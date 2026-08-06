Zwischen Aufbruch und Abstiegsangst: Landesliga, Staffel 2, startet

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Die Landesliga Württemberg, Staffel 2, startet mit 17 Mannschaften, großen Kaderbewegungen und einer ungewöhnlich scharfen Trennlinie zwischen Aufstiegshoffnung und Abstiegsgefahr in die neue Spielzeit. Während der Meister direkt in die Verbandsliga aufsteigt und der Zweite die Aufstiegsrelegation bestreitet, müssen voraussichtlich vier Vereine direkt hinunter. Schon vor dem ersten Anpfiff liegt deshalb Spannung über einer Liga, in der sich kaum ein Klub Stillstand leisten kann.

Die Sportfreunde Dorfmerkingen II beginnen die Saison als Aufsteiger unter Trainer Philipp Baum. Die genaue Platzierung aus der vergangenen Spielzeit ist in den vorliegenden Angaben nicht genannt. Der Kader wurde mit Felix Reimer vom TSV Essingen, Janick Brenner vom TSV Nördlingen, Yannik Weiland von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II, Aldin Aljkanovic vom TSV Essingen, Kevin-Elyas Rollheiser vom TSV Essingen, Robin Parnitzke vom SV Pfahlheim, Manuel Gast von der SG Amerdingen/Hohenaltheim und Luca Schäffler vom SV Auernheim-Steinweiler verstärkt. Den Verein verlassen haben Nico Hägele zum SV Pfahlheim, Elia Jonas Glöckler zu den Sportfreunden Fleinheim und Simon Michel zum SV/DJK Nordhausen-Zipplingen. Steffen Rupp hat seine Karriere beendet. Gleich zum Auftakt wartet ein unmittelbarer Vergleich zweier Neulinge: Dorfmerkingen II empfängt am Samstag, 8. August 2026, um 15.30 Uhr den ASV Botnang. Für einen Aufsteiger kann es kaum einen emotionaleren Beginn geben – die ersten Punkte liegen sofort greifbar nahe, zugleich steht vom ersten Spielzug an viel auf dem Spiel.

Es ist eine Staffel voller Gegensätze. Die Sportfreunde Dorfmerkingen II, der 1. FC Heiningen und der ASV Botnang kommen als Aufsteiger hinzu, der TSV Weilimdorf und der FC Esslingen nach ihrem Abstieg von oben. Dazu treffen ambitionierte Mannschaften auf Vereine, die ihre Kader beinahe vollständig umgebaut haben. Der erste Platz führt direkt in die Verbandsliga, der Zweite in die Aufstiegsrelegation. Am anderen Ende droht den Mannschaften auf den Plätzen 14 bis 17 voraussichtlich der direkte Abstieg in die Bezirksliga; der Tabellen-13. muss wahrscheinlich in die Relegation.

Der TSV Weilimdorf kehrt als Absteiger in die Landesliga zurück. Welchen Rang die Mannschaft in ihrer vorherigen Spielklasse belegte, geht aus den Angaben nicht hervor. Trainer Oliver Stierle soll den Neuaufbau mit Berin Kardumovic vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen II, Eldi Berisha vom VfR Heilbronn, Quazim Tolaj vom VfR Heilbronn, Jeff Antwi vom TV Echterdingen, Denis Begovic von Türkspor Neckarsulm und Raphael Molitor vom VfL Sindelfingen gestalten. Verlassen haben den Verein Patrick Härle und Jeffrey Schieber mit unbekanntem Ziel sowie Eldin Sadikovic zum 1. FC Hohenacker und Anthony Jeremy Raheem zum SC Konstanz-Wollmatingen. Bei Matej Barisic, Giuseppe Berretta und Andrew Addo wurde zunächst ein unbekanntes Ziel aufgeführt; zusätzlich werden Wechsel von Giuseppe Berretta, Andrew Addo und Matej Barisic zu Türkspor Neckarsulm genannt. Emil Alawbaidy schloss sich dem TSV Mühlhausen/Stuttgart an. Am Sonntag, 9. August 2026, um 15 Uhr empfängt Weilimdorf den VfL Sindelfingen. Für den Absteiger ist es sofort ein Spiel mit Signalwirkung: Gelingt der Mannschaft ein entschlossener Neubeginn, kann aus der Enttäuschung des Abstiegs schnell neue Zuversicht entstehen.

Auch der 1. FC Heiningen geht als Aufsteiger in die neue Saison. Die exakte Abschlussplatzierung der vergangenen Spielzeit ist nicht angegeben. Trainer Dominik Mader erhält mit Finn Schubarth vom TSV Weilheim/Teck, Luis Fernandez vom SSV Ulm 1846 Fußball, Giuseppe Pirracchio vom TV Echterdingen, Tamer Demiral vom SC Geislingen II und Vincenzo Gianluca Palmieri vom AC Catania Kirchheim fünf neue Spieler. Abgegeben wurden Lasha Tskhadadze an den TSV Eschenbach und Yaya Pelayo Schwenk an den FV Vorwärts Faurndau. Ein Spiel des 1. FC Heiningen ist in der vorliegenden Aufstellung des ersten Spieltags nicht aufgeführt. Damit beginnt die Saisonplanung für den Neuling mit einer offenen Stelle im Spielplan, sportlich aber mit einer klaren Aufgabe: Heiningen muss sich rasch an das höhere Niveau gewöhnen und jene Widerstandskraft entwickeln, die ein Aufsteiger in einer Staffel mit voraussichtlich vier direkten Abstiegsplätzen benötigt.

FC Esslingen

Der FC Esslingen kommt ebenfalls als Absteiger in die Staffel. Eine genaue Vorjahresplatzierung ist nicht genannt. Unter Trainer Dominik Eitel hat der Klub den Kader kräftig verändert. Neu sind Timo Müller vom TSV Denkendorf, Laurenziu Biemel vom TV Echterdingen, Samuele Runza vom FV Vorwärts Faurndau, Tim Hannak von der TSG Balingen, Andreas Üstün vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen, Leo Milutinovic vom TV Echterdingen, Enes Isik von Calcio Leinfelden-Echterdingen und Karan Altuntas vom 1. CfR Pforzheim. Gegangen sind Philipp Fischer zum TSV Weilheim/Teck, Paul Ulmer zum TSV Ehningen, Antonio Trento zum FSV Waiblingen, Kevin Prekaj zu den Fußball-Sportfreunden Neuhausen, Dorde Smiljic zum 1. CfR Pforzheim, Florian Haradinaj zum TSV RSK Esslingen, Fabian Fuhl zum TSV Bernhausen, Mehmet-Emin Sarikurt zum TSV Bernhausen und Dominik Orsolic zum TSV Oberensingen. Zum Auftakt tritt Esslingen am Samstag, 8. August 2026, um 15.30 Uhr beim SV Waldhausen an. Der Absteiger muss dort unmittelbar zeigen, ob die vielen neuen Kräfte schon eine Einheit bilden. Nach einem Abstieg ist der Blick automatisch nach oben gerichtet – doch in dieser Staffel kann ein misslungener Beginn ebenso schnell neue Unruhe auslösen.

VfL Sindelfingen

Der VfL Sindelfingen beendete die vergangene Saison mit 44 Punkten und 68:66 Toren auf dem achten Platz. Trainer Thomas Siegmund setzt bei den Zugängen vor allem auf einen auffälligen Block aus Böblingen: Bjarne Hamann, Lennart Häßler, Felipe Arellano Torres, Maurice Zivny und Oliab Calemba kommen allesamt vom SV Böblingen. Hinzu stößt Max Horn von der SpVgg Holzgerlingen. Den VfL verlassen haben Luis Miguel De Jesus Rodrigues Loucao zu den Fußball-Sportfreunden Neuhausen, Emil Lüdemann-Ravit zur TSG Balingen II, Max Brendle zum VfL Nagold, Leon Rasic zu den Fußball-Sportfreunden Neuhausen, Metehan Maraslioglu zu den Sportfreunden Gechingen, Finn Edelmann zum TV Echterdingen, Andre Simao zum TSV Oberensingen, David Weinhardt zum VfL Herrenberg, Raphael Molitor zum TSV Weilimdorf und Lucas Schuckenböhmer zum TSV Oberensingen. Am Sonntag, 9. August 2026, um 15 Uhr gastiert Sindelfingen beim TSV Weilimdorf. Nach einer Saison mit ebenso vielen Siegen wie Niederlagen steht der VfL vor der Frage, ob der Böblinger Spielerblock dem Team mehr Stabilität verleihen kann. Das Talent für torreiche Spiele war bereits vorhanden, nun muss aus Spektakel häufiger Erfolg werden.

SV Böblingen

Der SV Böblingen kam in der vergangenen Spielzeit mit 41 Punkten und 60:48 Toren auf den neunten Tabellenplatz. Unter Trainer Slobodan Markovic ist kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Verpflichtet wurden Bogdan Rangelov vom TSV Bernhausen, Jamie-Noah Demir vom TSV Bernhausen, Giuliano D’Aleo von den Fußball-Sportfreunden Neuhausen, Renato Peric vom GSV Maichingen, Nemanja Markovic von der TSVgg Plattenhardt, Jon Salihi vom SV Böblingen, Leart Bunjaku vom SV Böblingen, Kristian Grbic von der TSVgg Plattenhardt, Berzan Ural vom 1. CfR Pforzheim, Merdan Babatas vom TV Echterdingen, Mikail Gümüssu vom TSV Bernhausen, Christos Akritidis vom SV Kaisersbach, Ioannis Ziogos vom TV Echterdingen, Din Redzic vom MTV Stuttgart, Maik Nold von der SpVgg Holzgerlingen, Kevin Mbuta vom SV Kaisersbach, Arsenis Arseniou von Aris Voulas und Isaac Stephenson von Augusta Arsenal.

Die Liste der Abgänge ist ebenso lang. Bjarne Hamann, Lennart Häßler, Felipe Arellano Torres, Maurice Zivny und Oliab Calemba wechselten zum VfL Sindelfingen. Adrian Körtge Corral ging zum TSV Ehningen, bei Thomas Jach ist kein Ziel angegeben, Dennis Traub schloss sich dem TV Darmsheim an. Filip Hlebec, Marvin Pietruschka und Anton Lendl wechselten zum GSV Maichingen, Alban Dodoli zum TSV Oberensingen und Emre Keysan zum TuS Ergenzingen. Für Simon Becker, Mats Schrade, Yasin Kadir Yilmaz und Agim Deskaj wurde zunächst ein unbekanntes Ziel genannt; zusätzlich ist ein Wechsel von Yasin Kadir Yilmaz zum Türkischen SV Herrenberg aufgeführt. Fabian Schragner beendete seine Karriere. Lukas Böck, Luka Boljanic, Anita Frasch und Johnson Anthony Ariaratnam gingen zum TSV Jahn Büsnau, Felix Widmann zum FC Schwabing 56. Böblingen startet am Sonntag, 9. August 2026, um 15 Uhr bei den Fußball-Sportfreunden Neuhausen. Es ist das Duell zweier Mannschaften, deren Kader kaum wiederzuerkennen sind – und deshalb ein früher Test dafür, welcher Umbruch schneller trägt.

SC Geislingen

Der SC Geislingen schloss die vergangene Saison mit 37 Punkten und 39:45 Toren auf Rang zwölf ab. Neuer Trainer ist Sezgin Karabiyik, der zugleich als Zugang von Calcio Leinfelden-Echterdingen geführt wird. Außerdem kamen Yannick Ruther vom TSV Bad Boll, Edwin Cala Delgado vom 1. FC Normannia Gmünd, Atakan Angün vom VfR Aalen, Eldin Ramovic vom 1. FC Normannia Gmünd, Antonio Bagnato von den Sportfreunden Jebenhausen und Semih Duman vom 1. FC Donzdorf. Abgegeben wurden Pascal Volk an den TV Altenstadt, Alexander Kleinmann an die TG Böhmenkirch, Leon Musliu an den FV Vorwärts Faurndau, Florijan Ahmeti an den 1. FC Eislingen, Mostapha Zaher an den FV Vorwärts Faurndau und Ricardo Dias Matos an den SC Türkgücü Ulm. Der SC tritt am Samstag, 8. August 2026, um 15.30 Uhr bei der TSGV Waldstetten an. Nach einer Saison nahe der Gefahrenzone braucht Geislingen einen energischen Start. Die neue sportliche Führung und mehrere Zugänge aus höherklassig erfahrenen Vereinen sollen verhindern, dass sich die Mannschaft erneut früh im Abstiegskampf festsetzt.

TSV Bad Boll

Der TSV Bad Boll belegte in der vergangenen Saison mit 52 Punkten und 62:49 Toren den sechsten Platz. Trainer Pascal Römpfer erhält mit Denny Fuchs vom 1. FC Rechberghausen, Julian Unger von Calcio Leinfelden-Echterdingen II, Anes Handanagic vom TV Echterdingen, David Belec vom VfR Aalen und Enhar Jonus von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach fünf Verstärkungen. Verlassen haben den Klub Yannick Ruther zum SC Geislingen, Emil Braun und Nathan Winter zum TSV Weilheim/Teck, Matteo-Pio Stefania zum TSV Köngen, Pascal Greschner zum TSV Eschenbach, Fabian Falzone zum SV Waldhausen und Baran Parlak zum SC Altbach. Für Murat Bahadir und Adil Kovacic ist das Ziel unbekannt. Bei Duncan Cunion wird zunächst ein unbekanntes Ziel und zusätzlich ein Wechsel zu Calcio Leinfelden-Echterdingen genannt. Ein Auftaktspiel des TSV Bad Boll ist in der vorliegenden Ansetzung des ersten Spieltags nicht aufgeführt. Nach 16 Siegen in der Vorsaison fehlt nicht viel zur Spitzengruppe. Doch mehrere Abgänge verändern die Statik der Mannschaft. Bad Boll muss beweisen, dass die neue Besetzung die 52 Punkte der vergangenen Runde nicht als Höhepunkt, sondern als Grundlage versteht.

TV Echterdingen

Der TV Echterdingen belegte in der Abschlusstabelle mit 31 Punkten und 42:58 Toren den 13. Platz und wird dort als Absteiger über die Relegation geführt. Trainer Roko Agatic arbeitet mit einem stark veränderten Aufgebot. Neu sind David Govorušić von den Fußball-Sportfreunden Neuhausen, Henry Alber, Oli Lujic, Ivan Matanovic, Mihael Tomic, Erik Meinlschmidt, Julijan Milos, Lukas Walz und Dimitrios Vidic vom TSV Bernhausen, Ivan Cosic vom TV Echterdingen II, Plator Gashi vom KF Kosova Bernhausen, Finn Edelmann vom VfL Sindelfingen, Nick Preuss von der SpVgg Holzgerlingen, Berke Civelek vom SSC Tübingen, Devrim Azad Sefer von der SpVgg 1897 Cannstatt und Raoul Francesco Diletto vom 1. CfR Pforzheim.

Den Klub verlassen haben Merdan Babatas zum SV Böblingen, Marlon Herderich zur SKV Rutesheim, Adonis Shalaj zu den Fußball-Sportfreunden Neuhausen, Anes Handanagic zum TSV Bad Boll, Ioannis Ziogos zum SV Böblingen, Yannis Kalchschmidt zu den Sportfreunden Hügelheim, Flon Ajvazi zum TSV Bernhausen, Laurenziu Biemel und Leo Milutinovic zum FC Esslingen, Matti Theobaldt und Wesley Acholonu zum TSV Bernhausen, Maric Lucov zum 1. FC Frickenhausen, Giuseppe Pirracchio zum 1. FC Heiningen, Ismail Oguz zum 1. FC Frickenhausen, Jeff Antwi zum TSV Weilimdorf, Luis Niesner zum TuS Röllbach und Marko Gaspar zum 1. FC Frickenhausen. Für Caglar Celiktas wurde zunächst ein unbekanntes Ziel und zusätzlich der FSV Waiblingen genannt. Bei Ismail Oguz und Giuseppe Pirracchio findet sich außerdem jeweils ein Eintrag ohne Zielverein. Echterdingen startet am Samstag, 8. August 2026, um 15.30 Uhr beim TSV Bernhausen. Dieses Spiel trägt besondere Brisanz, weil zahlreiche Akteure zwischen beiden Vereinen gewechselt sind. Schon am ersten Nachmittag treffen Vertrautheit, Ehrgeiz und die Erinnerung an eine schwierige Vorsaison unmittelbar aufeinander.

SV Waldhausen

Der SV Waldhausen erreichte in der vergangenen Saison mit 52 Punkten und 46:43 Toren den siebten Platz. Trainer Markus Dietterle wird zugleich als Zugang vom SV Waldhausen geführt. Außerdem kamen Marco Frisch vom VfR Aalen, Fabian Falzone vom TSV Bad Boll, Samuel Schwarzer von der SGM Fachsenfeld/Dewangen, Silas Milz vom TSV Nördlingen, Andy Knappe vom SSV Aalen, Selim Yücel von der TSGV Waldstetten, Maximilian Blum von den Sportfreunden Dorfmerkingen, Tim Brenner von der SGM Fachsenfeld/Dewangen, Nico Frisch vom FC Gundelfingen und Johannes Hesko vom SV Waldhausen II. Gegangen sind Alexander Bechthold zum FC Spraitbach, Bakhtiiar Kazymov zum TSV Nördlingen, Devi Manci zum FC Ellwangen, Timo Kamm und Kevin Mayer zum SV Waldhausen II, Lukas Michel und Christian Hunold zum SV Wört sowie Thomas Wenninger zum SV Kerkingen. Für Patrick Bühler und Jeffrey Janik ist kein neuer Verein bekannt. Bei Vedat Yel wird sowohl ein unbekanntes Ziel als auch ein Wechsel zu den Aalener Kickers angegeben. Zum Saisonbeginn empfängt Waldhausen am Samstag, 8. August 2026, um 15.30 Uhr den FC Esslingen. Die 52 Punkte aus dem Vorjahr belegen die Konkurrenzfähigkeit des Teams. Nun soll eine Reihe erfahrener Neuzugänge dafür sorgen, dass aus dem Platz im oberen Mittelfeld ein Angriff auf die vorderen Ränge werden kann.

TSGV Waldstetten

Die TSGV Waldstetten war in der vergangenen Saison einer der stärksten Vereine der Staffel. Mit 53 Punkten und 60:42 Toren belegte sie den vierten Platz, nur einen Punkt hinter dem drittplatzierten 1. FC Eislingen. Trainer Tim Schraml begrüßt Luca Pascal Benz vom TSV Großdeinbach, Atakan Güllük vom FC Durlangen, Chris Loser vom TSV Wäschenbeuren, Matthias Layer vom 1. Göppinger SV, Pascal Werba vom TSV Schornbach, Mehmet Kilic vom 1. FC Normannia Gmünd, Nick Hafenrichter vom TSV Adelberg-Oberberken, Yannick Semet von den Sportfreunden Lorch und Kilian Reik vom 1. FC Normannia Gmünd. Den Verein verlassen haben Dominik Pfeifer zum 1. FC Normannia Gmünd, Nevio Iacobucci, Liam Eisele und Silas Frank Podilczak zu den Sportfreunden Lorch, Selim Yücel zum SV Waldhausen und Noel Scheuring zur TSG Salach. Am Samstag, 8. August 2026, um 15.30 Uhr empfängt Waldstetten den SC Geislingen. Nach der starken Vorsaison ist die Erwartung spürbar: Der vierte Platz hat gezeigt, wie nah die Mannschaft bereits an den Aufstiegsrängen war. Nun entscheidet sich, ob aus Nähe Entschlossenheit und aus Entschlossenheit ein echter Aufstiegskampf wird.

TSV Köngen

Der TSV Köngen wurde in der vergangenen Saison mit 58 Punkten und 59:47 Toren Zweiter. Die Mannschaft stieg über die Relegation auf, wird in der neuen Staffelübersicht jedoch erneut als Teilnehmer der Landesliga geführt. Trainer Domenic Brück erhält Pascal Schwickert vom TSV Linsenhofen, Marvin Hellmann von den Sportfreunden Dettingen/Teck, Max Cavallo vom TSV Wendlingen, Matteo-Pio Stefania vom TSV Bad Boll, Marlon Kaiser vom TSV Altdorf, Deniz Demir vom SV Zimmern, Sergio Portale vom 1. FC Frickenhausen und Ammar Memic von den Fußball-Sportfreunden Neuhausen. Den Verein verlassen haben Nikita Jason Hindennach zum TSV Weilheim/Teck, Emilio Intemperante zum VfL Kirchheim/Teck, Louis Hartenstein zum TSV Oberboihingen, Daniel Zimmermann zum 1. FC Frickenhausen, Max Schlotterbeck zum 1. Göppinger SV und Jan Schäberle zum VfL Kirchheim/Teck. Ein erstes Saisonspiel des TSV Köngen ist in den vorliegenden Ansetzungen nicht aufgeführt. Sportlich trägt Köngen die Erinnerung an einen dramatischen Zweikampf mit sich: Punktgleich mit Meister TSV Ehningen fehlte am Ende nur die schlechtere Tordifferenz zum ersten Platz. Diese Erfahrung kann Last oder Antrieb sein – gleichgültig lässt sie niemanden.

1. FC Eislingen

Der 1. FC Eislingen belegte in der vergangenen Saison mit 54 Punkten und 74:49 Toren den dritten Platz und wird in der Abschlusstabelle als Aufsteiger geführt. In der neuen Landesligaübersicht ist der Klub dennoch erneut aufgeführt. Trainer Tim Schöller erhält ein umfangreich verstärktes Aufgebot. Neu sind Max Weber von der TSG Salach, Lennard Weisl vom 1. FC Normannia Gmünd, Pascal Waly vom SSV Göppingen, Levin Hübler vom FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach, Florijan Lutolli vom 1. FC Donzdorf, Nico Strack aus der eigenen Jugend, Felix Weisl vom SV Ebersbach/Fils, Jonas Berger aus der eigenen Jugend, Florijan Ahmeti vom SC Geislingen und Elias Kirchhoff vom FC Esslingen. Verlassen haben den Verein Salih Egrlic zum 1. FC Donzdorf und Rocco Trebuth zum FC Iliria Göppingen. Alex-Domenik Borger und Thomas Arngold haben ihre Karrieren beendet. Heiko Allmendinger, Robin Reichert und Nicolas Schreiber wechseln in die Ü32 des 1. FC Eislingen. Die Mannschaft eröffnet die Saison am Samstag, 8. August 2026, um 15.30 Uhr zu Hause gegen den GSV Maichingen. Mit 74 Treffern stellte Eislingen in der Vorsaison eine der gefährlichsten Offensiven. Der erneute personelle Schub nährt große Erwartungen – doch gerade ein ambitionierter Klub spürt schon am ersten Spieltag, wie schwer Hoffnung werden kann, wenn sie nicht sofort durch Ergebnisse getragen wird.

FV Spfr Neuhausen

Die Fußball-Sportfreunde Neuhausen belegten in der vergangenen Saison mit 39 Punkten und 54:57 Toren den zehnten Platz. Trainer ist Luis Miguel De Jesus Rodrigues Loucao, der zugleich als Zugang vom VfL Sindelfingen genannt wird. Dazu kommen Adonis Shalaj vom TV Echterdingen, Argjend Shalaj vom VfL Kirchheim/Teck, Anakin Holdinghausen vom SV Kaisersbach, Rafail Filippidis vom SV Fellbach II, Sören Bruckner vom FC Esslingen, Miguel Cardoso vom FSV Waiblingen, Dorian Zylfijaj vom VfL Kirchheim/Teck, Louis Dao vom TSV Schornbach, Kerim Kaya vom TSV Münchingen, Kevin Prekaj vom FC Esslingen, Luka Cagalj vom VfL Sindelfingen, Matej Livancic vom TSV Bernhausen, Yousef Ashkar vom VfL Sindelfingen II, Leon Rasic vom VfL Sindelfingen, Tyron Ferrari vom SV Vaihingen und Mandip-Pal Singh von Croatia Stuttgart.

Abgegeben wurden Simeon Potsolidis an den 1. FC Normannia Gmünd, Giuliano D’Aleo an den SV Böblingen, Yasin Arslan und Marcel Fritz an den SV Bonlanden, Marko Brekalo an den TSV Weilheim/Teck, Josip Colic an den TSV Denkendorf, Ugur Yilmaz, Markus Fickeisen, David Plattenhardt, Max Wanner, Nikita Schestakow und Lucio Fanelli an den TSV Bernhausen, David Govorušić an den TV Echterdingen, Ammar Memic an den TSV Köngen sowie Krystian Rudnicki an Calcio Leinfelden-Echterdingen. Für Josip Colic ist zusätzlich ein Wechsel zum TSV Denkendorf II aufgeführt. Marcel Mozer und Tomas Novak gingen zu den Fußball-Sportfreunden Neuhausen II. Neuhausen empfängt am Sonntag, 9. August 2026, um 15 Uhr den SV Böblingen. Mehr Umbruch ist kaum möglich. Aus einer Mannschaft des Mittelfelds soll in kurzer Zeit ein neues Team entstehen – mit einem Trainer, der selbst Teil des personellen Wechsels ist. Der Auftakt wird deshalb nicht nur ein Punktspiel, sondern eine erste Prüfung der neuen Identität.

TSV Bernhausen

Der TSV Bernhausen erreichte in der vergangenen Saison mit 52 Punkten und 67:49 Toren den fünften Platz. Trainer Ugur Yilmaz wird zugleich als Zugang von den Fußball-Sportfreunden Neuhausen geführt. Der Kader erhält zahlreiche weitere neue Spieler: Mertcan Özocak vom MTV Stuttgart, Ekrem Servi von der TSVgg Plattenhardt, Markus Fickeisen, David Plattenhardt, Max Wanner, Nikita Schestakow und Lucio Fanelli von den Fußball-Sportfreunden Neuhausen, Alexander Lang vom SV Fellbach, Tim Schuldt von den Sportfreunden Gechingen, Fabian Fuhl vom FC Esslingen, Cono Lombardo von Omonia Griechischer FV Vaihingen, Flon Ajvazi vom TV Echterdingen, Mehmet-Emin Sarikurt vom FC Esslingen, Nico Schmid und Fabian Leidenbach vom TSV Oberensingen, Santiago Potenza vom AC Catania Kirchheim, Matti Theobaldt und Wesley Acholonu vom TV Echterdingen sowie Riccardo Gorgoglione vom SSV Reutlingen. Ali Karakoc greift wieder auf dem Platz an.

Verlassen haben Bernhausen Bogdan Rangelov, Jamie-Noah Demir und Mikail Gümüssu zum SV Böblingen, Arjanit Januzi zur SPV 05 Nürtingen, Matej Livancic zu den Fußball-Sportfreunden Neuhausen, Henry Alber, Oli Lujic, Ivan Matanovic, Mihael Tomic, Erik Meinlschmidt, Julijan Milos, Lukas Walz und Dimitrios Vidic zum TV Echterdingen, Filip Jordacevic zu Calcio Leinfelden-Echterdingen und Mahir Ege zu Türkspor Nürtingen 73. Marko Gavric lebt in Kroatien. Für Kristian-Krassimir Alexandrov wird zunächst ein unbekanntes Ziel und zusätzlich ein Wechsel zum SV Deckenpfronn genannt. Für Andreii Shamenko ist ebenfalls zunächst ein unbekanntes Ziel sowie zusätzlich ein Wechsel zum TV Echterdingen II aufgeführt. Am Samstag, 8. August 2026, um 15.30 Uhr empfängt Bernhausen den TV Echterdingen. Aufgrund der vielen direkten Wechsel ist es ein Auftakt voller persönlicher Geschichten, auch ohne große Worte. Bernhausen bringt die Substanz eines Fünftplatzierten mit, muss nach dem massiven Austausch aber sofort zeigen, ob aus vielen bekannten Namen wieder eine geschlossene Mannschaft geworden ist.

GSV Maichingen

Der GSV Maichingen beendete die vergangene Saison mit 39 Punkten und 59:64 Toren auf dem elften Platz. Trainiert wird die Mannschaft von George Berberoglu und Javier Klug. Der Verein hat einen bemerkenswerten Block vom TSV Ehningen verpflichtet: Marcel Berberoglu, Lars Jäger, Gökhan Akyüz, Mustafa Görkem, Jonas Horvat, Kenan Kasikci und Mustafa Avci kommen vom Vorjahresmeister. Dazu wechseln Filip Hlebec, Marvin Pietruschka und Anton Lendl vom SV Böblingen nach Maichingen. Gegangen sind Renato Peric zum SV Böblingen, Heiko Schall zum SV Degerschlacht, Christopher Paurevic zum FV Grün-Weiß Ottenbronn, Endrit Syla zum SV Althengstett, Darius Romanyuk zum SV Rohrau, Anil Sarak zu Türkspor Stuttgart und Emil Detzel zu NK Zagreb Sindelfingen. Zum Auftakt tritt Maichingen am Samstag, 8. August 2026, um 15.30 Uhr beim 1. FC Eislingen an. Die Aufgabe ist anspruchsvoll, doch der große Ehninger Block verleiht dem GSV eine besondere Spannung. Spieler, die gerade eine Meisterschaft erlebt haben, bringen Selbstvertrauen und Erwartungen mit. Nun muss Maichingen zeigen, ob sich dieser Erfolgshunger auf eine neue Mannschaft übertragen lässt.

ASV Botnang

Der ASV Botnang steigt neu in die Landesliga auf; die genaue Abschlussplatzierung aus der vergangenen Saison ist nicht angegeben. Trainer Alexander Schweizer erhält Yannick Schuster vom SV Rohrau, Will Chinedu Ugarkovic vom TuS Geretsried, Dany Abdul-Karim vom TSV Münchingen, Julian Velickov von der SG Stuttgart West, Dominik Zagrovic vom SV Genc Osman Duisburg, Michael Höschele vom TB Untertürkheim, Robin Marosevic von Croatia Stuttgart, Colin Schmidt vom TV Darmsheim, Argon Gaxherri von der SG Weilimdorf und Christ Amoah-Ampofo von der SG Weinstadt. Bei Georgios Parlapanis ist der vorherige Verein unbekannt. Den ASV verlassen haben Erik Strube zum FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz, Haydar Akaygün zum FSV 08 Bietigheim-Bissingen II und Zira Yusuf Habila zum TSV Weilimdorf II. Botnang beginnt die Saison am Samstag, 8. August 2026, um 15.30 Uhr bei den Sportfreunden Dorfmerkingen II. Das Aufsteigerduell bietet eine seltene Gelegenheit: Einer der beiden Neulinge kann sofort ein erstes Ausrufezeichen setzen. Doch der ASV weiß zugleich, dass in einer Liga mit 17 Mannschaften und einer breiten Abstiegszone jeder verpasste Punkt später schmerzen kann.

Eine Staffel ohne Schonfrist

Die neue Saison verspricht keine langen Anlaufzeiten. Mehrere Vereine haben zweistellige Zahlen an Zu- und Abgängen verzeichnet, andere bringen den Schwung eines Aufstiegs oder die Wut über einen Abstieg mit. Waldstetten, Bernhausen, Bad Boll und Waldhausen bauen auf starken Platzierungen der Vorsaison. Sindelfingen und Böblingen wollen nach wechselhaften Runden nach oben. Geislingen, Echterdingen, Neuhausen und Maichingen müssen verhindern, früh in den Sog der unteren Ränge zu geraten.

Besonders schwer wiegt die voraussichtliche Abstiegsregelung. Vier direkte Abstiegsplätze und wahrscheinlich ein Relegationsrang lassen nur wenig Raum für Schwächephasen. Eine kurze Niederlagenserie kann eine Mannschaft tief fallen lassen, ein gelungener Lauf hingegen den Blick bis in Richtung Verbandsliga öffnen.

Der erste Spieltag liefert dafür bereits eindrucksvolle Begegnungen. In Dorfmerkingen treffen zwei Aufsteiger aufeinander. Bernhausen und Echterdingen begegnen zahlreichen ehemaligen Mitspielern. Weilimdorf will gegen Sindelfingen die Reaktion eines Absteigers zeigen. Waldstetten beginnt nach dem vierten Platz mit einem Heimspiel gegen Geislingen, während Eislingen und Maichingen mit großen Erwartungen und stark veränderten Kadern aufeinandertreffen.

Noch steht überall die Null. Noch sind Aufstiegsträume und Abstiegsängste nur Erwartungen. Doch vom 8. August an wird aus Hoffnung eine Tabelle – und aus jedem verschenkten Punkt womöglich eine Last, die eine ganze Saison begleiten kann.

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Hinweis: Alle Kader-Infos in diesem Bericht beruhen auf die von den jeweiligen Vereinsverwaltern auf FuPa eingetragenen Daten. Bei Fragen oder Hinweisen schreibt uns gerne eine E-Mail an wuerttemberg@fupa.net