellab fielen verletzungsbedingt aus, die Startelf musste umgebaut werden. Und auch sportlich erwischte Havelse keinen idealen Start: Zwar hatte Marko Ilic in der elften Minute die Führung auf dem Fuß, doch im Gegenzug traf Mannheim durch Masca zur frühen Führung. Danach blieb die Partie offen, aber chancenarm – Havelse mühte sich, Waldhof verwaltete den Vorsprung clever. Gestern, 19:00 Uhr TSV Havelse TSV Havelse SV Waldhof Mannheim SV Waldhof 2 3 Abpfiff

Mit dem 0:1 zur Pause war noch alles möglich – doch dann folgte der nächste Rückschlag: Lohkemper erhöhte kurz nach Wiederanpfiff auf 2:0. Was folgte, war eine typische Havelser Reaktion – und erneut ein Aufbäumen mit Wirkung. Posselt verkürzte nach gut einer Stunde, ehe Belkahia per Abstauber nach einer Ecke von Kolgeci den verdienten Ausgleich erzielte. Doch auch dieses Mal hielt die Hoffnung nicht lange. Waldhofs Topscorer Shipnoski, zuletzt schon dreifacher Torschütze gegen Essen, zog aus der Distanz ab – und traf wuchtig zum 2:3-Endstand. In der Schlussphase warf Havelse nochmal alles nach vorn, doch zwingende Ausgleichschancen blieben aus. Es war der Schlusspunkt eines Spiels, das einmal mehr zeigte: Diese Mannschaft lebt, sie kann zurückkommen, sie findet Antworten. Aber sie belohnt sich zu selten.