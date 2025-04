Zwischen Aufbruch und Anspruch – Rehden zurück im Liga-Alltag

Nach dem euphorisierenden Einzug ins Landespokal-Finale richtet sich der Blick beim BSV Schwarz-Weiß Rehden wieder klar auf den Liga-Alltag. Der Gegner am Samstag (14:00 Uhr, Waldsportstätten): die U23 des SV Meppen – eine Mannschaft, die laut Trainer Kristian Arambasic „mutigen Fußball ohne Last spielt“ und dabei zuletzt immer wieder ihre Qualität unter Beweis gestellt hat.

„Es sind noch 18 Punkte zu vergeben, und die wollen wir uns holen“, so die klare Marschrichtung des Rehdener Trainers, der seine Mannschaft vor dem 31. Spieltag in der Oberliga Niedersachsen in einer neuen Rolle sieht. „Die letzten beiden Niederlagen haben uns den Druck genommen“, sagt Arambasic. „Jetzt können wir ohne Last in die letzten sechs Partien gehen, unsere Außenseiterrolle ausspielen und zuschlagen, wenn andere Konkurrenten schwächeln.“

Meppen als Prüfstein für Rehdens Spielkultur